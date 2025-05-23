歐美興起「無趣運動」係咩？無須刻意扮有趣　欣賞平淡生活更快樂

在社群時代「做一個有趣的靈魂」不只是座右銘，更像是一項潛規則。



許多人致力在經營社群，每個人「似乎」都活得很精彩，近年也出現「網紅」新興一詞，彷彿只要生活不夠「有趣」，就會在這場虛擬社交競賽中被淘汰，這或許也是Z世代產生容貌焦慮的主因。然而，近年出現一個抵制的聲音──無趣運動。

生活不必比別人更精彩，歐美大熱「無趣運動」對抗社會追求有趣熱鬧風氣，重拾平凡美好（點擊放大瀏覽）👇👇👇

歐美興起「無趣運動」 關注生活中的小美好（IG@tvn_drama；01製圖）

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不必有趣也沒關係！「無趣運動」是什麼？

近年歐美興起一股名為「無趣運動」（Dull Movement）的文化反潮流，這股風潮可以追溯至1960年代，由美國律師Lee Carlson發起。他在紐約感受到生活節奏的躁動與活動過度的密集，與自己平凡個性格格不入，於是創立了「無趣男子俱樂部」（Dull Men's Club），專為那些對日常小事感興趣、生活不熱鬧也無妨的平凡人而創立。

1990年代Lee Carlson移居倫敦，成立俱樂部網站後，也在Facebook建立社團，成員逐年增加。尤其在疫情期間，這樣的「不必有趣也沒關係」的社群提供了情緒避風港，社團成員從數千人迅速暴增至近2百萬人。

Dull Men's Club：無趣，不代表沒價值

在Dull Men's Club上，成員會分享一些社群世界中可能被視為「無聊」的事情，內容多元，如發現一顆造型奇特的橘子或睹物思人，分享一盆植物，開始敘述故事。後來也出現「無趣女子俱樂部」，女性成員則熱衷分享折棉被的完美角度、老書中手寫字的美感、毛衣脫線的投票抉擇等生活細節。

這些日常分享雖然很平凡、無聊，但卻富有溫度，它們像是一種抵抗：不必努力討好觀眾，也能自在存在。

台灣版的「無趣運動」 老百姓日常三餐交流會

其實鄰近香港的台灣也有自己的無趣運動！Facebook社團「老百姓日常三餐交流會」，成員常上傳日常不修圖的便當照片，搭配樸實生活感言；這些內容不炫技、不華麗，也是它們吸引人的原因。

你也會為了有趣刻意捏造嗎？

情境一：多年不見的同學會

多年不見的同學會，話題離不開誰升官、誰創業成功、誰最近又去哪個國家玩。輪到你發言時，只能笑著說：「我最近都在工作，沒什麼特別的事。」氣氛瞬間冷掉一點，你卻滿腦子都是：「好尷尬，我是不是太平凡？」

情境二：Ｗhatsapp群組裡永遠有人過得「很有趣」

你的Ｗhatsapp群每天都有同事、朋友分享吃高級餐廳、露營、泡溫泉的照片，有時還附上「最近好累，放空一下」的文字。

你對露營興致缺缺，也沒有假日跑咖啡廳的習慣，只是在家煮麵、看Netflix，但看久了開始質疑「我是不是太宅了？別人都這麼會生活，我是不是少了什麼？」

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情境三：工作面試壓力

越來越多公司在面試中會問：「你下班都在做什麼？有什麼興趣嗜好？」你回答「就回家追劇、煮飯、陪家人」，面試官點點頭沒有太多反應；相較之下，另一位面試的人說：「自己在學陶藝、潛水、還報名下個月的馬拉松」，引起面試官興趣並稱讚。這讓你思考：「是不是該讓自己有點不一樣？單純過生活好像不夠看？」

以上情境也曾出在你的生活中嗎？「無趣運動」的核心並非鼓吹反社交或逃避成長，而是提醒我們，

「每個人都有選擇生活方式的權利、不是每一段人生都需要很精彩，有些人喜歡發光、有些人只想安靜生活」



在社群時代中，也許我們都該偶爾問問自己：「我今天快樂，是因為真的喜歡這樣的生活？還是只是想看起來有趣？」

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