西班牙未來女王Leonor迎來蛻變　完成三年軍訓　飛行跳傘皆精通

西班牙王室迎來重要歷史時刻，現年20歲的王位第一順位繼承人、女王儲萊昂諾爾公主（Princess Leonor），7月10日完成她在空軍官校（AGA）為期三年的軍事訓練，並由父親費利佩六世（King Felipe VI）親自頒授，象徵高度榮譽的「白色徽章航空功績大十字勳章」，為她的軍旅訓練畫下句點。



萊昂諾爾公主身為西班牙未來女王，從2023年8月開始、以18歲之齡入伍受訓開始，依序接受陸、海、空三軍官校完整培訓，先後進入薩拉戈薩陸軍官校、馬林海軍官校及聖哈維爾空軍官校受訓，完成西班牙王位繼承人必經的軍事歷練。

西班牙未來女王完成陸海空軍3年訓練（點擊圖片瀏覽）👇👇👇

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訓練期間，她曾隨海軍訓練帆船「艾爾卡諾號」（Juan Sebastián de Elcano）展開數月遠洋航行，也在空軍官校駕駛Pilatus PC-21教練機完成首次單飛。此外，她還通過傘兵訓練，取得跳傘勳章，成為西班牙王室首位完成這項資格的成員。

萊昂諾爾是西班牙現任國王費利佩六世（Felipe VI）與王后萊蒂西亞（Queen Letizia）的長女，王室家庭除了她，還有一個妹妹蘇菲雅（Princess Sofia）公主。隨著她的出生、一度開啟西班牙國內對於「男性優先繼承權」辯論。萊昂諾爾精通西班牙文和英文，隨著父親2014年登基成為國王，她也被授予阿斯圖里亞斯女親王等多個爵位，並成為王位推定繼承人。

倘若萊昂諾爾未來登基，她將成為1833年登基的伊莎貝拉二世（Isabel II de Borbón）之後，西班牙第二位女王。

完成三年軍事訓練後，萊昂諾爾在暑假稍作休整後，預計今年9月進入馬德里卡洛斯三世大學（Universidad Carlos III de Madrid）攻讀政治學學位，展開下一階段學習，也持續為未來國家元首職責做好一切準備。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：西班牙未來女王不簡單！一口氣完成陸海空軍3年訓練，飛行、跳傘樣樣難不倒】