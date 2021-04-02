撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-04-02 20:00

許瑋甯和邱澤主演的浪漫愛情電影《當男人戀愛時》早前上映，戲中許瑋甯與邱澤談情說愛，精準呈現戀愛時的甜蜜。反觀現實生活中，許瑋甯雖屢次傳出與交往4年的攝影師劉又年已秘密成婚，但許瑋甯從沒正面回應。 近日許瑋甯再被傳媒問到結婚計劃時，許瑋甯卻表示：「沒有對象。」、「就是以工作為主，沒有什麼投射的對象。」疑似暗示感情生變。

幸福源自做自己 摒棄外界質疑與標籤 不令自己輪迴腐敗

許瑋甯與攝影師男友劉又年近期傳出分手的消息。 (anno8o7@IG)

36歲許瑋甯出道17年，深邃輪廓、像極精緻洋娃娃的外表，令觀眾對她印象深刻，但要提到最讓人忘不了的還是許瑋甯與阮天經拖拖拉拉的8年情。受盡情傷後，終於在2017年，高調認愛劉又年，透露劉又年私下細心待她如照顧嬰兒般，例如：對方曾察覺她經常撞到受傷，會默默把桌腳包起來等，眾人都以為許瑋甯收獲幸福愛情。

近日許瑋甯再被傳媒問到結婚計劃時，許瑋甯卻表示：「沒有對象。」、「就是以工作為主。」疑似暗示與劉又年感情生變。(anno8o7@IG)

如今許瑋甯被傳媒問到與劉又年的婚姻計劃時，卻避答回應，甚至忍不住指自己沒有對象、以工作為前題等，令兩人分手傳聞不脛而走。過去的許瑋甯，曾形容自己面對愛情時像水，倒進怎樣的瓶子就成了怎樣的形狀，只要對方需要甚麼形狀的她，許瑋甯便會去迎合、塑造，那怕對方並不忠誠、失去熱情。

人要把腦袋的一些東西清掉，一直放着反覆去想，這些垃圾並不會不見，只會反覆變得更腐敗。 許瑋甯

有時候不如放下這些紛紛擾擾的想法，回歸最簡單、最基本的心態去看事情，我想這或許也是一種幸福。

現年36歲的許瑋甯，歷過愛情的苦與樂，曾在台灣版《君子雜誌》分享，看淡外界對適婚年齡的標籤，領悟婚姻原來不應被年齡所追趕；外界加諸目光、質疑、想法，也不要亂了自己的步伐。當摒棄紛擾想法後，其實很多事情勉強不來，相信自己，聆聽心聲，跟隨自己的步伐也是幸福一種。

【按圖看】許瑋甯與劉又年相愛4年，近日許瑋甯卻表示自己「沒有對象。」？以往許瑋甯不時與網民分享與劉又年的甜蜜照。▼▼▼

清空自己 瀟灑離場重奪人生主導權：女人妥協不等於委屈自己

許瑋甯曾在訪問中透露：「不要因為不重要的人，而讓愛你的人一直等着你。」(anno8o7@IG)

許瑋甯曾接受台灣《VOGUE》訪問，表示人生不能喊卡或是重來：「不要因為不重要的人，而讓愛你的人一直等着你。」當年只22歲的許瑋甯被傳媒爆出戀上同公司藝人阮天經，可惜相戀8年間男方多次被傳媒爆出荒誕的情史和行為，更被傳出軌次數更高達4次。

我不會做後悔的事，（這種時候）就是油門踩到底。 許瑋甯

許瑋甯與阮天經曾相戀8年，但最後仍是分手收場。(阮天經@微博)

許瑋甯最後與阮天經結束８年情，或許早被傷得體無完膚。30歲時，她在社交平台寫道：「8年的感情很純粹，但跟過去告別是必然的路。」瀟灑起來，奪回自己人生的主導權。

女人可以妥協，但千萬不能委屈自己。 許瑋甯

30歲的女人，早已踏入適婚年齡，但要是對方不適合，何必將就？熱戀期，愛情甜蜜就像黑夜裏下不停的流星雨，陷入愛戀的妳只看得見劃破天空的亮光，卻忽略流星雨最後落下後的沉寂。許瑋甯曾在訪問中提到：「與其這樣困着自己，不走出去，你很難發現世上還有很多事情值得關注。」

先把自己清空，把自己放在一個穩定的狀態裏，再把自己裝滿。 許瑋甯

在許瑋甯的眼中，時間可以把自己變成一個有故事的人，不需擔心浪費時間，因有過浪費才懂珍惜，傷口疤痕的痛，能轉化成長的養份，清空混亂的思緒，在穩定狀態中，慢慢自我充實、訓練，跟隨自己的內心遊走，不再被愛情、世界所主導。36歲的許瑋甯或許一路走來也跌撞碰壁，但同時卻為自己開闢一條新路，她身上的傷痕亦突顯她從容、更自信的一面。

【按圖看】36歲許瑋甯擁有深邃輪廓、更長得像精緻的洋娃娃一樣。▼▼▼

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