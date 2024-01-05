丹麥女王瑪格麗特二世宣佈退位　全球最後一位女君主結束52年任期

多才多藝的女王，平易近人的君主。



2024年的第一天，83歲的丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）宣佈了退位。「1 月 14 日，追隨我深愛的父親 52 年後，我將退居二線成為王室成員，把王位留給我的兒子弗雷德里克王儲（Prince Frederik，又譯佛瑞德里克）。」她穿着紫色半高領連衣裙，戴着成套的雛菊首飾，一如既往地親切而優雅。

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自從伊麗莎白女王去世後，瑪格麗特二世就成為了歐洲乃至全世界唯一一位女王。不過對於她本人來說，有了更多時間去經營自己的愛好。大多數人印象裏的女王，是像英國女王那樣高貴威嚴，但瑪格麗特偏偏把女王做成了職業之一。

除此之外，她還是翻譯、插畫家和多部舞台劇、電視劇的服裝和舞台設計師。而且這些都不是淺嘗輒止，她為 Netflix 新劇設計的戲服足足有51套，一套比一套好看。雖然是童話王國的皇室成員，但她在十幾歲的時候就曾公開聲明：「我不喜歡童話裏的公主，因為我不是那樣的。」

01 兩次新冠，一次手術 身體狀態欠佳

這次電視講話上，瑪格麗特胸口的一枚雛菊胸針特別引人注目。雛菊是丹麥的國花，也是她最愛的設計元素。但這次佩戴，還有一層深意。這枚胸針最早由她的外祖母傳給英格麗德公主（Ingrid of Sweden），英格麗德又傳給了她，跨越時間長達百年。而第一次佩戴是在1967年的婚禮上，那時候她還沒有登上皇位。

半個世紀過去，昔日青澀活潑的公主成長為君臨天下的女王，身體狀況也江河日下。疫情期間，她就兩次確診新冠陽性。去年年初，她又做了背部手術，並且為此推遲了一個月的夏季活動，減少了許多日常安排。消失了一段時間後再出現，她參加活動時已經需要拐杖。即使是強大的女王，也難以抵擋無情的歲月。

得知女王退位的消息，最難過的還是丹麥的民眾們。他們中的大多數從出生開始就是瑪格麗特的子民，早已習慣了女王的存在。丹麥國會議員弗蒙德（Pernille Vermund）的發帖獲得了許多人的點贊：「告別我們的攝政女王，就像告別我的國家、我的歷史、我的根基的一部分。」

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02 「煙灰缸」女王 提菜籃子的鄰家奶奶

作為現代丹麥的象徵，瑪格麗特可不是一位普通的女王。她出生於1940年的4月，當時德國剛剛攻進丹麥一周。為了鼓舞百姓，媽媽將她放在嬰兒車裏，走遍哥本哈根的大街小巷。她的出生，就象徵國家的希望。而她也沒有辜負人民的期待。成年後進修了五所世界名校，學習了考古學、哲學、政治學、經濟學等多個方向，最終以法學博士學位畢業。還加入了丹麥國防衛隊女子飛行團，服了一共12年兵役，開飛機不在話下。

1972年，她的父親去世。她繼承了王位，帶着淚水向民眾致意。丹麥和英國一樣都是君主立憲制，女王的主要職責便是代表國家參與各種外交活動。瑪格麗特圓滿地完成了這份「門面」工作。眾多國家裏，中國是她的最愛，一共來了兩次。她是第一個訪問新中國的西方君主，也是第一個訪問侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館的在任國家元首。在她統治期間，丹麥長達半個多世紀君主制的支持率上漲了40%左右，而且一直持續不變。足以說明人民對她的滿意程度。

不過，她和一般女王一點也不一樣，骨子裏帶點叛逆。因為太愛抽煙，她曾經有個外號叫「煙灰缸」女王，不論是公眾場合還是私下，都經常「煙不離手」。直到2006年丹麥不允許公共場合抽煙後，她才不在公眾面前抽了。這種行為不可模仿，但女王堅持自我的精神倒還挺有龐克氣質。

有閒暇的時候，她會親自上街買菜和享用街頭小吃。不太化妝、提着菜籃子就出現在大眾面前，像個鄰家奶奶。她不注重形象管理。被拍到在街上一手拿着熱狗，一手拿着飲料，手指縫裏還夾着煙，和嚴肅的女王形象相去甚遠。大口吃可麗餅，好吃到翻白眼。在皇室陽台上向民眾問好的時候，她的兒孫們還努力保持着端莊得體，而她已經肆無忌憚地大聲唱起了歌。主打一個我行我素，想怎樣就怎樣。很多年輕人都未必能在這點上超過她。

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03 和 Netflix 合作服設 王室裏的it girl

