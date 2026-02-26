歌唱亞軍變健美冠軍！林芯儀換賽道拿第一　悟出不貪心的人生哲學

林芯儀2008年以《超級星光大道》第三屆（後簡稱《星光3》）亞軍之姿出道，歌聲實力無庸置疑，星運卻載浮載沉。



2025年她搖身一變，成為健美比賽冠軍，林芯儀說：「備賽讓我學會珍惜，對事情不貪心、不貪求，足夠就好了。」

2025年林芯儀成為健美比賽冠軍（IG@shenniolin）

林芯儀的歌唱之路宛如雲霄飛車。19年前在《星光2》PK掉人氣王黃美珍，隔年《星光3》的冠軍之路卻敗給如今已是金曲歌后的徐佳瑩。當年兩人是「星光宿舍」的室友，聊起這段往事，林芯儀說：「我喜歡跟人聊天，但會保持距離感，跟拉拉（徐佳瑩）相處下來，她真的是一個很真誠、完全沒有表裏不一的人，所以她得冠軍，我打從心底覺得實至名歸，唯一難過就是沒有拿到300萬。」那一屆的獎金，第一名比第二名多出五倍。

《星光》之前，林芯儀參加過八大電視臺製作的《亞洲新人歌唱大賽》；《星光》之後，她還去比了《中國好聲音》。原以為她是喜歡征戰的，她卻說：

我沒有喜歡比賽，但我喜歡站上舞臺的感覺。所以在參加健美「比賽」的過程，「我一點都沒有把它當做是在比賽」

一開始，是為了準備自己踏入音樂領域20年的第一場大型售票演唱會健身，「剛好被朋友推坑，要我順便參加比賽，當時經紀人很擔心我的身心狀況是否可以應付，因為演唱會跟比賽距離只有兩個禮拜時間，我又很容易給自己壓力。我告訴她：我說會做到，就會做到。」林芯儀說。

一次承受兩場硬仗 咬牙撐過低潮與脫水

「我等於一次經歷了在我人生中兩個很重要的事情，真的很痛苦。」雖然都是訓練，但演唱會跟健美比賽這兩個目標，其實有很多衝突：「為了比賽去做的運動，跟平常上健身房運動有點不一樣，要做姿勢的調整矯正；同時間我還要為了演唱會做肌耐力的訓練，包含備賽後期有限水（要讓身體脫水）的時候，中間有一度影響我彩排時喉嚨乾、比較沒有聲音，就趕快去看中醫，調整飲食和作息，想辦法解決。」

健身的人都知道，熬過重量訓練的苦，會看到體態變美的成就感，在備賽過程中，林芯儀每週都要拍自己正面、背面的照片跟教練回報，她永遠記得三角肌長出來的那一刻：「知道這個肩膀有多難長嗎？在一次訓練時，團隊跟我說『你的肩膀長出來了』，我就爆哭了，那個肩膀我呼喚了八個月，才長出一點點像小饅頭的樣子。」

飲食難控管 邊聞BBQ邊吃雞胸肉

更辛苦的是，這八個月還要配合營養師飲食控管：「比如這一週都是雞胸肉或者魚肉，我就盡量不要有太大的變化，這樣才能精準抓出我吃什麼食物會過敏或脹氣，適時去調整。」每一天她自己備餐，就連公司尾牙，同事們吃合菜、烤鴨，她還是自己帶便當：「我一開始覺得一定會被diss，還好老闆跟同事都很支持我。」最難的是戒掉零食，但也因此改善了她胃食道逆流的毛病。

林芯儀訓練的飲食（IG@shenniolin）

只是，難道都不會有想放縱自己、偷懶犯規的時候？林芯儀說：「其實訓練的東西、課表都差不多，地圖上大家要去的目標也是一樣的，日復一日，只要我少練一天，就是多給人家一次機會；我亂吃一餐，也是給別人一個機會。」

