婚前美容｜新娘化妝師才知的眼部保養護理秘訣：避免黑眼圈、眼袋

相信每位準新娘都有自己的一套婚前保養對策，從膚質、關節處、頭髮至身體護理都不能少！然而，眼周的保養卻常常被忽略，假如前一晚睡眠狀態欠佳的話，暗沉黑眼圈、浮腫眼肚、眼紋等情況就會一一浮現。《01女生》找來新娘化妝師Mandy Yim以過來人身份並集多年工作經驗之談，親授眼周保養秘訣，讓你在大日子當天容光煥發！



眼周肌膚是最薄弱的區域，容易因不良生活習慣、外在環境而出現初老痕跡，亦未必可以一時三刻作出補救。想在婚禮當天展現最美的一面，讓眼眸散發出自信和光彩，Mandy建議大家從生活小習慣著手，逐步地改善護膚手法，切忌因心急導致反效果。

新娘眼周保養技巧 (圖片由受訪者提供)

新娘眼周保養技巧1：避免揉眼睛

要預防眼周肌膚迅速衰老，首先從生活習慣入手，一些看似不起眼的小動作如：習慣性用力揉眼、頻繁眨眼、過度按摩眼周、拉扯眼周肌膚等，都會加速眼皮下垂鬆弛、增加眼紋產生機會。

新娘眼周保養技巧2：切忌熬夜、過度使用電子產品

不少新娘都會在婚禮前熬夜做資料搜集，其實長期熬夜、睡眠不足，加上長時間使用電子產品，用眼過度，都會影響眼周血液循環，容易形成黑眼圈和眼袋。為精神狀況、工作效率及身型著想，還是盡可能養成規律睡眠習慣！

新娘眼周保養技巧2：切忌熬夜、過度使用電子產品 (freepik)

新娘眼周保養技巧3：定期熱敷和冷敷

熱敷眼部除可舒緩疲勞、促進睡眠，還可幫助血液循環；而冷敷可讓血管收縮，幫助消浮腫。建議適當地透過「冷熱交替敷」方法，改善眼袋及減淡黑眼圈，讓眼周肌膚看起來更加明亮。

新娘眼周保養技巧4：徹底卸眼妝

卸妝護膚第一步，正確並徹底卸妝才可避免黑色素沉澱。建議選用性質溫和的卸妝產品，先用已沾有卸眼液的化妝棉在彩妝位置濕敷幾秒，再輕輕地來回印走彩妝。至於眼線、睫毛膏等容易殘留化妝品位置，可用眼部卸妝液沾濕棉花棒，再輕擦，即可卸除乾淨。

新娘眼周保養技巧4：徹底卸眼妝 (圖片由受訪者提供)

新娘眼周保養技巧5：均衡飲食

想擊退「熊貓眼」，可由均衡飲食習慣入手，為眼周提供所需的營養，幫助改善膚色！多進食有助改善黑眼圈的食物，如：蕃茄、海帶、藍莓、紅蘿蔔、綠茶、雞蛋及粟米。當中，蕃茄和藍莓能促進血液循環；綠茶具抗氧化作用，有助脂肪代謝。

新娘眼周保養技巧6：日常防曬

紫外線會增加眼周色素沉澱，加速眼周肌膚老化，所以出門一定要塗防曬。而平日在辦公室工作，電子產品發出的藍光亦會刺激皮膚產生自由基，傷害膠原蛋白。

因此，日常生活中需做好全臉防曬，選擇防曬係數高、抵禦UVA與UVB、適合眼周的防曬產品最好不過。另外，亦要注意使用電子產品的時間及距離，特別是晚上使用手機時。

新娘眼周保養技巧6：日常防曬 (圖片由受訪者提供)

新娘眼周保養技巧7：選擇適合你的眼部護膚品

眼部護膚品的選擇繁多，功能大致分為保濕、緊緻、抗皺及美白，建議因應個人眼周保養需要去揀選產品種類及成份。例如：咖啡因是常見的去浮腫、緊緻成分；透明質酸、神經醯胺和膠原蛋白則有助維持眼周肌膚的滋潤度。

新娘眼周保養技巧8：適當地使用美容儀

若想顯著加強眼周保養效果，單靠塗抹護膚品未必足夠，可以考慮使用家用眼部美容儀。透過微電流 (EMS)、雙極射頻(RF)、光療 (Led)等技術，改善眼周不同問題，提升整體保養效果。