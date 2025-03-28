紐西蘭旅遊｜情侶愛情增溫必訪點推薦！新西蘭航空直飛展浪漫行程

【紐西蘭旅行｜紐西蘭自由行】規劃一趟浪漫的長途旅行，是假期的正確打開方式！

被譽為「人間仙境」的紐西蘭，擁有截然不同的自然景觀、獨特文化底蘊及多樣的旅遊體驗，是近年情侶旅遊、自駕遊熱門選擇。無論是與愛人探索壯麗風景、體驗挑戰極限的活動、在葡萄酒莊園裡享受奢華的微醺之旅，或是在星空下漫步，紐西蘭都能為你們創造難忘回憶。

寵愛伴侶就要徹底！在甜蜜旅程開端為他/她安排一趟舒適的飛行體驗，伴隨紐西蘭美食及貼心服務，一覺醒來即可為旅行做好準備。《01女生》除為大家詳細介紹紐西蘭旅行的必訪景點、必玩體驗外，還會分享榮獲7年「最佳航空公司」新西蘭航空（Air New Zealand）的高性價比飛行體驗，當中經濟艙Skycouch「空中沙發」能靈活打造平躺空間，讓你們在飛行中共享親密時光，輕鬆抵達夢幻之地！



位於紐西蘭南島的峽灣國家公園（Fiordland National Park）又名菲奧德蘭國家公園，是國內最大的國家公園。透過飛行觀光體驗，可從空中俯瞰景色。(glacier southern lakes)

目次

1. 認識紐西蘭

2. 紐西蘭的交通方式

3. 紐西蘭和香港時差？

4. 紐西蘭四季天氣

5. 紐西蘭旅遊必玩/必訪景點推薦

6. 新西蘭航空Skycouch 經濟艙價錢躺平直飛【有片】

紐西蘭旅遊攻略｜1. 認識紐西蘭



位於南太平洋的紐西蘭，由兩個主要島嶼（南島和北島）以及許多小島組成，因其壯麗自然風光、多樣的生態系統及豐富的毛利文化而聞名。南島的基督城（Christchurch）、丹尼丁（Dunedin）及皇后鎮（Queenstown）更是情侶自駕遊的理想起點，必去景點包括奧馬拉馬湯屋（Hot Tubs Ōmarama）、皇后鎮昂森溫泉（Onsen Hot Pools Retreat & Day Spa）、峽灣國家公園（Fiordland National Park）及南阿爾卑斯山脈（Southern Alps）。而北島同樣擁有數之不盡的觀光景點，當中包括「帆之都」奧克蘭（Auckland）、哈比村（Hobbiton Movie Set）及羅托魯瓦（Rotorua）等。

紐西蘭得天獨厚的潔淨自然環境，孕育出品質極佳的葡萄酒，當中霍克斯灣（Hawke's Bay）和馬爾堡（Marlborough）是著名的葡萄酒產區，遊覽時不妨抽時間參加導賞團了解葡萄酒的秘密，和伴侶小酌一杯同時學習專業品酒知識，為旅程增添一抹浪漫色彩。

此外，紐西蘭亦被稱為「世界極限運動大國」，海、陸、空的極限運動應有盡有！如果你們都是冒險愛好者，絕不能錯過空中跳傘、活火山滑雪、鐵索攀岩等極限運動體驗！在野外探險過程重燃激情與愛火，經歷只屬於你們的冒險故事。

紐西蘭旅遊攻略｜2. 紐西蘭交通方式



紐西蘭公路建設完善，沿途風景美不勝收，最適合和伴侶一同自駕遊細意感受紐西蘭之美。搭乘新西蘭航空抵達當地後，機場外有多間租車公司可供選擇，包括AVIS、Budget、Hertz、Thrifty及Europcar等。車窗外的壯麗山河，絕對可為這浪漫探索旅程增添浪漫氛圍。

如果男士擔當駕駛者，負責開車領航應變路況，那麼坐在副駕駛座的你必要多多照顧他！溫馨提示大家記得準備國際車牌、香港正式駕駛執照、信用卡及申請信用卡 PIN Code 密碼，以便租車公司職員核實身份。租車時，建議選擇車齡少於1年的運動型多用途車（SUV）或旅行車，較舒適實用。另外，亦需購買一份完善的汽車保險，並了解清楚保障範圍，保障自己、同行友人及其他道路使用者安全。詳情：新西蘭旅遊｜新西蘭自駕遊攻略：租車保險/證件/流程 附路線推薦