瑪格麗特不僅是位好女王，更是位出色的服裝設計師。上世紀八十年代開始，她就參與了各種本土電影、電視劇、芭蕾舞團設計服裝和佈景的工作。其中以安徒生童話的改編作品最多。有丹麥電影《野天鵝》，還有丹麥電視台拍攝的《掃煙囱工和牧羊女》，蒂沃利劇團的芭蕾舞劇《灰姑娘》、《拇指姑娘》、《打火匣》、《堅定的錫兵》等。

1967年結婚的時候，她還親自參與設計了自己的婚紗。瑪格麗特做這些可不僅僅是「玩票」，而是實打實的創作和付出。和電影《野天鵝》劇組合作時，她創作了43件拼貼剪紙以及11套戲服。工作時，她在地板上把紙鋪開，聚精會神地創作，又或者在簡陋的試衣間裏對面料挑挑揀揀，叫着：「就是那個漂亮的藍色！」她對色彩的品鑑特別大膽，設計的衣服通常顏色明亮，配有印花和閃亮的珠寶。她說：「我希望人們可以從這些作品中看到為夢想執着的勇氣。」

去年9月，她和 Netflix 合作了新劇《伊倫嘉：誘惑的藝術》（Ehrengard: The Art of Seduction），為這部劇設計了一共51套服裝。包括一套像法國王后瑪麗·安東妮（Marie Antoinette）的衣服，和1815年畢德麥雅（Biedermeier）時期的衣服風格的「羊腿袖」。為男主做衣服時，她努力做了色彩調配，讓戲服看起來不要太單調。看過這部劇的人，都對裏面華美的衣服印象深刻。

她還製作了81幅蝶谷巴特（decoupage）來為劇組設計佈景。這是一種來自法國的拼貼藝術，而瑪格麗特是此中高手。她會花整整一個下午來拼貼其中一幅，最後效果非常好看。會設計，自然也會穿搭。瑪格麗特一向是王室裏的「it girl」。

英國《衛報》把她評為「全球最會穿衣50人」，《Vogue》英國版也給她出了時尚專題。她會穿着自己的作品參加國家招待會。將桌布型蠟布面料製成鮮亮的雨衣，稱之為「快樂」雨衣。也會穿着火烈鳥粉色、有着俏皮螺旋槳式袖子的塔夫綢連衣裙，會見日本天皇夫婦。比起女王，更像是icon。

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04 多才多藝 是女王也是藝術家

當然，瑪格麗特擅長的不止服裝設計。她從小熱愛繪畫，雖然自嘲水彩畫是「懶惰女孩的油畫」，但她確實畫得不錯。上世紀70年代，英國作家托爾金的《魔戒》風靡全球，瑪格麗特也喜歡這本魔幻鉅作。她為其中的場景配了黑白插圖，寄給作家本人，署名Ingahild Grathmer，結果竟然被托爾金（J. R. R. Tolkien）選用，加入了1977年的《魔戒》丹麥版。要知道，這位作家因為害怕破壞人們的想象，很少願意在書里加入配圖。

2012年，她在哥本哈根方舟現代博物館舉辦個人畫展「色彩的本質」，展出了130多幅畫作和剪紙作品。她的水彩作品還登上了格陵蘭郵票，發行日期正是她的生日，4月16日。因為年輕時在多個國家進修，瑪格麗特還掌握了多門語言。40歲的時候，她以 H.M.Vejerbjerg 為筆名，和丈夫合作翻譯了法國作家波伏娃著名的長篇小說《人都是要死的》。如果各國王室之間比拼才藝，瑪格麗特肯定能拿第一名。

05 繼承者之戰 女王也煩惱

雖然女王很瀟灑，但該有的麻煩一點也不少。兩個孩子，一個不爭氣，一個因為頭銜和她鬧了矛盾。即將繼承王位的弗雷德里克王儲，本來擁有穩定婚姻，卻在不久前被爆料和墨西哥名媛在馬德里共同過夜。

弗雷德里克王儲和母親性格相似，高學歷，愛好廣泛。他是第一位完成鐵人三項的皇室成員。還曾經用了4個月，越野滑雪穿越格陵蘭島，路途累計 3,500 公里。結婚之前，他的形象一直是愛冒險的叛逆青年。來自澳洲的美麗王妃 Mary Elizabeth Donaldson 為他加了不少輿論分。如今的婚外情醜聞，卻又將他的口碑扳了回去。

另一方面，女王在前年剝奪了二兒子約阿基姆王子（Prince Joachim）四個孩子的王室頭銜，希望孩子們「不受王室束縛，打造自己的人生」。聲明發布前5天，約阿基姆才得知此事，和老婆一起公開表達了不滿。

其實這些年來，削減王室成員是歐洲各國的常態。瑞典國王卡爾十六世古斯塔夫（Carl XVI Gustaf）此前也有類似做法。但無論如何，這件事後二兒子一家很快搬到了巴黎，遠離丹麥。直到不久前聖誕節，一家人才再度團聚。這樣看來，雖然馬上就要退位，但瑪格麗特還是得操心不少事。不過依她的性格，也可能將這些煩惱直接拋掉，畢竟——「兒孫自有兒孫福，不管兒孫自享福」。