她曾經在韓國訓練的時候，一邊聞著BBQ炸雞，一邊吃著自己的雞胸肉：「大家都說備賽路上是孤獨的，可是因為我一直有去找韓國、泰國的選手訓練，他們都會給我很正面的情緒價值，說我的大腦越來越strong，激勵我比完賽就可以放鬆，我就漸漸的對這件事沒有什麼壓力了。」

比完賽後對自己不再那麼嚴苛，現在的林芯儀可以吃披薩、喝珍奶，「我知道這個過程不容易，所以我的想法是既然都自律這麼久了，就不要差太多。可以放鬆，但也不要過於放鬆，有開心到就好。」

教練教她用「分享」的方式：以前一個人可以吃完一大塊披薩，現在吃個三片滿足口腹之欲就可以了，

一方面我覺得不會浪費食物，一方面也更珍惜，備賽讓我學到的是珍惜，對於事情的不貪心、不貪求，足夠就好了。

林芯儀說：「我自覺是一個在生活上已經算自律的人，沒什麼夜生活，直到真正接觸運動後，才知道不同層面的自律是什麼。坦白說，到現在還是常跟教練說，我沒有很享受訓練的過程，之前我回放自己健身的表情，沒有一次是開心的，但當我覺得體態變好、增加了幾分自信，這件事大過於痛苦的過程，我就什麼都接受了。」

值得一提的是，林芯儀當初是以本名「林珀如」參加IFBB（國際健美總會）區域賽「Women's Fit Model（女子健身模特兒）」獲得全場總冠軍：「我沒有告訴任何人，從頭到尾只有經紀人跟身邊的朋友知道我用本名去參加比賽，因為人家說人生要圓滿，其實是要透過不同的人生體驗，慢慢地去拼湊出自己想要的人生。」

想考職業卡 從事樂齡教學幫助老小

健美比賽帶給她的改變，是想更平穩、長遠地去經營音樂與運動這兩大範疇，林芯儀說：「當我漸漸體認到爸媽開始老去，想要為他們做點什麼的時候，發現很有很多事情是金錢買不到的，例如健康；所以希望透過提升自己的能力，為家人帶來一點健康氣息，可以再陪著爸媽再健康久一點。」

她考取了私人健身教練執照，未來期待能針對「樂齡」去習得更專業的知識，林芯儀說：「我原以為樂齡是只教老人，因為老人最常在背跟下半身發生問題，比如說背挺不直了、鈣質流失⋯⋯可是我去學的時候，才發現也有針對小朋友的，所以好像可以嘗試教學看看，成為林老師。」

至於唱歌，林芯儀坦言：「我當然有自己的目標，比方在小巨蛋開演唱會的夢想還沒達成，但是現在我也會覺得，走得長遠更重要，我如果能夠開心唱到60幾歲，或者是60幾歲還能上健美比賽舞臺的話，都很值得驕傲，至於是不是要拿到什麼獎，我沒有那麼大的得失心了。」

她回想自己的這一路：「以前剛開始比賽的時候，是人家做什麼我也都想要，經歷過一些事之後，現在我會先問自己：我有想嗎？不是人家進小巨蛋我就得要進小巨蛋，我自己想要進小巨蛋的原因是什麼？」於是，她發現以前好像一直想符合很多人的期待、或者想成為媽媽的驕傲，從一開始用錯方式斤斤計較：

一直拿自己跟別人比較，其實不會幫助你達到目標，健身讓我想通，最重要的是要回歸到強化自己本身。

過去不敢看評論的她，如今不但敢看，還挑了「Threads」這個最血淋淋的平臺，看到有人提到她2008年上節目的時候，「真的很不喜歡林芯儀，因為她總是想贏，一直在跟人家比較。」林芯儀說：「可是隔了十幾年，他從健美比賽看到我拿冠軍，他對我因此改觀，不是因為拿到健美冠軍，而是我默默在做這件事情，他覺得這個轉變的過程，讓他明白不能那麼快就對一個人下定論。」

同場加映：孫女拒絕接受爺爺離世 賣嫁妝拍電影製造平行世界 入圍國際大獎（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 28

【本文獲「人物誌」授權轉載。】