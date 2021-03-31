Gossip Girl ｜說話刻薄又最真誠閨密　女主Blair 義氣與愛情蛻變

撰文： WIW-Women In Work 最後更新日期： 2021-03-31 11:02

話說 《花邊教主》（Gossip Girl）將在 2021 推出全新版本，看著一班 00 後新臉孔坐在熟悉的樓梯上，讓人更加懷念昔日 Serena 和 Blair Waldorf 愛恨交纏的友情，至今依然有很多人不明白為何《花邊教主》如此受歡迎，不就是一班富家青少年沒事做在參加派對的無聊肥皂劇嗎？ 但其實《花邊教主》可是陪伴了很多 90 後觀眾成長，在表面光鮮的背後，一班生活在上東區的高中生們，都是跟我們一樣對友情、愛情和將來的自己充滿著期待與膽怯。

在播出的 6 年光陰裡，Blair （Queen B）可是由最初的看上去可怕的 mean girl，到中間讓我們佩服她對自己理想（做個女強人）的堅持，還有對最好朋友 Selena 難免的比較卻又疼愛對方的義氣舉動，到最後她因為和 Chuck 的經歷蛻變成為女人。Queen B 像是我們在現實中說話最刻薄，但又最真誠最支持自己的好朋友。就讓我們時光倒流去青澀青春期，重溫 Queen B 提醒我們有關友誼和成長的語錄吧。

Blair之所以是Queen B全因堅強而重情義，是你我的最好朋友（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 17 + 17 + 17

【相關圖輯】：Emma Watson 15句自信語錄：想要成為公主 不一定要嫁給王子（點圖放大閱讀）

+ 25 + 25 + 25

【相關圖輯】：【Anne Hathaway】10句女神正能量語錄：生活就是讓未知成為美好（點圖放大閱讀）

+ 15 + 15 + 15

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】