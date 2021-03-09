撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-03-09 22:00

【祛濕、去水腫】春天濕氣重，容易增加體內濕氣，而日本節目也指長期戴口罩也有機會令面部鬆弛水腫，以下介紹日本美容專家按摩法，只需30秒便可見效。

【祛濕、去水腫】疫症肆虐，口罩成日常，日本按摩法6個簡單步驟便可消腫？（yuenkaka＠IG）

長期戴罩面部易水腫？日本美容專家教30秒「去水腫」按摩法

疫症肆虐，口罩成日常，日本節目《ZIP!》就請來美容專家村木宏衣，指出長期配戴口罩或會令面部因肌肉活動量減少，淋巴系統循環變慢，而令臉部鬆弛及水腫。村木宏衣教授兩套面部按摩法，第一套針對嘴嚼肌位置，以簡單步驟來消腫；另一套眼部按摩法，更有效減淡黑眼圈與改善眼部浮腫問題？

▼▼▼ 點圖即看｜2套「去水腫」面部按摩｜常常配戴口罩會令人「口腫臉腫」？30秒按摩法，快速去水腫、改善黑眼圈問題▼▼▼

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【祛濕、去水腫】日本節目《ZIP!》請來美容專家村木宏衣，指出長期配戴口罩有機會令面部鬆弛水腫。那麼在中醫角度，又可如何去水腫？（《ZIP!》節目截圖）

中醫師推薦5步祛濕法：3不吃、洗澡後習慣成關鍵

春天潮濕，也容易令人感覺「濕氣重」，提不起勁，身體也易浮腫，造成「假胖」。中醫師「77老大」就在他的YouTube頻道中分享去水腫以及預防濕氣的有效方法，從生活小習慣着手，改善水腫問題。當中說到有關濕衣與濕髮，女生特別需要留意。

▼▼▼ 水腫也會造成「假胖」，點擊看中醫師5招祛濕小貼士：食物3不吃、洗澡後習慣成關鍵？▼▼▼

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