待人友善但社交極被動？出現5點或是情緒冷漠症：易從情緒中抽離

你身邊是否有這麼一群人，平日社交可以和同輩有說有笑。但只要是非必要社交的場合，就會顯得異常被動，讓人捉摸不清到底是i人還是e人。



其實，這就是高壓社會的產物情緒冷漠症。他們物慾極低，對什麼事都持有無所謂態度。表面上待人友善，性格極好，但對於再好的朋友也從不主動聯繫，也不會主動的去搭話，不喜歡主動社交，喜歡一個人待着。他們共情能力很強，很容易被感動，但很快就會從情緒中抽離出來。

高壓社會下的特殊人群，情緒冷漠症「患者」的5個特點（點擊放大瀏覽）▼▼▼

情緒冷漠症人群5個行為表現（IG@jtbcdrama；01製圖）

+ 6

1. 不喜歡孤獨卻享受孤獨

表面看起來樂觀開朗，可以和別人嬉笑打鬧，實際性格卻悲觀。不喜歡孤獨，卻享受孤獨。

2. 不輕易表達情緒

臉上永遠掛着撲克臉，喜怒不動於色。看似堅強，即便受了委屈也不輕易說出來。長期壓抑自身情緒，漸漸失去感知生活美感的能力。

3. 難以表達個人觀點

因為天生共情能力強，容易察覺他人忽略的小細節，內心想法十分豐富，但卻只會表達對事物沒興趣的一面。這麼做只是不想和他人有太多情感上的聯結。

同場加映：生活想幸福建議要遠離5種人：靠貶低你獲得優越感 早封鎖早輕鬆（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

4. 想法較為通透

內心悲觀冷淡，凡事想得比較通透，面對事情很快可以平復自己情緒。

5. 不喜歡依賴他人

他們對人有戒備心，不輕易相信他人的話語與承諾，更不喜歡麻煩別人。只要他們力所能及處理的事，他們就不會依賴他人完成。因此，在職場團體生活中容易被視為不合群的刺頭。

如果你身邊有這樣的人，在他們情緒低落時，請務必接住他們的情緒，給予他們一定的情感支持。

同場加映：BLACKPINK Lisa從寂寂無名到舞台巨星 3句自信金句獻給女生們（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

【本文獲「Goody25」授權轉載。】