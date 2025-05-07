日本20歲世代女性最後悔「冇做3件事」　第1名愈早開始係人生關鍵

根據日媒「otona x answer」報導，由東京HYV公司經營的女性專用普拉提工作室「the SILK」，透過官方媒體對「20歲世代女性應該做的事」進行調查。



這份調查於2025年2月14日至24日進行，共收集到205位日本女性的有效問卷。

日本調查「20歲世代女性應該做的事」，第一名愈早開始是人生致勝關鍵（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日本女性票選「20歲世代女性應該做的事」 第一名完全唔意外（01製圖）

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調查顯示25歲以上的女性中，最容易感到後悔的是沒有「學習理財與金錢管理」（16.1%），其次為「考取證照」（12%）與「多去旅行」（9.3%）。

但當問到個人生活裡最慶幸「20世代做過的事」時，則由「多去國外旅行」奪下冠軍，91位受訪者指出，旅行不僅拓展視野，也豐富人生經歷，包括一人獨旅、打工度假、當背包客、寄宿家庭等都是常見選擇。有網友表示，

「隨著年齡的增長，能自由旅行的機會越來越少，還好那時有去過很多地方」



問卷中顯示，

「一個人旅行讓我培養了計畫與行動力」

「文化衝擊讓我重新認識自己」

「趁年輕體力好能盡情觀光、交流、開拓國際觀」等



此外，藝文活動如閱讀、戲劇、看展也獲得高度肯定，也有人說，

「透過平常沒接觸的相關藝術活動，開展了新興趣」

「從藝術作品中獲得不同的價值觀」



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至於學習理財方面，有人開始記帳、存錢、投資，也有人表示，

「早點了解投資觀念真的會賺更多」

「建立起金錢觀也讓我養成節約與自律」



這些分享都顯示，20歲左右正是自我探索與累積人生資產的關鍵時期。無論是旅行、藝文活動或理財，受訪者皆強調「及早開始」的重要性，也鼓勵年輕人勇於嘗試、別讓未來的自己後悔。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】