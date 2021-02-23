撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-02-23 17:38

【衣櫃收納】女生無論擁有多少衣服，每朝趕上班，還是會埋怨沒衣服可穿。日本網站與《居家收納超強大全: 完整收錄1000+絕技》一書歸納出9個衣櫃收納小技巧，讓你「一勞永逸」整理房間，甚至能節省早上襯衣時間？

4大衣櫃收納法：外衣宜掛 內搭宜捲

時興斷捨離，最難離難捨的永遠是衣物，內搭一件，外襯一件，天天款式不同，還未算裙或褲子，都要配不同襪子，衣櫃多大，也不夠存放；傳說女孩子房間都有張椅子，堆放衣物，直至疊到不能再高，才費煞心思整理，不到三天卻又再打回原型。

既然捨不了，便唯有用心整理，日本網站就羅列4個衣櫃收納小技巧，讓你「一勞永逸」整理房間！

▼▼▼衣櫃總是在收拾後很快便打回原型？點擊看日本網站與《居家收納超強大全: 完整收錄1000+絕技》的5大衣櫃收納法▼▼▼

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首飾、化妝品另一重災區 戒指經常性「失蹤」？

首飾、化妝品是房間收納的另一重災區，總是不知為何，明明昨天剛戴完的戒指會不翼而飛。不想老是添置新的收納器物，如何巧妙利用家中原有的物品，變成收納工具，減省每朝出門尋找「失物」的時間？記者整合日本網站與《居家收納超強大全: 完整收錄1000+絕技》，愛飾物的女生不可錯過。

▼▼▼點擊看的5大飾物收納法，手錶不應放抽屜？1個小技巧令戒指一目了然？▼▼▼

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