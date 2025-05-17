60歲人生下半場才剛開始！5位熟齡女性故事　104歲破跳傘世界紀錄

60歲對許多人而言是一個即將面臨退休、步入人生最後階段的年紀，不過有不少人反而在這個終於可以放下工作的時刻，活出了更精彩的人生。



《網路溫度計DailyView》帶你認識幾個在60歲以後開啟嶄新人生的女性故事，不論在什麼年紀，都可以像她們一樣活出閃亮的自己！

夢想有心不怕遲，5個大齡女性60歲後起開始追夢，對她們來說年齡只是數字（點擊放大瀏覽）▼▼▼

60歲起追夢也不遲 5名大齡女王的故事（IG@takimika_poweraging；01製圖）

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60歲的選美皇后

在去（2024）年，一名60歲的阿根廷律師Alejandra Rodríguez拿下了阿根廷首都布宜諾斯艾利斯地區的環球小姐選拔賽冠軍。過去這項選拔僅有18歲到28歲的女性可以參加，2024年開始不再限制年齡，而Alejandra Rodríguez就在選拔中打敗眾多比自己年輕的選手，成為阿根廷史上最年長的選美皇后。

Alejandra Rodríguez在一般大眾印象中追求年輕貌美的選美比賽奪冠，她表示很興奮自己能成為選美比賽的新範例，認為在新的時代中，女性的美麗不僅限於身體，也能夠包括其他價值。Alejandra Rodríguez的故事，也鼓勵了世界各地的女性，讓她們能夠更勇敢大膽地追夢。

65歲開始鍛鍊的94歲健身教練

人稱「日本年紀最大健身教練」的瀧島未香出生於昭和6年（1931年），今年將邁入94歲高齡。瀧島阿嬤直到65歲才開始上健身房，一開始只是因為被丈夫說「胖很多」才開始運動，之後漸漸培養出健身的興趣，瘦身成功後也沒有停止健身，反而持續鍛鍊出完美的身材，並在87歲那年成為教練，甚至還在89歲時教授跨國課程，並開始使用社群平台，之後幾年更出版了《瀧島體操》一書。

高齡的瀧島阿嬤不只能夠每天快走4公里、跑步3公里，還能夠180度劈腿，整個人充滿了活力，她表示現階段是目前為止的人生中最有活力的時刻，希望大家都不要放棄追求夢想，

「雖說60已是花甲之年，但跟我相比，還小了快30歲呢。說白了，所謂的60歲，在我看來，不過就像小嬰兒一樣的年紀。那小於60歲的，不就等於還沒出生嗎（笑）？所以啊，各位，絕對沒有問題的。你不僅『可以跟我一樣』，甚至『可能超越我』，這是絕對可以保證的。」



104歲挑戰高空跳傘

2023年，104歲的Dorothy Hoffner打破健力士世界紀錄，在伊利諾州進行高空跳傘，從4,100公尺高空一躍而下，成為世界最年長跳傘紀錄保持者。Dorothy Hoffner在100歲時首度嘗試跳傘，之後開始喜歡上這種漂浮在空中的感覺，在打破紀錄著陸的那一刻，她還興奮地對著人群呼喊，

年齡只是一個數字。

在完成跳傘紀錄後，原先Dorothy Hoffner還打算之後要挑戰搭熱氣球，不過她在成為最年長跳傘紀錄保持者的幾天後就在睡夢中安詳地離開人世。雖然沒機會看到這位人瑞奶奶挑戰更多事物，不過Dorothy Hoffner的故事也鼓舞了許多躊躇不前的人，讓他們決心朝未知的新事物邁出第一步。

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74歲開始學P圖的網紅婆婆

97歲的西本喜美子被稱為全日本最搞笑、最會拍照的婆婆，在IG上擁有38.6萬粉絲的她以一系列名為「下流老人」的照片（老奶奶被裝進垃圾袋、被車輾過等）聞名，幽默的風格受到許多人喜愛。西本喜美子72歲開始向退休的兒子學習攝影，並在74歲時開始自學電腦修圖，開始創作出許多有趣的照片。

不只攝影和P圖，西本喜美子也在88歲時出版攝影詩集《我不是一個人》，更曾舉辦過多場攝影展。從零開始學拍照、修圖和社群經營的西本奶奶，用行動證明了「學習永遠不嫌晚」，社群上那些風格獨特的逗趣照片告訴許多人，只要敢跨出第一步，就能有無限可能。

同場加映：人到中年留學值得嗎？3名30多歲單身女性裸辭出國 創造人生拐點（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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90歲的全球最高齡程式設計師

程式設計師若宮正子今年4月即將滿90歲，東京出身的她原先為一名銀行員，58歲時為了避免退休後與社會脫節而買了電腦，開始進入數位世界。62歲退休後，若宮正子開始悠遊於網絡世界，除了查看各種資訊外，也會在上面和網友聊天。之後她也在家中開設銀髮族電腦沙龍，教許多高齡者學習使用電腦。

若宮正子注意到智慧型手機缺乏為年長者設計的App，年輕工程師也不懂老年人的興趣，因此她開始自學並花費半年時間，在82歲時設計出讓人把女兒節12個人偶擺放到正確位置的遊戲App「雛壇」，獲邀參加Apple的年度盛會全球開發者大會（WWDC），Apple執行長庫克（Tim Cook）公開介紹若宮正子為全球最高齡程式設計師，之後她也站上TED講台，更曾前往聯合國發表高齡化社會與活用數位科技的演說。若宮正子的故事，也讓許多年長者開始有嘗試新事物的動力。

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