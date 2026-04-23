金像影后廖子妤｜為演好角色極致付出　從深水埗劏房走上領獎台

獎項只是一個bonus。



香港電影金像獎的熱度一年不如一年。前幾天頒獎禮，社交媒體上的討論聲量遠不及十年前。這和香港電影整體的勢微脱不開關係，合拍片套路化，本土佳作難出圈，星光黯淡已成常態。

但今年的第44屆金像獎，還是有不少讓人眼前一亮的時刻，比如廖子妤拿到影后。

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這位來自馬來西亞的36歲演員，憑藉《像我這樣的愛情》中腦性麻痹患者的動人演繹，擊敗了章子怡、馬麗、陳法拉、許恩怡等強勁對手，首度提名即封后。

這也是繼李心潔之後，時隔23年第二位摘下金像影后桂冠的馬來西亞女星，更是首位同時集齊最佳女主角與最佳女配角殊榮的馬來西亞演員。

其實內地觀眾對廖子妤並不完全陌生。

今年春節檔，她在《夜王》中飾演風情萬種的舞小姐Mimi，戲份不多卻格外抓人，讓不少人在大銀幕上第一次記住了這張臉。只是很少有人想到，沒過多久，這個配角出身的異鄉女孩，就成了金像獎舞台上耀眼的影后。

廖子妤自己總結說：

我上次是33屆提名最佳新演員，今次是第44屆，希望第55屆、66屆、77屆、88屆依然可以參加金像獎。

從當年深水埗劏房裏那個剛拖着行李箱來港、做着模特夢的22歲少女，到如今香港文化中心大劇院聚光燈下的金像影后，廖子妤是新一代香港夢的典範。

獎杯的背後 是極致的付出

今年春節檔，《夜王》上映。片中廖子妤飾演的舞小姐Mimi，穿着亮片吊帶裙，踩着十釐米高跟鞋，在燈紅酒綠裏遊刃有餘地周旋。

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眼波流轉間全是風情，台詞不多，但每一個鏡頭都透着市井女人的精明與脆弱。很多觀眾看完電影後專門去翻演員表：「那個舞小姐是誰？演得真好。」

那是廖子妤第一次在內地主流商業片裏留下深刻印記。她一遍遍對着鏡子練眼神、練步態，把Mimi的「放」演到骨子裏。

而讓她拿下金像影后的《像我這樣的愛情》，卻靠的是極致的「收」。

她飾演的是天生患有腦性麻痹的女主角「阿妹」。為了詮釋好這個角色，她提前半年去康復中心觀察腦性麻痹患者的日常，甚至與患者生活在一起。正式拍攝時，她全程靠輪椅代步，連手指顫動的細節都精心設計。

她每天練習歪着頭說話，讓手指不受控制地蜷縮，吃飯時故意把食物灑在身上。有次在超市練習角色步態，被路人當成真的病人，甚至有人偷偷塞給她零錢。

最難掌控的是呼吸。廖子妤本身體質特殊，從小就有一個毛病，有時候突然無法說話、透不過氣來。以往幾個月才發作一次，但在拍攝期間，幾乎每天都發作，甚至一天好幾次。她不得不忍着胸口絞痛硬撐着呼吸，直到拍攝結束才恢復正常。

除了身體上的極限挑戰，她還要面對一個更細膩的難題：如何真實地呈現一個腦性麻痹患者的性與愛。這沒有影像可參考，只能靠自己去觸碰。

所幸一位病友願意接受家訪，毫無保留地分享自己的體驗，甚至笑着聊起自己如何探索身體、第一次交男友的過程。廖子妤借用了她的樂觀性格去塑造角色，最終在銀幕上呈現出那份既天真又熾熱的情感。

這種執著的付出，最終得到了回報。早在金像獎之前，廖子妤就已經憑藉「阿妹」一角斬獲了香港電影評論學會大獎和香港電影導演會年度大獎的最佳女主角。

金像獎影后，不過是水到渠成的最後一步。

從馬來西亞到香港，一個異鄉人的生根之路

廖子妤出生於馬來西亞柔佛州新山市，自小受父親影響熱愛香港電影。在馬來西亞修讀完廣播電視電影系文憑後，22歲的她做了一個讓身邊人感到瘋狂的決定：2012年，她隻身飛往香港，起初做模特兒，後來才慢慢接觸拍戲。

