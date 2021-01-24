撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-01-25 15:42

宜家家居（IKEA）是不少女生很喜歡的購物天堂，各式各樣的家居和裝飾經濟又實惠，而且外觀也非常時尚美觀，當中有不少收納用品很適合小蝸居用來收納物品，有網友就發現了一樣只需要HK$11.9的小物，竟可變身多種收納隱藏用途！

IKEA這款碟架只需要HK$11.9，除了裝碟子之外，原來還有幾個意想不到的隱藏用途！（IKEA）

這款竹子碟架可以説是IKEA的人氣商品，簡約的木質設計充滿無印風，而且這個碟架不管是放在廚房還是客廳都很有格調。很多人都會用來放置漂亮的碟子，一來可以收納，二來也可以當作裝飾。不過有網友卻發現了這個碟架的隱藏用途，原來除了收納碟子之外，還可以收納書本、衣服等等，用處多多讓人意想不到！

IKEA簡約木質設計的碟架充滿無印風，在碟架上放置漂亮的碗碟，不管是放在廚房還是客廳都很有格調。（小紅書@不可愛）

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