除租車自駕遊外，還可搭乘公共交通工具跨城鎮旅遊，如：巴士、渡輪、觀光火車及國內航班等。

紐西蘭旅遊攻略｜3. 紐西蘭和香港時差



紐西蘭時間一般比香港快4至5小時的時差，夏令時間（10月至3月），與香港時間相差HKT+5小時；冬令時間（4月至9月），與香港時間相差HKT+4小時。

紐西蘭旅遊攻略｜4. 紐西蘭四季天氣



紐西蘭一年四季都適合旅行。紐西蘭的氣候季節與香港相反，春夏季為9月至2月，平均氣温約為攝氏10-25度，氣温宜人，最適合在這時期享受浪漫的海灘時光。秋冬季為3月至8月，溫差較大，平均氣温為攝氏5-20度。想跳傘時一覽雪山之巔、享受雪景溫泉，冬季出遊是最佳時機。

紐西蘭旅遊攻略｜5. 讓愛綻放！紐西蘭旅遊必玩/必訪景點推薦



紐西蘭旅遊景點推薦：奧馬拉馬湯屋（Hot Tubs Ōmarama）

為平日工作繁忙、身心俱疲的另一半安排「溫泉之旅」，充分表現到你對她的疼惜！湯屋位於歷史悠久的懷塔基（Waitaki）地區，介乎於瓦納卡（Wanaka）和蒂卡波湖（Lake Tekapo）之間。值得一提的是，湯屋每一區都是獨立區域，私隱度極高，試想像和愛侶在星空下浸泡，分享彼此的心事，這種親密無間的感覺將成永恆回憶。

紐西蘭旅遊景點推薦：奧馬拉馬湯屋（Hot Tubs Ōmarama）(www.newzealand.com)

紐西蘭旅遊景點推薦：皇后鎮昂森溫泉（Onsen Hot Pools Retreat & Day Spa）

來一場奢華溫泉約會，不僅令甜蜜體驗升級，更可讓愛意升溫！被不少旅客評為「紐西蘭頂級日式溫泉」的Onsen Hot Pools，距離皇后鎮約10分鐘車程，十分便利。設有室內或戶外溫泉可選，一邊在私人雪松浴缸中浸泡，一邊欣賞沙特歐瓦河（Shotover River）河景及山脈美景，享受沉浸式的放鬆體驗。時間充裕的話，可和伴侶到水療中心體驗按摩療程，緩解緊繃的肌肉，達至徹底放鬆。

紐西蘭旅遊景點推薦：阿爾卑斯山號觀景火車（Coastal Pacific Train）

這趟被譽為世上最美麗的火車旅行之一！這段火車之旅鐵路總長223公里，5個多小時行程中將穿越南阿爾卑斯山，往返於基督城（Christchurch）與格雷茅斯（Greymouth）之間。和伴侶攜手相依一同穿梭山間，目睹萬年冰川奇景，感受大自然的宏偉，定必能成為鐵路旅行的美好回憶。

紐西蘭旅遊景點推薦：羅托魯瓦的地熱仙境（Te Puia Geothermal Valley in Rotorua）

旅行天數有限，又想盡量暢遊紐西蘭的話，安排一日遊便可將精華濃縮！早上，可以前往羅托魯瓦蒂普亞地熱谷，觀看南半球最大的活躍間歇泉「波胡圖間歇泉」（Pōhutu Geyser）。中午時間，可在附近餐廳享受當地美食，並到紐西蘭毛利藝術手工藝學院欣賞傳統文化表演。到晚上，在夜空下欣賞不一樣、令人嘆為觀止的間歇泉體驗，為旅程注入驚喜。

紐西蘭旅遊景點推薦：羅托魯瓦的地熱仙境（Te Puia Geothermal Valley in Rotorua）(www.newzealand.com)

紐西蘭旅遊景點推薦：瓦納卡跳傘（Skydive Wanaka）

和愛侶緊握雙手，伴隨著心跳加速的刺激感，在高空中一同翱翔，這份共同的極限冒險將讓你們的愛情更加深厚！

被稱為「最美的跳傘地點」Wanaka小鎮，以極限運動和湖泊美景聞名。跳傘高度可分為9,000英尺、12,000英尺及15,000英尺。到達跳傘區域後、由專業教練陪同一躍而下，庫克山、阿斯匹林山、南阿爾卑斯山、6個湖泊和克魯薩河的遼闊風景將盡收眼底，必定永生難忘。

