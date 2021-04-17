收納｜連帽衣/冷衫/牛仔褲點慳位？「豆腐磚摺衫法」3步收納秘訣

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-04-17 17:00

慳位摺衫｜換季執衫令人苦惱，秋冬衣物體積厚重，衣架掛起可保持版型但難省位。想有效率使用衣櫃，必學日本流行的「衣服豆腐磚摺衫」，4 款衣物包括牛仔褲、衛衣、針織冷衫及長版外套，輕鬆容易摺好易放，令衣櫃可騰出更多收納空間。

季節交替是整理衣櫃的好時機，面對如衛衣、針織冷衫和大衣等挺實厚身不易收納的衣服，大多數人也只用衣架掛起，但卻未必可善用衣櫃空間。

由日本品牌RiLi Store分享的「慳位摺衫法」，教授運用摺衫小技巧，是可將厚身的衣服摺如豆腐磚大小。(ge._._i.f@IG)

日本品牌RiLi Store分享的「慳位摺衫法」，運用摺衫小技巧，可將厚身大衣摺如豆腐磚大小，如秋冬季懶人必備的連帽衛衣，質地舒適柔軟相對亦較佔空間； 但只需改變摺手袖方式，便可將大件連帽衛衣摺細；一年四季必備的牛仔褲，亦只需3個步驟，便可輕鬆塞進衣櫃。

▼▼▼【按圖看4款衣服豆腐磚摺衫】牛仔褲、衛衣如何3步摺好？▼▼▼

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▼▼▼【按圖看4款衣服豆腐磚摺衫】針織冷衫、長外套如何3步摺好？▼▼▼▼▼▼

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