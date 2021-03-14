性愛變例行公事？欲拒還迎4步燃愛火　每周多少次性愛最快樂?

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-03-15 13:20

【性愛知識】文學世界中的愛情，男人心中有兩朵玫瑰，得不到的，最矜貴；心理學解構的愛情，原來都差不多，但他們有方法，令人當了白玫瑰，同時又不失紅玫瑰的誘惑－「慢煮性慾」。

性愛變例行公事？原來男生要「吊癮」。（《金都》劇照）

「慢煮性慾」比直接性行為 更能燃起愛火？

英國媒體《獨立報》引述性治療師指出，最快樂的情侶，即他們享受在一起時的刺激，最後卻不一定會發生性行為。在性治療的角度稱之為『慢煮性慾』(Simmering)。

性行為「貴精不貴多」，拉長了的「前戲」，似是把性慾「慢煮」能使人在發生性行為時，是在最佳狀態，更易令人感到滿足。

很多情侶相處久了，習慣了對方，連性愛也習以為常，他們對彼此的「興奮」，僅限於當日會否發生性行為。但他指出，「慢煮性慾」似是拉長了的「前戲」，以下簡單小舉動都能令關係升溫。

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英國調查：性愛頻率VS快樂指數 每周做多少次最快樂？



根據英國一項調查，34,000被訪男女當中，一周至少發生一次性行是最快樂，有心理學家解釋，情侶不應被數字影響，因為他遇過沒有性行為的情侶，也遇過一周發生14次性行為的人，快樂與否，與數字無關。反之，是性愛的質素－情人是否感到滿足。

性治療師Stephen Snyder強調，「慢煮性愛」的關鍵是行為都不一定以性愛作為目標，那欲拒還迎的接觸與挑戰卻能比真正的性行為更能燃起愛火。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

「慢煮性愛」目的不一定進行性愛 女生也不一定以「高潮」為目標？

專家解釋，「慢煮性愛」的關鍵不一定以性愛作為目標，那欲拒還迎的接觸與挑戰卻能比真正的性行為更能燃起愛火。

同樣道理，性愛時女生也不需要以高潮去作為指標，只要享受過程，性愛前後都感覺良好，那便算是好的性愛。而且，高潮也不一定是伴侶的責任，自己也可多加探索自己的身體。

《Glamour》曾引述性專家Dr. Nan指出，有研究發現在美國、澳洲、加拿大等地約有4性女性難以達到性高潮，原因不一定與自身或伴侶表現有關。

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參考資料：Independent UK,USA Today,

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