「小昭」陳秀麗年近半百仍求學　勤力取得學士學位：不怕慢只怕站

2026年7月15日，對陳秀麗一家而言別具意義。除了雙胞胎女兒Lala和Vea在香港中學文憑考試（DSE）中取得優異成績，有望進入香港前三所名牌大學之外，陳秀麗也收到從美國跨海寄來的健康科學學士學位證書。



49歲的陳秀麗7月16日在社交媒體Instagram曬出頭戴學士帽的照片，分享畢業的喜訊。定居香港，目前人在上海的陳秀麗接受《聯合早報》電話訪問時透露，疫情期間她多出許多閒暇時間，便開始上網找一些健康科學相關的資料閲讀。

一次偶然的機會，她看到美國加州線上大學University of The People校長的一個視頻，「學校採用線上教學，這點很吸引我，所以就報名了。」

陳秀麗獲美國健康科學學士學位，社媒曬出頭戴學士帽畢業照，分享順利畢業喜訊。（IG@florencetan.xiuli）

求學過程「關關難過關關過」

然而，這條求學之路並非想象中那樣一帆風順。陳秀麗回憶道，她曾有兩門課不及格，成績並不優秀。其他同學只須三四年便能修滿學分，她卻硬生生讀了五年多。

她的同學來自五湖四海、各個領域，其中不少人從事護理職業，原本就擁有健康科學的專業知識。

每次聽他們分享，我都覺得很有趣。明明是同一個題目，別人怎麼會想到那樣的角度？每當覺得「為什麼這麼難」時，我都會對自己說——只求完成，不求完美。

回想起為了寫作業和論文只睡三四個小時的夜晚，陳秀麗用「關關難過關關過」來形容那段日子。「其實困難遠比想象的多，比如老花眼，申請入學時要提交以前的文憑，因為是馬來語的，還得專門去辦翻譯認證……上課時一些英語專業名詞也看不懂。在這個年紀學習，腦子確實沒有年輕時那麼靈活了。但我相信這些問題都可以克服，因為不怕慢，只怕站。我每個學期修的課比別人少，但我堅信，自己終究會畢業的。」

小女兒一句話讓陳秀麗印象深刻

陳秀麗的生活充實精彩，上課之餘，她接拍中國內地電視劇《白色橄欖樹》，做直播帶貨，還擔任拉丁舞導師，每周大約授課三次。記者開玩笑地問她一天24小時夠不夠用，她笑答：「我一天有48小時，哈哈！」

陳秀麗出演過多部影視劇，以《倚天屠龍記》的小昭最為出名：

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在家裏，18歲的女兒成了媽媽的「學習軍師」。開學首周，陳秀麗因搞不懂一些線上操作，壓力大到頭疼。

我小女兒安慰我說，媽咪你放鬆一點，下星期就好了。我問她怎麼會變好，她回答說：「因為之後你就會習慣這個壓力了。」這句話讓我印象深刻。

同時作為母親與學生，陳秀麗對於家長這個身份，也有了新的體悟。她感慨道：「身為家長，在小孩讀書時應該多給一些鼓勵。我們最大的職責是保護他們，提供好的食物、帶他們去戶外活動，照顧好他們的心靈。至於學業方面，就交給專業的老師來（操心）。不要給孩子太多壓力，因為——有本事家長自己來讀讀看，真的很辛苦！」

想致力於推廣和普及健康科學知識

五年多的求學經歷，讓陳秀麗在許多方面都有了新的感悟。她直言，自己曾嘗試用AI來寫作業，「但交上去之後，發現自己什麼都沒學到，心裏空空的，很沒意思。」她隨即放棄了這種走捷徑的方式。「靠自己寫、自己讀，讓自己真正去了解才最重要。AI可以作為參考，但不能代替我們（去寫）。」

身為過來人，她鼓勵想要持續深造的人不要害怕踏出第一步。她直率地說：

千萬不能倚老賣老，覺得自己在社會闖蕩了幾十年，吃過的鹽比別人吃過的米多。這種心態其實最令人討厭。我覺得要終身學習，保持謙卑態度，去了解現在的世界到底在做些什麼。再加上通過閲讀和思考，腦細胞才能保持活躍，預防失智症。

陳秀麗說，求學讓她變得更有耐心去解決很多生活中的問題。比方說網上訂票、獲取驗證碼之類的事，「論文、整理資料、做簡報這些更難的事都做了，（相較之下）生活中的這些都是小事。」她補充，現在自己也不會輕易相信網上的資訊，在採信任何訊息前都會先求證。

接下來是否還會繼續深造？陳秀麗說，她想致力於推廣和普及健康科學知識，「畢竟我學到了這麼多，希望有機會和大家分享怎麼活得更健康。我認為，只要有足夠的知識量，面對與保健有關的問題時就會迎刃而解。」

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】