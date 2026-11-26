【黑色星期五優惠2026/黑五優惠2026】踏入年終購物季，各大品牌相繼推出全年最震撼的 Black Friday 限時折扣。無論是想趁機囤入美妝護膚品、添置秋冬新裝，抑或挑選質感生活好物，現在正是精明入手的最佳時機！「01女生」已為你整理至抵Black Friday優惠，讓大家一次過鎖定心頭好，輕鬆將心儀好物統統帶回家。



Black Friday優惠2026｜1. Olive Young低至3折

不用飛往韓國都可以平掃Olive Young了！由即日起至11月28日，OLIVE YOUNG 國際版（OLIVE YOUNG Global）舉行黑色星期五優惠，精選人氣韓妝及護膚品低至3折起清貨，購物滿指定金額更有優惠券可領取。

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Olive Young Black Friday優惠：

優惠期：即日起至2026年11月28日



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Black Friday優惠2026｜2. Farfetch低至5折

FARFETCH全場精選設計師男女裝、童裝、手袋及波鞋低至5折，購買標有特別優惠的減價貨品滿 HK$1,200，結帳時更可自動額外8折（毋須輸入優惠碼）！活動由即日起持續至 2026 年12月1日下午5時。若是首次於FARFETCH APP 下單的新客戶，買滿指定正價商品亦可輸入優惠碼 「NC10FF」 享首單9 折迎新禮遇。

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Farfetch Black Friday優惠：

優惠期：即日起至12月1日下午5時

優惠碼：NC10FF



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Black Friday優惠2026｜3. Selfridges低至7折

Selfridges 黑色星期五（Black Friday）優惠正式開跑！只要註冊Selfridges會員，精選美妝護膚、奢華香氛及節日限定禮盒低至7折，當中CHARLOTTE TILBURY、DIPTYQUE、SUQQU、BYREDO等人氣品牌都在折扣之列。

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Selfridges Black Friday優惠：

優惠期：即日起至另行通知



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Black Friday優惠2026｜4. CASETiFY低至65折

CASETiFY「BLACK FRIDAY 黑五優惠」，只需要登入會員帳戶並於結帳時輸入指定優惠碼 「BFSALE26」，選購帶有優惠標籤的指定正價產品即享「買越多省越多」階梯折扣：買 1 件 85 折、買 2 件 8 折、買 3 件 7 折，買滿 4 件或以上更低至 65 折！

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CASETiFY Black Friday優惠：

優惠期：即日起至另行通知

優惠碼：BFSALE26



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Black Friday優惠2026｜5. Sephora全單低至75折

Sephora 香港「BLACK FRIDAY SALE 黑五優惠」於網店、Sephora App 及全線門市同步適用！活動期間不設會員等級限制，任何顧客購物即享無門檻全單 85 折，而免費登記成為 Beauty Pass 會員後單筆消費滿 HK$1,200，更可享全店75折。無論是想入手 Rare Beauty、Hourglass、Fenty Beauty 等歐美熱賣彩妝，還是提前選購聖誕倒數月曆與節日套裝，記得先將心水好物加入購物車，立即搶購！

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Sephora Black Friday優惠：

優惠期：即日起至另行通知



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Black Friday優惠2026｜6. adidas低至3折

adidas香港官方網上商店推出「BLACK FRIDAY 黑五優惠」！官網專區精選波鞋、冬季羽絨外套及各款運動服飾低至3折發售，單筆訂單購買3件或以上指定特價產品，結帳時更可自動享額外7折（毋須輸入優惠碼）！此外，若選購指定正價或指定貨品滿 HK$800，使用滙豐信用卡簽賬，亦可專享 額外92折優惠。

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adidas Black Friday優惠：

優惠期：即日起至11月30日



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Black Friday優惠2026｜7. Catalog 低至1折

Catalog展開網店獨家「Black Friday 黑五購物優惠」！全場過千款精選潮物低至1折發售，涵蓋多個熱門鞋履及潮牌，包括 UGG 秋冬必備毛毛靴鞋、adidas 王牌熱賣 Samba 與 Gazelle 系列等。單筆訂單淨值滿 HK$900，結帳時輸入指定優惠碼 「BF50」 更可再減 HK$50。訂單淨值滿 HK$499 即享免費送貨上門，趁著轉季添置秋冬鞋履及潮服絕對不容錯過！

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Catalog Black Friday優惠：

優惠期：即日起至12月4日

優惠碼：BF50



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Black Friday優惠2026｜8. UGG低至3折

UGG官網推出「Black Friday & Cyber Monday 黑五網購節」！優惠涵蓋女裝、男裝及童裝經典雪靴、毛毛拖鞋與日常百搭鞋履，限時優惠區人氣鞋款低至3折，購買指定款式2件更可享額外8折。此外，全場精選產品更設滿額立減禮遇，滿HK$2,000減 HK$200，滿HK$3,500減HK$500！

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