糖妹慳家性格源自危機感　女生底氣靠財務自由：錢比男人有安全感

撰文： 林芷欣 最後更新日期： 2021-03-18 21:00

【Gentlewomen｜糖妹】糖妹（黃山怡）2009年出道，12年來形象乖巧，加上嬌小身形演盡妹妹角色，近年花逾百萬供細佬赴英國升學，慳妹性格、理財有道令不少人對這位不到150cm的女子刮目相看。「女仔我好建議大家學理財，學到的知識沒有人能搶走，你自己的底氣也源自於此。」甜美笑容下說起話來急速，糖妹的「表裡不一」，遠不止於此。 攝影：黃寶瑩

糖妹說話聲音響亮，志氣目光同樣不被身形局限。「女仔我好建議大家學理財，學到的知識沒有人能搶走，你自己的底氣也源自於此。」（黃寶瑩攝）

慳家習慣自養成：我知道有錢就會自由

自小在深水埗成長的糖妹，儲、賺錢方法層出不窮，中三已「賺外快」去學唱歌，向媽媽報大電話月費、少吃兩頓午餐，甚至幫同學完成家政功課，她統統做齊。「小時候只有爸爸工作，變相媽咪會話爸爸工作好辛苦，『慳啲使、慳啲使』呢個字，長年在我屋企出現，我細細個都幾慳。」

直言「有鋪癮」的糖妹，小時候會將10元硬幣戙高儲起。（黃寶瑩攝）

糖妹回憶自小習慣儲錢，喜歡將10元硬幣放在櫃桶內戙高成一幢，儲夠10個就跟媽媽換張100元紙幣再儲起；待Grad Din（畢業晚宴）時，別的女生都忙於為自己的妝容費神，她卻一大早跑了去屯門，幫別的學校女生化妝，賺了2百元。「好記得那一個月，我賺了一萬元。」糖妹興奮地分享。「那刻在屋企的環境下，我知道我有錢就會自由。」

糖妹與糖兄（潘雲峰）組成組合「糖兄妹」，2008年二人在朗豪坊演唱時被唱片公司賞識，翌年正式灌錄唱片出道。（黃寶瑩攝）

曾自覺「什麼都不及別人」 儲錢源於危機感

糖妹說話鏗鏘有力，與她的可人外表截然不同；同樣對金錢觀的敏銳，也跟一般大眾對女性的定形大相徑庭。有人認為處處談錢只剩俗氣，糖妹卻很實際，談錢只因不願拒絕成長，也為支撐起她的唱歌夢。

喜歡唱歌的糖妹，從不停下腳步「賺錢」，更直言：「如果唱歌係理想，我另一個理想係要屋企人安穩快樂地生活。」（黃寶瑩攝）

追夢「有價」 打工賺錢藏不安感

中學考上了心儀女校成績卻一直落後，直到在歌唱比賽嶄露頭角，小妮子才找到自信、找到人生方向。「我一直覺得自己在名校裡什麼都不及別人，那時真的好大衝擊。」自此她參加大大小小的歌唱比賽，亦開始萌生起當歌手的念頭。

「有時看到一些藝人戶口可能餘下100元，好壯烈為追夢，但對我來講，我屋企人唔可以因為我追夢而受苦，我底線係令我家人有很好的安全網，才會追逐夢想，所以儲錢、儲錢、儲錢，原則是這樣來的。」糖妹大專一畢業就去打工做化妝學徒，入行前還曾當過藝人助手、宣傳人員，奮鬥故事總不時被提起，卻鮮有人談及她心深處的不安感。

▼▼▼點圖即看糖妹8個儲錢、理財心得，過去每年30多萬學費支出成了她的儲蓄目標，有1招改變消費習慣，可以「快速累積財富」？▼▼▼

+ 17 + 17 + 17

上一段感情傷痛未癒？我很需要安全感

不安全感，除了是來自事業，愛情亦如是。糖妹直認自小危機感很強，18歲初戀，卻一心想要找份賺錢的工作，多於愛情。入行後與何浩文的3年情於2013年告終，自此她鮮有緋聞，去年糖兄為她創作《離心力》一曲，望她能在情傷過後重捨信心。回顧過去戀情的失敗，歸根究底是一味滿足別人、不懂表達，也欠溝通。「某程度上我唔叻去拍拖，都係因為個心唔喺度。可我盡量去滿足你（前度），其實都係一種忽略。」糖妹一臉認真地說。

糖妹亦笑言期待終身伴侶，希望對方能像她爸爸一樣顧家、老實，甚至願意照顧外家。「我從來冇恐懼單身，我覺得我實會有，唔好急實會有，慢慢選擇。」

糖妹獨居多年，已克服孤獨感：「「我從來冇恐懼單身，我覺得我實會有，唔好急實會有，慢慢選擇。」（黃寶瑩攝）

曾為逃離家中雜亂拍拖 學懂享受獨處不慌不忙

「以前細個拍拖，一定有部份因素是想逃避屋企的雜亂、想有個人空間。當一個人搬出來住會覺得好自由，很享受自己的時間。」糖妹裡裡外外，都是機靈的實際型，直言錢比男人更有「安全感」的她，坦承現階段有聊得來的對象，不過對方身在異地疫情期間難以發展。她不是那種會將愛情的念兹在兹掛臉上的女子，除了說到這一句：

我個人活到依家，都係想保護人、照顧所有事情；但現階段，我覺得被保護也很好。 糖妹

左邊唇角輕輕揚起，小梨渦再難掩藏。

▼▼▼點圖即看｜糖妹的人生觀、愛情觀金句，錢比男人大有安全感？儲錢令她學懂欣類自己的另一面？▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

採訪、造型：林芷欣 拍攝：呂榮棟、詹郭敏 剪輯：呂榮棟 場地提供：阿里皮藝 髮型：Green Cheung @ Admix Hair Styling 服裝提供：ACLER@Lane Crawford 、alice + olivia 鞋履提供：Bally

▼▼▼同場加映｜林穎彤兒時訪問片爆紅 曾與母行乞、自卑住公屋：要學懂接受自己｜（延伸閱讀）▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

▼▼▼譚嘉儀參加《超級巨聲3》後沒有放棄，點擊看譚嘉儀放下比賽季軍身分向唱片公司自薦，卻被冷嘲熱諷？▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

▼▼▼交友App沒真愛？資深用家Hayley玩交友App卻誤去「多人運動船P」，點擊看她在船上看到甚麼及如何「逃脫」？▼▼▼