BLACKPINK Lisa從寂寂無名到舞台巨星　3句自信金句獻給女生們

BLACKPINK Lisa已經28歲啦！



沒有追KPOP，也一定聽過人氣女團BLACKPINK成員Lisa，有著深邃混血顏值、110公分逆天長腿的她，出色穿衣品味以及妝容風格，經常引起時下女孩爭先模仿，不論外型、身材或是唱歌表演方面，總是以最完美的狀態呈現給大家，事實上完美背後的心路歷程是我們看不到的。以下熊編整理了3句Lisa「成功金句」，獻給還在原地盤旋且缺乏自信心的你！

當今最紅K-POP女星BLACKPINK Lisa，3句成功金句，缺乏自信的女生們都該筆記！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

BLACKPINK Lisa 3句成功金句（IG@lalalalisa_m；01製圖）

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1. 未來路上會有未知的重重關卡，但請你一定要相信自己！

Lisa曾說：「未來路上會有未知的重重關卡，但請你一定要相信自己！」人生道路上難免會遇到挫折，若一直處在悲觀、憤怒甚至不相信自己能成功的狀態下，在度過任何關卡就很難提起勁，所以在完成一件事情之前，必須先學會相信自己，只要認為自己可以做到，邁向成功之路就不是件難事！

2. 讓自己從開始就做完美，就不需要浪費時間！

Lisa能走到今天這個位置，都是因為背後有一個要求完美的自己，她曾說：「讓自己從開始就做完美，就不需要浪費時間」，每一場表演，她都會用最完美的樣貌呈現給各位，只要每個過程都堅持把自己做到最好，不僅能從中學習且提升自己，還能視這些過程，作為最珍貴的經驗。

3. 想讓自己具有吸引力，首先我們要相信自己就是有這樣的魅力！

素有「人間芭比」之稱的Lisa，除了擁有深邃混血五官深受粉絲喜愛以外，她由內而外散發的自信美，更是讓她魅力爆棚的一大關鍵，她曾說：「想讓自己具有吸引力，首先我們要相信自己就是有這樣的魅力」，擁有一個強大的自信美，自然而然就能散發無人能取代的獨有魅力。

具有強大自信美的LISA，就算臉型不屬於世俗既定的V型臉，但整體看上去仍然美艷爆棚，除了靠自信心以外，她也會運用腮紅增添臉型精緻度，而最常刷的位置就是眼睛正下方，這個位置非常接近顴骨，利用紅潤又帶點光澤的腮紅讓顴骨達到凸出效果，整個五官不僅看起來更立體，臉型輪廓感也會更顯著。你也是天生小圓臉嗎？學會LISA的妝容技巧後，熊編要來推薦3款顏色自然，上臉效果超漂亮的腮紅給大家，趕緊挑一款，試著刷看看吧！

3款腮紅推薦

1. FreshO2——時光旅人系列HD星跡腮紅 漫行者wanderer烘焙烤茶

FreshO2推出的腮紅產品，成分中添加橄欖油、乳木果油、夏威夷堅果油、甜杏仁油及荷荷芭油等天然植物萃取，不僅能打造緞面滑順質地，以及擁有微光感的霧面效果，還能讓腮紅服貼於肌膚不顯毛孔、不結塊！

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2. THREE——全效機能型蜜粉餅

THREE限量推出的機能型蜜粉餅，除了能作為蜜粉使用以外，也可以作為修容、腮紅使用，均勻混合兩色後，可以增添臉部鍊條輪廓，打造出活力感！

3. Dior——輕透光礦物蜜粉餅 仲夏遊樂園限量版

Dior的限量礦物蜜粉，分別推出玫瑰紅暈的#001光暈烤粉，以及陽光暖橘的#002豔陽烤奶，不僅色澤自然又漂亮，微微的透光感，更能在陽光底下閃耀無比！

你還在因為自己與眾不同的樣貌感到沒有自信嗎？趕緊拜讀LISA的成功金句，強化一下自己的信心吧！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】