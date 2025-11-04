雙11優惠2025｜11月優惠攻略：SOGO感謝祭、時尚配件、美妝巡禮

【雙11/雙11優惠2025】踏入11月，不單是初秋的日子，更迎來充滿購物意慾的雙11，全城都進入購物的高漲氣氛中。想大手購物，準備換季好物或聖誕禮物的話，不妨襯著這個優惠時段，入手心頭的美妝、護膚好物、餐飲體驗或其他服務。如果想一手掌握好所有優惠資訊，「01女生」已為你集結好雙11相關的優惠，好讓大家精確入手一切心頭好！



11月香港優惠2025【1】：SOGO祟光感謝周年慶 彩妝／美妝優惠

SOGO鑼灣店及啟德店 第一階段優惠日期﹕2025年10月24日至11月9日

SOGO鑼灣店及啟德店 第二階段優惠日期﹕2025年11月10日至11月23日



SOGO Thankful Weeks已於10月24日正式開始！這個半年一度的城市盛事，是不少女生大掃貨的時機會，尤其各美妝品牌都會推出不同的優惠套裝，包括SHISEIDO、Benefit、 CHARLOTTE TILBURY等，想知道有那些人氣必搶的彩妝優惠套裝，可以參考以下的美妝優惠套裝攻略！

SOGO Thankful Weeks 2025｜美妝優惠套裝推薦:SHISEIDO、Benefit

11月香港優惠2025【2】：SOGO祟光感謝周年慶 $600起入手護膚套裝

今次秋季崇光感謝祭中，銅鑼灣店與啟德新店都有推出相應的優惠套裝 想把握SOGO感謝祭的優惠？大家不妨參考以下的護膚攻略，入手寵愛自己或母親的好物！

SOGO感謝祭2025｜崇光秋季周年慶開鑼！$600起入手護膚套裝

11月香港優惠2025【3】：SOGO祟光感謝周年慶 17折起入手手袋

適逢SOGO 40周年，今次的崇光感謝祭特別化為「祟光感謝周年慶」。手袋作為穿搭必備的好物，當然要乘著這次更豐富的優惠活動入手，以下為大家整理必受注目的優惠手袋，大家不妨記低，到時去搶購心頭好。

Sogo感謝祭2025｜17折起Kate Spade、Furla、LeSportsac優惠手袋

11月香港優惠2025【4】：Her own words Summer offer

優惠日期：即日起至另行通知



從疫情後，不少人都培養起運動的習慣，無論是戶外挑戰、居家訓練或輕盈鍛煉，一套舒適透氣的運動服絕對能夠有助提高運動效率。香港品牌Her own words除了推出HOW-EFFORTLESS 全新運動套裝，即日起全線23間門市及網店更推出多樣限時優惠， HOW-STAYDRY 及 HOW-CONTROLLED等多個人氣運動系列2件即享8折優惠，而經典胸圍款式亦購買兩件起享有HK$299/件！

11月香港優惠2025： Her own words Summer offer（Her own words官網）

11月香港優惠2025【5】：莎莎大折日MEGA SALE

優惠日期：2025年10月23日至11月13日



如果想入手肌膚護理、香氣用品到個人健康好物，切勿錯過全年至抵入手的莎莎MEGA SALE！多款國際人氣品牌，如SK-II、LA MER、LANCÔME、ESTĒE LAUDER 優惠低至35折起，絕對是囤貨良機！

11月香港優惠2025【6】：LANECRAWFORD

優惠日期：2025年11月1日至11月11日



如果想入手時尚服飾的話，擁有不少名牌服飾的連卡佛準備有限時禮遇了，由寵物服飾、時尚配件到鞋履配件都有，買3件起即享有9折，多買多折！

11月香港優惠2025： LANECRAWFORD 11.11（ LANECRAWFORD官網）

11月香港優惠2025【7】：CRCOS 11.11 Sale

優惠日期：2025年11月1日至11月11日



提到Y2K，當然不能少得厚底的CRCOS鞋款！今年正值品牌「Croctober」踏入23週年，除了推出十月的難忘慶典外，亦為了雙十一打造了不少驚喜禮獎，除了多樣經典鞋款外，Jibbitz™鞋飾亦有參與活動，延續歡慶盛典的體驗。

11月香港優惠2025：CRCOS 11.11 Sale（CRCOS官網）

11月香港優惠2025【8】：CURRENTBODY 雙 11 大型購物節

優惠日期: 2025年11月7至12日



想居家亦能享受到奢華的護理體驗？近年興起光療護理，以不同波長的LED針對護理，能夠針對性解決不同皮膚需求。除了優惠套裝外，全線 CurrentBody Skin & Wellness 產品，均可享有額外 8 折優惠，而且更包直郵費用！