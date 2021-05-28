《梅艷芳》電影重現傳奇一生　渴望愛情屢受傷：給我做女人的空間

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-05-28 12:00

《梅艷芳》電影｜傳記電影《梅艷芳》預告片於5月26日發布，重現梅艷芳在最後一次紅館演出，當中經典一句：「我將我自己嫁咗畀你哋、嫁咗畀音樂、嫁咗畀舞台。」一生披過無數次白婚紗的梅艷芳，卻沒一次是自己的嫁衣裳，林燕妮當年寫梅艷芳：「太多人誤解阿梅是大女人主義者，而忽略了她的似水長情。」《梅艷芳》又能否同時捕捉舞台上的天后，舞台下的「女人味」？

《梅艷芳》由《寒戰》導演之一梁樂民執導拍成電影，重現天后梅艷芳的傳奇一生。(《梅艷芳》電影海報）

▼▼▼【點擊看】電影公司為了《梅艷芳》的女主角，尋尋覓覓約3年，終於由模特兒王丹妮擔任，不過在預告片中就未有見她正面容貌，王丹妮演出的梅艷芳令人期待。▼▼▼

梅艷芳曾言：給我一個做女人的空間

2003年，天后梅艷芳因為癌細胞擴散導致肺功能衰竭，享年40歲。梅艷芳生前沒有兒女、未曾結婚，由4歲為賺錢養家，開始登台唱歌，即使患上癌症，2003年她依然舉辦最後一個演唱會—《Manhattan梅艷芳經典金曲演唱會》，走上舞台高歌，嫁給樂壇。

電影公司花了約3年時間尋覓《梅艷芳》的女主角，於由模特兒王丹妮擔任，不過在預告片中就未有見她正面容貌。（《梅艷芳》預告片）

演唱會中梅艷芳以婚紗造型登場，直言曾經有數次穿婚紗的機會，不過都錯過了。她感言：「人生便是這樣，有些時候你預料的東西，你以為擁有的東西，偏偏沒有擁有。原來預計自己28歲、30歲之前結婚，又希望在32歲擁有自己的家庭，希望有自己的孩子，但是也沒有，終於過了40歲，我擁有什麼，我擁有你們！」

每一個女性的夢想，希望擁有自己的婚紗，有一個自己的婚禮。我相信我自己沒有這一個機會。我是一個歌手，演員，已經不是第一次穿上婚紗，但是次次都不屬於我的。 梅艷芳

千錘百鍊一番話，《林燕妮筆下的文化紅星》一書中，寫到訪問梅艷芳，她剖白：「女人豪爽、有義氣，不計較，他們（男人）便拿你來耍，在一班朋友面前，我覺得完全沒有女人的尊嚴，他們對我講的是男人不應該對女人講的話，簡直踩得我不似一個女人。」卻不願在人前哭，關起房門卻也會垂淚，指：「其實我女人到嘔。」

【梅艷芳】即使患上癌症，2003年梅艷芳依然舉辦最後一個演唱會—《Manhattan梅艷芳經典金曲演唱會》，走上舞台高歌，嫁給樂壇。（VCG）

說到戀情大多都無疾而終，梅艷芳曾說她可以為愛情附出一切：「我什麼都把他放在第一位沒關係⋯⋯太多人誤會我了，我其實是個絕對家庭式的女人。男人不計較？假的。男人其實比女人小器得多。你問問他去，他喜歡你的時間多呢，還是他喜歡他自己的時間多呢？」

我可以為愛情犧牲一切，只要他肯鍾意我 梅艷芳

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梅艷芳惜緣知道戀愛不由人 只求快樂過

據悉梅艷芳（梅姐）的初戀發生在13歲，這位懵懵懂懂的青春少艾，對自己的補習老師出現小鹿亂撞的心情，令她初次感受到戀愛的味兒。後來因為哥哥發現，她的初戀因而無疾而終。直至她成為樂壇天后，戀愛就不再是當初的感覺。在梅艷芳（梅姐）的戀情中，當然不乏第三者的問題。

