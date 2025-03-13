新娘化妝師私藏的持妝大法！補妝步驟及應急策略：油光、眼妝溶化

【新娘妝｜新娘化妝｜補妝】婚禮是人生大事之一，每個新娘都希望從早到晚保持完美狀態，但過程中少不免出現脫妝、浮粉斑駁、眼妝暈染等情況，往往讓人措手不及。假如新娘化妝師或團隊剛巧不在身邊，新娘、伴娘和一眾姐妹又可以如何應對呢？《01女生》找來新娘化妝師Elise Yip和大家分享新娘化妝及補妝秘訣，輕鬆應對婚禮中的各種化妝挑戰！



婚禮是一整天的事，補妝是讓妝容持久完美的關鍵。若然平日沒有護膚保濕習慣，再加上前一晚睡眠不足、高溫天氣等因素，在淚水、汗水和皮脂混合情況下，不足幾小時，妝容完整度可能只剩下五成。要避免脫妝情況加劇，必須好好掌握以下補妝步驟及技巧。

新娘妝持妝大法 (圖片由受訪者提供)

拒絕越補越卡粉！正確補妝步驟

補妝步驟｜1. 印走多餘油脂



切忌直接用粉餅進行補妝，加重肌膚負擔之餘，亦會加速脫妝。僅記不論脫妝程度如何，第一步必定用紙巾輕按全臉，帶走多餘油脂和汗水，特別是T字位（額頭、鼻樑及下巴），再將溶妝部位卸乾淨。

如有明顯溶妝或脫妝，如眼線暈染或底妝斑駁，可用棉花棒沾取少量乳液輕輕擦拭，將該部位卸乾淨，為後續補妝做好準備。

補妝步驟｜2. 用保濕噴霧補充肌膚水分



使用時，建議將保濕噴霧距離臉部約20-30厘米均勻噴灑，然後靜待幾秒，讓水分自然吸收。亦可利用微濕的化妝粉撲輕輕印壓，助肌膚恢復水油平衡，讓後續底妝更服貼之餘，還能避免卡粉問題。

補妝步驟｜3. 少量多次重新上底妝



選擇質地輕薄的粉底液或氣墊粉底，用化妝海綿或粉底刷以少量多次的方式，輕壓在需要修飾的部位，例如鼻翼兩側、下巴或臉頰脫妝處。切忌一次過塗抹過多粉底，令妝感變厚重。對於只需輕微遮瑕的部位，可用遮瑕膏局部點塗，再用指腹輕輕推開，與原有底妝自然融合。

補妝步驟｜4. 蜜粉定妝



建議使用蓬鬆的粉撲或大號粉刷，沾上少量蜜粉後先在手背輕拍去除多餘粉末，再以輕按或掃動的方式覆蓋全臉，特別注意鼻翼、額頭等易出油部位。選擇透明或帶有提亮效果的蜜粉，能讓妝容更自然持久，避免「面具感」。

補妝步驟｜5. 定妝噴霧時鎖住妝容



與保濕噴霧不同，定妝噴霧一般成分包括控油、保濕、成膜劑成分，如同為妝容加上一層保護膜。使用時，同樣保持約15至20厘米距離，均勻噴灑後靜待乾爽成膜，切勿用手擦拭，以免破壞妝面。

定妝噴霧時鎖住妝容 (圖片由受訪者提供)

化妝師公開持妝秘訣+急救方法

除了新娘之外，建議伴娘和姐妹團當天可隨身攜帶一個小巧的急救化妝包，以備不時之需。袋內備有紙巾、氣墊粉餅、棉花棒及唇膏，方便隨時修補脫妝部位。假如只出現局部脫妝情況，或時間不足以全面補妝的話，不妨參考以下持妝貼士及急救方法，減少脫妝機會，讓你保持完美妝容一整天。

化妝師公開持妝秘訣+急救方法 (圖片由受訪者提供)

持妝秘訣｜1. 使用防水防油化妝品

選擇持久又防水的化妝品可減少反覆補妝，特別是眼線筆和睫毛膏，能有效防止眼妝暈染，十分適合夏季婚禮、戶外婚禮使用。

持妝秘訣｜2. 注意定妝手法

完成底妝後噴一層定妝噴霧，之後每2-3小時補噴一次。想一步加強定妝效果，亦可使用蜜粉輕掃全臉，尤其是T字部位。假如整天身在戶外或炎熱環境下，必須多加留意妝容變化。

唇妝方面，選用持久型唇膏或唇釉外，在首次塗抹後用紙巾輕印，再重複塗抹一次，並在塗抹前進行唇部打底，減少脫色機會。

持妝秘訣｜3. 落淚後快速補妝

不少新娘、姐妹都表示最擔心婚禮當天感動流淚後，眼妝溶得一塌糊塗變成「熊貓眼」。建議畫眼妝前使用眼影打底膏，令眼影持久顯色，固定眼妝。除必備防水眼線筆和睫毛膏，亦要學會在不脫妝的情況下流淚：輕輕閉眼，用手帕輕抹眼淚，而不是擦。之後補上眼影、眼線筆和睫毛膏，快速修復妝容。

持妝秘訣｜4. 紙巾代替面油紙急救去油光

香港天氣潮濕，加上婚禮當天經歷長時間活動後，容易臉泛油光。最理想的去油光方法當然是使用面油紙，但假如當刻只有紙巾在手的話，可先用紙巾在出油位置輕按，待有充裕時間補妝時，用適量透明蜜粉及迷你粉撲輕拍全面，控油同時保持原有妝容的色調。