《東張西望》梁麗翹高峰160磅被勸休息　懶人生酮減肥6星期減15磅

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-03-11 19:38

【梁麗翹減肥】《東張西望》主持梁麗翹近日在社交平台上分享減肥飲食法，指自2018年誕下女兒後，體重最高峰時更達160磅，為了修身減肥，曾不斷節食與做運動，惜徒勞無功，最後她發現「懶人生酮減肥法」，不捱餓、不運動，不足2月已減15磅。

【梁麗翹減肥】梁麗翹身材一向玲瓏有致，但在2018年誕下女兒後發福不少，體重最高峰時更達160磅，她在影片中分享，曾因肥胖被指在鏡頭上不好看，而被勸「休息一下」。（Nicole Leung＠youtube）

▼▼▼梁麗翹曾嘗試不同方法，如減少量、不斷做運動等等，但都很快候會「反彈」，點擊看梁麗翹減肥前後對比▼▼▼

梁麗翹「懶人生酮減肥法」：不捱餓、不運動、不反彈？

無綫《東張西望》主持梁麗翹2011年參選香港小姐後加入娛樂圈，17年下嫁金融才俊男友Nic，婚後二人育有一女Nanette。梁麗翹身材一向玲瓏有致，但在2018年誕下女兒後發福不少，產後體重最高峰時更達160磅，她在影片中分享，曾因肥胖被指在鏡頭上不好看，而被勸「休息一下」。她指：「每天上班都沒有自信，大家都覺得我好似好肥。」令她情緒十分負面。

梁麗翹曾嘗試不同方法，如減少量、不斷做運動等等，但都很快候會「反彈」，直到她開展「懶人生酮減肥」，不捱餓、不運動，竟在不足2月內便減去15磅。

▼▼▼點擊看梁麗翹「懶人生酮減肥法」，首星期已減去4磅，6步飲食法循序漸進減至約120磅？▼▼▼

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「懶人生酮減肥」（Lazy Keto Diet）vs 生酮減肥（Keto Diet）的分別

一般生酮飲食是一種「高脂、中度蛋白質、極低碳水化合物」的飲食法，基本原理是進食高脂食物，增飽肚感同時令身體燃燒脂肪，而非碳水化合物。高脂肪食物如紅肉、三文魚、牛油果等都成為主要攝取食物，因易有飽肚感，間接也令你減少每餐份量。



而所謂的「懶人生酮減肥」（Lazy Keto Diet），即不需精準計算，只要減少碳水化合物與糖的攝取便是。梁麗翹指如果要真正做到生酮飲食減肥，其實需嚴格執行，例如調味料中的糖份、醬料有多少糖及碳水化合物等，所以她認為「lazy」或「dirty」的生酮飲食較適合她。

梁麗翹曾指自己產後身形有如2個陳庭欣，今年1月已回復最佳狀態。 (nicoleleung1114@ig)

隱藏健康風險：戒糖會口臭？易令肌肉與水份流失？

梁麗翹的「懶人生酮減肥法」，其實就是盡量不攝取碳水化合物與糖份，主食紅肉與蔬菜，但香港營養師學會認可營養師黃鶯(Annie)就提醒，，一下子減少熱量，身體除了會減少脂肪外，也會減少了肌肉與水份。會造成表面看來磅數下降，但未必100％都是脂肪。

營養師：只減這種糖效果更好

另外，黃鶯也認為人體需攝取一定的碳水化合物，而頭腦也需葡萄糖，澱粉質攝取不足，或會因不夠血糖而令四肢無力、難以集中。高蛋白質而沒有足夠的澱粉質的飲食，或會導致脫髮，口臭，睡眠質素變差。她建議，只戒絕了添加糖的食物更好，可減低身體攝取多餘的熱量，從而達到減肥的效果。

▼▼▼戒糖會口臭？營養師建議只減這種糖效果更好！點擊看營養師黃鶯建議的「減醣飲食法」▼▼▼

▼▼▼營養師黃鶯認為人體需攝取一定的碳水化合物，而頭腦也需葡萄糖，澱粉質攝取不足，或會因不夠血糖而令四肢無力、難以集中。點擊看營養師黃鶯「減醣飲食法」的早、午、晚餐單▼▼▼

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