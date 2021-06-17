港姐｜李珊珊四料冠軍被嘲走樣　自認硬淨抗驚恐症：地獄折返人間

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-06-17 13:08

《香港小姐2021》第一輪面試後，歷屆港姐冠軍又成為城中話題；無綫（TVB）翡翠台深宵時段重播《撻出愛火花》，不得不提劇中飾演謝霆鋒表姐的李珊珊，她是四料港姐冠軍，之後卻被指「走樣」，多年後她承認原來曾受驚恐症困擾，有如走過地獄再折返人間。

李珊珊是當年的「四料港姐」（冠軍、最上鏡小姐、最受傳播媒介歡迎獎及才藝小姐）。（VCG）

《撻出愛火花》是謝霆鋒首度兼唯一一套在TVB主演劇集，當時是無線當家花旦的李珊珊，在劇中飾演謝霆鋒的表姐。

李珊珊18歲於1996年成為香港小姐四料冠軍（冠軍、最上鏡小姐、最受傳播媒介歡迎獎及才藝小姐），之後加入娛樂圈，其後拍攝《鑑證實錄》、《刑事偵緝檔案》、《烈火雄心》等大熱劇集，又擔任大型特備節目主持，前途無可限量。

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或許不是常人的步伐或時間表，然而最了解身體及問題所在的人，就是我。 李珊珊

李珊珊在2005年開始減少產量，淡出娛樂圈，2011年後更深居簡出，少有露面；2016年，她被傳媒拍到出入醫院照片，又傳出她患腦癌淡出，有婦之夫陪她求診等，當時她曾澄清自己沒有患上腦癌。

李珊珊與精神健康基金會合作，分享患病經過。（Mental Health Foundation 精神健康基金會@Facebook）

李珊珊受驚恐症影響 幸有鄭秀文、林保怡一直陪伴

直到近年，李珊珊終走出來面對公眾，告訴大家，她曾是「驚恐症」患者。

李珊珊於2021年開始主持商台節目《自在想》，她提到自己性格堅強，因而走上情緒病之路：「由18歲入行以來，我遇到不如意的事都會一個人自己去頂，尤其這一行很高壓，我不硬淨，怎可以企出來！日子久了，負面情緒太多，就爆了。」

對於感情事，較廣為人知是她與錢嘉樂的一段8年情，二人分手後，她鮮有提及感情事，指不想再多交代私人事情；她曾為「搭上」有婦之夫在微博撰文及訪問中作最後一次解話：「心裡有愛的人（不是圈中人）」，但「過去4年都沒有跟任何異性交往」，感情狀況成謎。

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李珊珊指她在2017年開始出現症狀：「第一次出現非常激烈的病徵，發熱、標冷汗、全身冇力、呼吸困難、不停地掙扎直至眼前一黑。那種令人窒息的感覺我覺得在瀕死邊緣。經過不同的檢測，專科醫生都找不到病因，病徵持續出現，每日都徘徊地獄又折返人間。」

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她選擇站出來，是想讓大家知道，情緒病與普通感冒是沒有分別，她能康復是因為看醫生、準時食藥，令病情可以好轉，希望公眾正視和關注情緒病。不少明星好友都有拍片支持李珊珊，當中林保怡就曾多次陪伴李珊珊入醫院，見到有人偷拍更會挺身而出保護；李珊珊也指Sammi鄭秀文是她的小天使，一直陪伴她，沒有她，更不能與大家分享自己的故事，相信是李珊珊以往對人友善，才可遇上這些好朋友。

43歲李珊珊曾受驚恐症困擾多年。（李珊珊微博）

神隱多年善港姐 慈善拍賣后冠 、疫症下派口罩

李珊珊受情緒病、濕疹影響多年，需服食類固醇藥物，因而令她身形發脹，她也遇到不少人指指點點：「嘩，乜你依家咁大隻，肥婆咁」。

積極面對情緒病，李珊珊逐漸重建生活，多做運動，不只為了身形，更重要是心境和精神健康，希望可以找回自己最佳狀態 。

李珊珊勇敢站出來面對自己的情緒病，引起社會關注，她也投入做善事。2016年是她當選港姐20周年的日子，她宣布將后冠捐出拍賣，她說，把后冠埋藏不見天日，那和一堆廢鐵夾雜小石頭沒有分別，不如把它變得更有意義，將拍賣收益捐給慈善機構，此舉獲得不少支持聲音，雖然拍賣最終被叫停，無法成事，但也讓大家從另一角度認識這位港姐冠軍。

▼▼▼卸任港姐多年，李珊珊依然繼續做善事，按圖即看李珊珊的善事日常▼▼▼

2020年新冠肺炎（COVID-19）疫情下，李珊珊曾與朋友、義工一同到訪香港各屋邨、街頭派口罩，有好評但也有遇上毒舌網民，取笑她老得快、身材走樣，李珊珊大方回應：「若能夠經歷生老病死，並且苦樂參半，渡過完整的一生是我的榮幸。謝謝評論。」

「香港小姐」強調美貌與智慧並重，這位卸任多年的「四料港姐」，以生命影響生命，勇敢面對情緒病，走過人生低潮，可稱得上最硬淨港姐代表。

▼▼▼同場加映：姜麗文（Lesley）曾因為失戀而引發了抑鬱症，更與病魔抗戰了6、7年，她因為經歷以上種種事情而不再相信真愛的存在，直到遇上老公Pakho，點擊看她如何面對抑鬱症，回顧她與老公甜蜜點滴（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：薛凱琪（Fiona）出道17年紅遍中港台，風光背後其實曾深受抑鬱症折磨，一路走來並不容易，按圖看薛凱琪如何走過抑鬱陰霾（延伸閱讀）▼▼▼