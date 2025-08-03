小心這4種會暗中破壞你人生的人　「這種人」令人焦慮內耗要避開

我們一生中會遇到很多人，從幼兒園到小學再到中學，上大學或出來社會，都會與各種人接觸。



所謂人心難測，但是日久可以見人心，我們可以透過對方的一些行為舉動而了解對方，所以我們可以透過以下這4個特徵看出心眼不好的人，並作出預防。

人際關係指南，教你看清4種不值得交往的有害人際關係，及時挽救自身（點擊放大瀏覽）▼▼▼

心眼不好容易毀你人生的4種人（IG@kbsdrama;01，01製圖）

+ 11

1. 愛佔便宜，自私自利的人

你曾經被身邊最親近或最熟悉的人算計過嗎？心眼不好的人，只着重在有利益和佔他人便宜，只要有機會就不會放過這樣的機會。自私自利的人沒有道德感，這樣的人一開始可能不會讓你察覺到他的自私，但是熟悉後，你就會發現對方的一些小細節隱藏着自私的心理。遇到這樣的人，一定要學會說「不」，以保護自己的利益。

2. 指責型的人

這一類人最喜歡找別人的茬兒，不管什麼事情都要挑剔、指責一番，所有的問題永遠都是別人的問題，但從不反思自己。與這一類人相處，可說是很糟糕的體驗。不管是朋友或家人，指責型可說是最讓人討厭的人格之一。他們會不斷打擊你的自信，而在你成功的時候，不是來祝賀你，而是潑冷水來掃你興。又或者當你與他分享開心的事時，對方總會說一些影響情緒的話，將你貶低得一無是處。

此外，這類人也非常雙標，他人批評他就會發脾氣，但是他卻可以隨意詆譭別人。遇到任何不好的事情，需要他負責人的事情，就會第一時間甩鍋，但如果是要居功的，就他一人佔去。對着這樣的人久了，會讓你陷入焦慮且痛苦的內耗狀態，一直對自己沒信心也不認同自己。這一類人以指責他人來掩蓋自己不安全的感覺又或者低自尊。遇到這類人，一定要遠離，以免被他們的消極情緒影響。

同場加映：待人友善但社交極被動？出現5點或是情緒冷漠症：易從情緒中抽離（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

3. 不懂得感恩的人

人性的陰暗面是什麼？就像「農夫與蛇」的故事，就算農夫救了蛇，但不會被感恩還反咬農夫一口。舉個例子來說，當他遇到了困境，你二話不說就出手幫忙，他卻認為你在「羞辱」他、看不起他，向他炫耀自己過得比他好。你對他越好，他越想搶走你所擁有的一切，如果拿不走就毀掉你所擁有的，這有點像《黑色月光》裏林夏薇的角色。這一切也源自妒忌心，也是人性裏最難控制的一面，合理性的控制妒忌不會破壞感情，但是不能控制妒忌心，就會對所有比他過得好的人產生敵意。

4. 搬弄是非、挑撥離間的人

這一類人看不得他人關係良好，總分別說一些壞話來挑撥兩人之間的關係，互相猜忌、互相誤會。這類人最喜歡隔岸觀火，看到兩個好好的人吵起來或反目特別心涼。此外，這類人閒來無事喜歡在你面前議論他人的是非，不管說到誰都是負面評價，只有自己最好。為了要達成自己的目的，他會在背後污衊別人。其實他們的心裏有一種不安全感，透過挑撥離間來得到控制他人和自己的存在感。遇到這類人，最好就是與他保持距離，也不要輕易被他的話語所影響。

我們要大方做自己，不需要做到受每個人歡迎，但是經常口說好話，不到處說人家壞話，學會感恩自然就會受人歡迎。

同場加映：BLACKPINK Lisa從寂寂無名到舞台巨星 3句自信金句獻給女生們（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

【本文獲「Goody25」授權轉載。】