杜拜公主瑪赫拉從IG休夫、創業到再婚：愛情、事業、母職都要滿分

3,500 萬台幣大鑽戒！公主訂婚曬幸福

杜拜公主瑪赫拉最近在 IG 曬出超大鑽戒，宣布與美國饒舌歌手 French Montana 訂婚！這枚戒指由紐約珠寶商 Eric The Jeweler of Mavani & Co. 訂製，主石是一顆 11.53 克拉祖母綠切割鑽石，價值超過台幣 3,500 萬！祖母綠切割比起常見的閃亮款，更重視淨度和氣場，看起來就超「女王感」。

瑪赫拉用這枚戒指告訴全世界：這次的愛情，她選擇閃耀，也要自信。

上段婚姻像宮鬥，公主 IG「三聲休書」帥翻

她的上一段婚姻同樣堪比八點檔！2023 年瑪赫拉和同樣是皇室成員的謝赫·馬納（Sheikh Mana）閃婚，婚禮場地選在杜拜世界貿易中心，蛋糕高達 7 公尺，賓客直呼「這場面太壕了」。當天她穿著 Ezra Couture 手工婚紗，戴滿 Chopard 鑽飾，就是杜拜最美的新娘。

結果童話很快變調，瑪赫拉懷孕期間發現老公劈腿，她直接在 IG 放話：

I divorce you, I divorce you, I divorce you！

這是中東傳統裏男人才有的休妻方式，瑪赫拉直接翻轉，自己喊停婚姻！離婚後她還推出靈感香水《Divorce》，單瓶將近台幣 9,000 元（約港幣2,298元），一上市就被搶翻，網友笑說：「離婚也能做成副業，這公主太有生意頭腦！」

皇室公主的底氣：穿搭自由、珠寶也要有文化

為甚麼瑪赫拉敢這麼做？除了父親是杜拜酋長，給足她底氣，她從小在希臘和英國長大，思想超開放。留學回國後，她經常在 IG 曬健身、騎馬、海邊度假的照片，不必像一般皇室女性遮在黑袍下，活得超自在。

連珠寶選擇都很有態度，她特別愛戴杜拜本地品牌 Salem Alshueibi，作品結合阿聯酋傳統工藝和現代設計，既能展現文化底蘊，也不失時髦感。對她來說，每一件珠寶都是故事，而不是單純的奢侈品。

瑪赫拉的第二幕：愛情、事業、母職都要滿分

現在的瑪赫拉，IG 上更多是和女兒的互動，甜蜜又真實。她不只是一位愛炫戒指的公主，更是懂得把挫折變成養分，把失敗變成新事業靈感的女性。從閃婚、閃離到二婚再愛，她用行動告訴大家：公主也能自己喊停，自己選愛情，也能自己定義幸福。

除了婚姻和珠寶話題，瑪赫拉近年也逐漸把「公主光環」轉化為社群影響力。她不時與本地設計師合作，推廣年輕創作者的作品，也會公開支持女性教育、母嬰健康等議題。

對她而言，成為公主並不只是享受特權，更是一種責任——她希望用自己的平台，鼓勵更多中東年輕女性突破傳統束縛，活出自我。這種帶有文化使命感的「軟實力」，也讓她在皇室之外，逐步建立起屬於自己的獨特舞台。

