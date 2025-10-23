95歲不丹太后傳奇人生：走出冷宮　用智慧謀局建設全球幸福王國

在不丹這個以「國民幸福指數」聞名的王國裏，除了寧靜的山川與淳樸的民風，還有一段比宮鬥劇更精彩的真實故事。 主角，就是現任國王的祖母、年逾九旬的太皇太后——格桑·卻登（Ashi Kesang Choden）。



她的一生，是宮廷鬥爭與母性柔情的交織，是跌入低谷又奮力翻盤的傳奇。若把她的人生寫成一本書，恐怕任何一部古裝劇都難以超越。

年逾九旬不丹太后格桑的傳奇經歷，從政治聯姻的未來王后，到失去王后權勢進入冷宮，再到奪回政權扶持兒子上位的攝政太后

貴族之女，天生王后命

1930年，格桑·卻登出生在不丹西南部。她的家世顯赫：母親是錫金公主，身份尊貴；父親是不丹首席部長，位高權重。 她自小在優渥環境中長大，又曾遠赴倫敦留學，思想開明、眼界寬廣。在那個女性多被束縛的年代，她已經是不丹最時髦的「新女性」。

21歲時，她被父母許配給王儲吉格梅·多傑·旺楚克Jigme Dorji Wangchuck（不丹第三代國王）。沒有浪漫的愛情，只有冷靜的政治聯姻。從此，她成為了未來的王后。

冷宮歲月，婚姻裏的孤獨

婚後的格桑並沒有迎來幸福，她先後誕下四個女兒，直到第五胎才生下兒子辛格。可惜，這仍未能挽回國王的心。 當時，多傑國王愛上了年輕貌美的央吉，央吉先後為他生下兩子一女，迅速贏得了國王的偏愛與權勢。

格桑逐漸被邊緣化，甚至被迫搬出後宮。更糟的是，她的娘家也因權力鬥爭而遭到流放。王宮裏，沒有人再看好她。所有人都以為，這位王后的人生就此落幕。

浴火重生，絕地翻盤

格桑並沒有放棄，她專注於栽培兒女，並將兒子辛格送往海外留學，遠離紛爭，也為未來積蓄力量。1972年，命運迎來逆轉。多傑國王因病猝然辭世，王位陷入混亂。年僅17歲的辛格在母親支持下登基為不丹第四代國王。

格桑以正宮身份臨危受命，穩住政局。她從冷宮走出，一躍成為攝政太后，真正掌握了王室大權。 那一刻，所有人終於明白：被壓抑多年的她，才是最強的贏家。

政治智慧，母親的謀局

格桑不僅在危機中挺身而出，更以非凡的遠見，為兒子鋪設了穩固的未來。 她親自為辛格國王挑選了四位王后——而且是同一家族的四姐妹。這一安排避免了後宮爭寵，又憑藉旺姆家族的民望鞏固王權。同時，她更立下規矩：「誰先生下男孩，誰的兒子就是王儲。」格桑用她的智慧，讓後宮風平浪靜，使辛格能專心治理國家，帶領不丹邁向現代化。

建設不丹：從傳統到現代的過渡

格桑不僅是王室幕後推手，更是不丹現代化進程中的關鍵人物。可以說，不丹能在今日成為「全球最幸福的國家」之一，離不開格桑當年的奠基。

1. 推動教育

借助自身留學背景，她大力提倡教育，尤其是女性教育。

她鼓勵興建學校，讓更多鄉村女孩有機會接受知識。

2. 關注醫療與民生

在她主導下，不丹建立起早期的公共醫療體系。

她推動母嬰健康與疫苗普及，為提升國民壽命奠下基礎。

3. 守護文化與信仰

她尊重傳統佛教文化，資助修復寺廟，舉辦宗教活動，強化社會凝聚力。

她主張「現代化不等於西化」，強調在發展經濟的同時保留民族精神。

4. 幸福指數的基礎

四世國王辛格提出的「國民幸福指數」，其實正是延續了母親格桑的理念。

她早年就強調：發展不僅是 GDP 的增長，更要關注人民的精神滿足與環境保護。

晚年榮華，真正的贏家

歲月流轉，格桑已是95高齡。與兒媳、孫媳同堂時，她依然穩坐中央，氣度不凡。她身形嬌小卻精神矍鑠，滿頭黑髮，彷彿歲月不曾留下痕跡。

她與孫子、曾孫合照時的慈愛，與昔日冷宮歲月的孤獨形成鮮明對比。她的一生，從失勢王后到尊貴太王太后，終於迎來了屬於自己的圓滿與幸福。

同場加映：60歲再婚初戀 紋上蝴蝶刺青的博士 血腥中當選墨西哥首位女總統

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】