紐西蘭旅遊景點推薦：蒂卡波湖上的南極光（ the Southern Lights In Lake Tekapo）

聽說「遇見南極光的人，會幸福一輩子」，所以一生人都要來一場與南極光的邂逅！蒂卡波湖（Lake Tekapo）是南半球觀賞北極光的最佳地點之一，而每年四月至九月期間氣候條件更到達最佳狀態，有機會欣賞到醉人的粉紅色南極光。

紐西蘭旅遊景點推薦：斯圖爾特島觀星體驗（Stewart Island - Rakiura）

紐西蘭擁有世界上第一批被認定為「暗空保護區」的島嶼，當中斯圖爾特島是最受歡迎的觀星地點之一，夜空清澈無比，秋冬季夜更有機會見到南極光。當夜幕降臨之時，璀璨的星空映照著你們的臉龐，這時輕聲對愛人說出心底的承諾，讓這一刻永遠銘記。

紐西蘭旅遊景點推薦：蒂卡普湖的暗夜星空餐廳（Dark Sky Diner）

在漫天星斗相伴下，體驗沉浸式觀星的美食之旅，相信在香港也很難實現吧！這間被評為「世界上最適合觀星的地點之一」的暗夜星空餐廳，不論是白天或黑夜、晴天或雨天，都可清晰地看見最閃亮的星辰，更可俯瞰蒂卡普湖的雙拇指山（Two Thumb Range），天氣晴朗時甚至可遠眺奧拉基庫克山國家公園（Aoraki Mount Cook National Park）。自問是觀星愛好者或攝影發燒友的話，不妨預約這間餐廳，觀星同時品嚐南美風味佳餚，度過浪漫一晚。

紐西蘭旅遊景點推薦：馬爾堡（Marlborough）

平日喜歡和愛侶小酌一杯，享受Happy Friday 歡樂時光的話，在馬爾堡（Marlborough）可以一次過滿足品酒、享受海鮮美食、遊船出海及參觀展覽的願望，喜歡美酒佳餚的你們一定要Bookmark！

紐西蘭旅遊景點推薦：馬爾堡（Marlborough）(www.newzealand.com)

馬爾堡（Marlborough）是紐西蘭最大且具代表性葡萄酒產區，盛產的長相思白酒（Sauvignon Blanc）香氣濃鬱，極適合搭配新鮮的海鮮菜餚。作為心臟地帶的布蘭尼姆（Blenheim）以陽光明媚的天氣及美酒聞名，和摯愛寫意自在地在酒莊品嚐美酒佳餚，相信會是場難忘的體驗。

若然只想悠閒度過一天，遠離繁囂的皮克頓（Picton）小鎮會是個好選擇。小鎮坐落於峽灣之間、被山脈環繞，鎮上擁有多間特色咖啡店。在享受一頓豐富的早午餐後，牽著愛侶的手在公園散步，幸福滋味盡在心頭。

共享空中親密時光！新西蘭航空舒適直飛11小時

看過以上紐西蘭旅遊景點推薦，相信你也急不及待和伴侶立即展開紐西蘭甜蜜之旅。去旅遊想要有愉快、舒適又安全的飛行體驗，同時免卻舟居勞頓之苦，必須選對航空公司！

新西蘭航空（Air New Zealand）提供由香港直飛紐西蘭航班於下午或晚上起飛，早上醒來已經抵達紐西蘭，並且無縫銜接紐西蘭境內20個目的地，十分便利。另外，機組人員亦提供的親切貼心服務，大家亦可透過機上系統「On-Demand」，揀選紐西蘭小食、飲品及所需服務。

新西蘭航空首創「空中梳化」Skycouch，能將三個經濟艙座位打平連線，座椅腳踏板能自由切換成60度或90度，可按需要升起一半作梳化，或完全升起變成一張牀，讓你們盡享甜蜜空間。最重要是無需全價購買3個座位的價錢，而舒適程度、服務及體驗卻媲美商務客位，性價比高！即睇：【有片】記者開箱實試新西蘭航空Skycouch 經濟艙價錢躺平直飛！機上餐飲體驗有驚喜

為伴侶安排小驚喜，在旅程增添少許奢華感，絕對可令旅程有一個甜蜜的開始。新西蘭航空豪華經濟艙榮獲2024最佳豪華經濟艙大獎，升級飛行體驗包括1.5倍的腿部伸展空間、加寬座椅及可調式腳踏板，讓旅程更加舒適自在。菜單方面，提供前菜、主食、點心、麵包及甜點，料理品質高水準同時融合新西蘭當季食材，如同商務艙美食的精華版。