《Penthouse》出新季　全智賢宋仲基回歸　2021韓劇論盡出軌離婚?

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-01-31 14:00

2021韓劇｜已踏入2021年，去年年尾開劇的《Sweet Home》、《女神降臨》等劇已為韓劇打響頭炮，但好消息源源不絕，像是朱智勛、全智賢會合作新劇、改編人氣網絡小說，令韓劇迷都迫不及待，2021年上半年有哪些值得追看的韓劇？

韓劇《Penthouse》被稱為2020年「狗血劇」之一。 （《Penthouse》劇照）

11套2021上半年必看韓劇推介 男女神宋仲基全智賢回歸

韓劇《Penthouse》的熱潮由2020年年尾帶到2021年初，故事環繞着地產和升學教育，當中「Hera Palace」是象徵上流社會，人人為了躋身上流社會而賭上人生，一切由一宗「少女墜樓事件」開始；由於描述韓國上流社會的「扭曲慾望」，含大量複雜的人物關係、誇大的劇情，如另一半出軌被撞正、互相猜忌等，劇情狗血，結局卻得到高收視28.8％，劇組並宣布在2月19推出第2季，不過劇情暫時保密，相信劇迷照舊邊罵邊追看。

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