2026馬年運程｜犯太歲有好運各有4生肖　楊登嵙解析運勢宜忌注意

2026年是丙午「赤馬年」，因天干地支皆屬火，被視為能量最旺、變動最劇烈的年份之一。



火象的迅猛、不安、突破與衝撞，在這一年會被全面放大，不僅牽動個人運勢，也使社會氛圍更顯快速、緊繃而動盪。民俗中更有「赤馬紅羊連年動」的說法，以下就來看台灣民俗專家楊登嵙老師的解析。

2026赤馬年運勢解析和注意事項（01製圖；AI生成圖）

什麼是赤馬年？

2026年為丙午年，因天干「丙火」與地支「午火」同屬火象，民間稱之為「赤馬年」。雙火相疊的年份能量快速、情勢急遽，容易帶來突發變動、衝突、激情，也象徵著強烈的創造與破壞並行。這一年不是凶年，而是「烈年」，凡事來得快、來得猛，適應力強者將乘火前行，步伐不穩者則容易被火勢燒得措手不及。

赤馬年四生肖犯太歲

赤馬年太歲有4個生肖泛犯太歲，馬、鼠、牛、兔四生肖將迎來明顯的壓力感。屬馬者本命年又自刑，最易自我糾結；屬鼠者逢子午相沖，生活易劇烈變動；屬牛者在人際與健康上易遇阻；屬兔者恐遇破財與合作破裂。

這四個生肖的共同功課就是「放慢」，以沉著替代衝動，以冷靜替代情緒反射。



赤馬年四生肖運勢升高

赤馬年並非全然壓力，也帶來顯著的好運窗口。屬羊者與太歲六合，最易獲得貴人支持；屬虎者進入寅午戌三合火局，事業爆發力極強，是突破與升遷的大好時機；屬狗者同屬三合隊友，努力容易被看見，成果陸續落實。而剛走過太歲當頭的屬蛇者，也會迎來運勢的低谷反彈，同樣看好。

赤馬紅羊連年效應

民俗中有「赤馬紅羊劫」之說，指丙午、丁未連續兩個強火年份。過去曾象徵政局動盪、天災炎旱或經濟劇烈震盪，象徵舊秩序被火燒開、重組新局。雖非必然凶兆，但意味著 2026到2027年的世界將處在快速洗牌的節點，個人若能順勢調整，反而能在大變動中找到新方向。

赤馬年火象過旺的個人影響

火象能量滿載的一年，人們普遍較容易急躁、敏感、心浮氣燥，也更需要時間管理情緒。健康面向上，火主心臟、眼睛與發炎反應，平時有心血管問題或眼壓偏高者尤其需注意。情緒火氣一旦未被有效轉化，容易造成口角、誤會或衝動行事。

赤馬年的關鍵修行是「冷靜」，懂得停下來，便少走許多冤枉路。



赤馬年經濟與社會火勢升溫

2026年同時落在九紫離火運初期，本就利於科技、能源、新媒體等火象產業，再搭配丙午火氣，整體市場熱度將被推到高點。越熱鬧的市場越容易形成泡沫，因此越需要理性判斷。赤馬年最忌盲目追高，理財策略以保守穩健為上，適合收斂而非冒進。

保持現金流，就是火年最好的降溫方式。



赤馬年減少紅色、增加土金元素

火年火氣重，若非八字特別喜火者，生活中不宜過度使用紅、橘等強火色調，以免讓心情、脾氣更躁動。相對的，米色、卡其、黃色、金屬感配件都能穩定氣場。

赤馬年也提醒人們不必追求速度，而是培養節奏感，減少情緒性消費、衝動回應與過度社交，讓生活保持在火不傷己的平衡點。