1984年她與苗僑偉合作《香江花月夜》因此擦出愛火，有傳後來因為第三者，最終把關係說清楚分手收場。之後翌年，梅艷芳（梅姐）認識來港開演唱會的日本男歌手近藤真彥，二人透過電話傳情。想不到拍拖期間，近藤真彥同一時間與中森明菜和松田聖子兩位交往，感情瓜葛不斷！中森明菜更加為近藤真彥自殺，當時偷食事件在日本鬧得沸沸揚揚，二人的戀情亦無疾而終。

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梅艷芳與兩段婚事擦身而過 因西城秀樹而沒嫁警察？

梅艷芳一生有次度結婚的機會。有指早於梅姐16歲時，曾與一位俊朗的警察拍拖，一年後更加訂婚。梅艷芳自小視西城秀樹為偶像，入行前更曾任歌迷會副會長，有傳未婚夫因無法忍受梅艷芳太癡迷西城秀樹，最終解除婚約。其後梅艷芳加入娛樂圈後與終有機會與西城秀樹合作，並傳出緋聞。

第二次與婚姻擦身而過，是梅姐入行以來第一個公開的男朋友--香港富公子鄒世龍。梅艷芳與鄒世龍曾經一度分開，當時有指好友羅君左叮囑梅艷芳，鄒世龍偷食翁美玲一腳踏兩船。梅艷芳卻護航男友，對男友充滿信心。後來翁美玲自殺，梅姐得悉是由鄒世龍抱翁去醫院，二人感情一度告終。直至1989年，二人愛火重燃，梅艷芳的媽媽和男方的雙親見面，商討二人婚事。可惜最後也結不成，鄒世龍曾直言：「阿梅教識我好多嘢，例如對人要有情有義，不過喺女人嚟講，佢有太多大志同理想，未完成時佢都唔肯停，呢個想法同做法就好男仔頭。」

梅艷芳一生有過好幾段情，可惜都是無疾而終。（VCG）

畢生沒有欠過男人 只欠Paul一個

梅艷芳曾在林燕妮的訪問說道：「男人愛你愛得入骨入肉，不過只是一段時期而已，男人最愛的其實是自己。什麼這樣傷他的自尊心，那樣又傷他的自尊心，愛自己愛得不得了。我可以為愛情犧牲一切，只要他肯鍾意我。」

太多人誤解阿梅是大女人主義者，而忽略了她的似水長情。 林燕妮

她們說起那位舊情人Paul，據悉是1990年她在健身房內認識，當時梅艷芳年僅27歲，已經紅透半邊天，連續5年穩坐香港樂壇最受歡迎歌星寶座。2人發展差距6歲的姊弟戀。梅艷芳形容，Paul是她遇過的男人中最純品的一個。可惜，由於二人差距懸殊，又有人嘲諷指阿Paul不能養起天后巨星，男方壓力太大，二人的摩擦漸漸增加，最終還是決定分手。梅艷芳：「我畢生沒有欠過男人，只欠PAUL一個，我記念他的。」

梅艷芳曾指阿PAUL十分體貼入微，不時勸她不要飲酒，不要捱夜等，所以什麼也聽他的，自己身體也好起來！(梅艷芳《逝去的愛 》MV截圖)

尋尋覓覓，緣來緣去，梅艷芳最終還是嫁給了舞台，當年梅艷芳跟林燕妮說到，畢生都想結婚，只盼有平凡婚姻：「我覺得，經濟獨立，O.K，他別管我自己買很貴的衣服，總之我只不過希望有個家讓我回去，出外旅遊時有個男人幫我填張表格，挽挽行李而已，我不是要求享福那一類，我需要分享。」忽發奇想，天后若尚在人間，現在的「女人空間」會否比當年多了點？

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