【懷孕】排卵試紙用來驗孕準確嗎？　一文了解使用方法及注意事項

使用排卵試紙驗孕可以更早知道是否懷孕？用排卵試紙驗孕準確嗎？就讓專家來解答驗孕試紙與排卵試紙的不同，以及使用時機和使用方式。

排卵試紙用來驗孕準確嗎？

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排卵試紙驗孕準嗎？許多孕婦、媽媽社團都有人在討論此問題，其中也不乏有人實測證明真的可以驗早孕，但排卵試紙最主要的用意是「預測排卵日」，以供掌握排卵前的受孕時機。

排卵試紙與驗孕試紙的差別

利用排卵試紙驗孕主要是檢測「黃體生成素（簡稱LH）」的變化，來預知是否排卵；而驗孕試紙驗孕則是檢測胚胎滋養層細胞產生的「絨毛膜促性腺激素（簡稱hCG）」，但明明是不同激素，為甚麼都可以拿來驗孕呢？

台灣新光醫院不孕症中心主任林禹宏表示，LH和hCG都是由醣和蛋白質鍵接而成，雖然構造不同，但蛋白質的部分非常相似。若女性懷孕，不只驗孕試紙會出現兩條線，排卵試紙也會呈現強陽，因此月經未準時報到，就可以拿手上剩下的排卵試紙驗孕。

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排卵試紙驗孕準嗎？可直接取代驗孕試紙？

既然用排卵試紙就能驗孕了，那還需要驗孕試紙確認嗎？對此林禹宏醫師也指出，排卵試紙的靈敏度較低，一般產品的LH濃度要30 mIU/mL以上才會呈現陽性（各廠牌從22～91 mIU/mL不等）；而驗孕試紙則是在hCG濃度20 mIU/mL 就會呈現陽性（各廠牌從10～50 mIU/mL不等）。

也就是說，有可能懷孕初期hCG濃度低時使用驗孕試紙呈現陽性，但排卵試紙卻還是呈現陰性。不過要是月經該來的時間還沒報到，且排卵試紙又呈現陽性，那就是懷孕囉！

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排卵試紙驗孕的使用時機與方式

市面上有各種排卵測試劑讓妳選，包括：排卵卡、排卵盤、排卵試紙、排卵測試筆等，檢測方法很簡單，就是驗尿。可以在排卵後10天左右開始測，如果發現顏色加深，逐漸變成強陽，那懷孕的希望就更大了。

排卵試紙使用注意事項

1. 不可用晨尿，採集時間最好是10點～20點之間。

2. 檢測前2小時少喝水，否則水分過多會稀釋LH值。

3. 使用排卵試紙驗孕，可直接將試紙浸泡於集尿杯中，但不能超過MAX線，3秒後取出等待結果。不過，測完也不要放太久才確認結果，因為靜置過久，色票的顏色會變淡，盡量半小時以內確認最準確。

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怎麼分辨排卵試紙呈現陰性或陽性？

檢測後，排卵盤上的T、C會分別出現兩條色帶，色帶深淺若T>C或T=C，呈現陽性；T或只有C，則呈現陰性；但只出現T線則是測試無效，要再重新用新的排卵試紙測。排卵期間檢測時，陰性表示還未準備排卵，出現陽性就代表卵子蓄勢待發了！

PS.排卵試紙不會幫妳標註T、C，但位置是相同的，以橫的來看，左邊為T線、右邊為C線；直立看就是上面為C線、下面為T線，別看錯囉～（嬰兒與母親）

最後要提醒大家，使用排卵試紙驗孕並非最準確的方法，排卵試紙弱陽不表示一定沒有懷孕，顯示強陽也不一定代表已經懷孕，很可能是體內的LH沒有完全消退，所以這種方式有些人有用，但不代表每個人都適用。

若想知道最準確的懷孕結果，還是先使用驗孕試紙測測看，顯示陽性後再到醫院抽血做hCG檢驗最可靠。

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【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】