初來乍到，一切並不容易。她在深水埗租了一間八十平方尺的劏房，在九樓，沒有電梯，每天爬樓時都能聽見隔壁夫妻的爭吵和樓道里飄來的飯菜香。為了省錢，早餐只吃麪包蘸醬油，晚上靠便利店半價便當果腹。最潦倒的時候，銀行戶口只剩下25元。

「一開始只想做靚profile、煲大自己個名再回馬來西亞。」廖子妤後來回憶說。她沒想過會一直留在香港拍戲，更沒想過能拿到金像獎。但命運就是這麼奇妙，導演何康選中她拍攝人生第一部電影《末日派對》，就此打開了她的影視之門。

拍攝這部作品時，廖子妤要面對一個巨大的挑戰：大尺度裸露戲份。她在電話裏哭着問父親：這樣是不是很丟人？父親沉默良久後只說：你覺得值得就去做，爸爸永遠支持你。那場戲拍了整整三天，收工時她全身凍得失去知覺。

之後，她一個角色一個角色地積累。2016年，她憑藉同性愛情電影《骨妹》首獲金像獎最佳女配角提名，當晚她坐在會場最後一排，穿着借來的禮服，領獎台上有人唸到她的名字時，鄰座的記者甚至皺着眉問：「你是誰啊？」她尷尬地低下頭，直到散場都沒人過來採訪。

轉折點在2022年到來。廖子妤同時憑藉《梅艷芳》中的梅愛芳和《智齒》中的可樂雙料提名金像獎最佳女配角，最終憑《梅艷芳》獲獎。

上台領獎時她哽咽着感謝古天樂：「謝謝老闆給我機會。」很少有人知道，她從小就是古天樂的粉絲，來港多年後在一個慶功宴上終於見到偶像，卻緊張得連合照都忘了拍。

到了2026年，廖子妤的事業迎來全面爆發期。她被內地觀眾通過春節檔電影《夜王》所熟知，片中風情萬種的舞小姐Mimi一角讓她在內地打開了知名度。

去年一年就有4部她主演的電影先後上映，包括讓她最終問鼎金像影后的《像我這樣的愛情》。

我不是一炮而紅，是陰啲陰啲儲落觀眾緣。

廖子妤這樣形容自己。她笑說這一切像是命運的安排，在她一步步走在自己的路上時，上天突然推了她一把，把她放在觀眾眼前。

但廖子妤從不覺得自己「懷才不遇」。她在採訪時說：「早幾年看網上評論，說我星路平平，但我不覺得是懷才不遇，因為這幾年一直都有人找我拍戲，雖然未必套套做女主角，但都叫有人揾。」

封后之夜 眼淚與笑聲

頒獎禮當晚，當廖子妤的名字被念出的那一刻，全場掌聲雷動，但她自己卻早已眼泛淚光，幾乎站不穩，台下有人形容她「腳步不穩，險些在樓梯上跌倒」。

走上台後，她從大鵬和家棟手裏接過獎杯，因為過於緊張，開始語無倫次：「我一路喺度消化緊呢件事，因為好多人話我係大熱好睇好我，終於有得提名，我係好驚。」

感謝完導演、英皇電影之後，她差點忘了最重要的人——男友盧鎮業（小野）。台下觀眾紛紛喊出「小野」的名字，她才如夢初醒地補了一句：

我要多謝我男朋友小野，多謝你日日都同我傾偈，多謝你俾我無限量嘅支持。

廖子妤與盧鎮業相識於2015年合作獨立電影《風景》，2023年公開戀情後，兩人一起演賀歲片，被媒體稱為「影壇金童玉女」。

這個默默陪伴了她多年的男人，在她最困難的時候給予了她無限量的支持。她因電影《焚城》遭遇網絡爭議時，盧鎮業每天變着花樣給她做馬來西亞菜，陪她看老港片，告訴她「時間會證明一切」。

在頒獎禮後台，廖子妤接受採訪透露：因為太緊張，她在典禮前還專門服用了鎮定藥物，「但其實完全不冷靜，真的很激動，甚至有點全身乏力」。

她還不忘調侃：「導演吳煒倫講過，攞完獎會3年沒戲拍，我希望他的說法不是真的，因為我真的很喜歡演戲。」

「獎項只是一個bonus。」如今，這座bonus握在她手裏，分量沉甸甸的。

從深水埗劏房走出來的那個22歲少女，現在終於可以說出那句她在心裏預演了無數次的話：「在這裏，已經有了一些成績。」

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