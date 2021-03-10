撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-03-10 18:08

【英國王室｜梅根】英國哈里王子和妻子梅根接受美國電視台2小時的獨家訪問，梅根大談她在英國王室被欺凌的事件，指連兒子的膚色亦被嫌黑。梅根指自己從小到大都被教導女生要發聲、不平則鳴，過去數年卻只能「沉默」。英國王室鮮有地作出回應，指會認真對待種族問題，並會私下在家族中處理。

打破英國王室「乖女孩」禁忌 訪問引起兩極反應

梅根近日打破英國王室「乖女孩」的禁忌，與丈夫哈里王子接受Oprah Winfrey訪問。這一訪引來兩極反應，王室的支持者故然有覺梅根說得太多，不過片面之辭；不過梅根此舉也引來不少支持者，指她正是為自己發聲，不平則鳴，甚有當年戴妃的感覺。

梅根以美國前演員、雙重種族身份嫁入王室，童話式愛情故事的光環退去，揭露成為王室的女子，不過如囚鳥，脫離王室、「反叛」或許都不過是唯一成就自己的方法？

【英國王室】梅根說，她告訴哈里自己不想活下去的當天晚上，他們兩人要一起去皇家音樂廳參加一場活動，梅根指：「我們臉上掛著笑容、做著應做的工作，但事實上我們兩人都在努力堅持。每一次皇室包廂燈暗下來，我都在哭。」（Getty）

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【英國王室】梅根一直被視為王室中最反叛的女子，不會乖乖做「應該」要做的事，如生子也打破王室歷來40年的傳統，不在倫敦聖瑪莉醫院分娩，原因是不想仿傚凱特，不願在經歷生死後，還要為拍照而立即打扮。（GettyImages）

梅根對抗王室忠於自我：我從未以愛情來定義自己

梅根一直被視為王室中最反叛的女子，不會乖乖做「應該」要做的事－例如在王室中好好生活，埋下自己的感受，不多說話，不談個人感受。梅根更曾不理王穿的衣着習慣，曾塗黑指甲、裸腿沒穿絲襪、短裙等等。連生子也打破王室歷來40年的傳統，不在倫敦聖瑪莉醫院分娩，原因是不想仿傚凱特，不願在經歷生死後，還要為拍照而打扮。

【英國王室、梅根】梅根的美式自我作風，在英國皇室內引起不少爭議，連關車門一動作也犯了規。（GettyImages）

主持Oprah Winfrey到訪問尾聲，問梅根會否覺得這是與王子的美滿結局，梅根緊握哈里的手，甜笑表示：「比你所讀過的任何童話都要棒．」更直言自己從未後悔嫁給哈里，唯一後悔的，就是曾期望在英國王室中會有人幫助她。梅根卻從未為了王室放棄她的愛情、生活、甚至是衣着品味，令人想到她曾在訪問中說到一句：

我仍然是我自己，但我從未根據自己的愛情來定義自己。 梅根

梅根把婚戒寄給前夫Trevor Engelson，灑脫放手。（Trevor Engelson＠FB）

梅根敢愛敢放手：寄前夫婚戒提離婚 沒完美結局但愛得認真

由哈里王子與梅根宣佈訂婚的一刻，梅生平做過的所有事，無可倖免統統被起底。當中，「離過婚」就成為梅根成為嫁個哈里的最大爭議點之一。

梅根前夫Trevor Engelson是電影監製，二人在2004年開始，2010年在牙買加結婚，那時梅根正值29歲。然而，二入的婚姻維繫不了多久。儘管有指Trevor Engelson為了維繫這段婚姻，每隔幾週就會去一次多倫多，並且曾為他們的婚姻走遍全球。可惜，於2013年8月，梅根始終因二人「遠距離婚姻」及「無法和解的意見不合」（irreconcilable differences）入紙申請離婚，據《Meghan: A Hollywood Princess》一書，梅根更把婚戒寄給前夫，灑脫放手。

她對她的律師Ninaki Priddy說：「我們的愛情於婚禮後就像一個燈突然關掉了一樣，一切都消失了。」

【英國王室】梅根與哈里的故事，在童話式愛情的糖衣背後，會否有如當年戴安娜王妃一般，是制度下的犧牲品呢？

曾被男友母親大讚：她是一個善於與人相處的人

而在1年後，梅根與加拿大名廚Cory Vitiello墜入愛河。二人由2014件開始拍拖，當時二人認真經營了一段認真的戀愛，甚至曾見家長。而Cory Vitiello的母親亦對梅根讚不絕口：「她是一個善於與人相處的人。她很風趣，而且優雅」。可是，於2016年二人分手。直至現在二人分手的原因亦無法稽考。不少人估計，梅根是因為結識了哈里而與Cory Vitiello分手。不過，一切都是傳聞。

梅根與哈里的故事，在童話式愛情的糖衣背後，會否有如當年戴安娜王妃一般，是制度下的犧牲品呢？

參考資料：Express,BBC

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