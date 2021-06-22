張柏芝談破碎童年中成長　得失不抱怨：不管你多好都有輸的機會

撰文： 葉旭詩 最後更新日期： 2021-06-22 22:00

張柏芝近日為內地清淡節目《了不起的姐姐2》擔任嘉賓，談及在破碎家庭成長的記憶，都是不太愉快，9歲時爸媽離婚，當時反而感開心：「終於都分開了」。成長經歷令她對「失去」與「得到」看輕看淡，性格樂觀、不愛抱怨，不好的情況下也能著眼於好的東西，不在乎反而讓自己活得輕鬆。

張栢芝為內地清淡節目《了不起的姐姐2》擔任嘉賓，罕有地大談破碎家庭及童年艱辛。（微博@張栢芝工作室）

父親嗜賭如命 離異家庭成長下看淡人生得失

多年來張柏芝的感情、婚姻、家庭生活都成為不少人茶餘飯後的話題，面對著種種負面新聞，張柏芝向來從容，不論是孩子生父的身份、感情狀況、模糊的私生活，也少有爭辯或或主動澄清，看來總予人以一笑置之，原因或多或少與其破碎童年有關，於父母離異家庭中成長，反倒讓她更懂得面對。

父母離異後，張柏芝便跟隨爸爸一起生活。（IG@cecilia_pakchi_cheung）

張柏芝為內地清淡節目《了不起的姐姐2》擔任嘉賓，談到自小的成長記憶都是不太愉快，即使曾有過好的生活卻都是一瞬即逝。父親嗜賭，童年時，搬家是家常便飯，「剛搬進去裝修得非常漂亮的房子，第二天就因爸爸賭博輸了搞到房子都沒了，只睡了一晚，明天又搬房子。」

爸媽離婚感開心 分開會是對彼此更好的結果

父母離異也成了柏芝成長路上的一大感觸，栢芝直言當時9歲的她，對於爸媽離婚這回事是感到開心，當刻聽到的反應更是拍掌，笑說「終於都分開了」。原因是爸媽經常吵架吵得很厲害，知道他們分開後會是對彼此更好的結果。

【按圖看】張柏芝於節目大談破碎童年經歷，點擊看訪問節錄▼▼▼

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小時候的「失去」與「得到」很快，漸漸得失變得不再重要，然後輸跟贏我也沒有太在乎。 張柏芝

也許是自小就知道世事無常，令張柏芝更能夠看淡得失。談起這些童年往事，柏芝也是臉帶笑容，她直言自己是個性格樂觀、不愛抱怨的人，在「不好」的情況下也能著眼於「好的東西」，像是父母離婚後反而更能感受雙方對她的悉心照顧，也能看清二人分開並不是壞事。

看輕看淡 不在乎反而可活得輕鬆

成長經歷讓柏芝自小就更為懂事堅強，她指「失去」與「得到」已成為她習慣的生活，無論是關係抑或感情都能夠隨時變，倒不如看輕看淡，不在乎反而可活得輕鬆。

張柏芝近年已甚少出現在大銀幕。提起參加真人秀節目《乘風破浪的姐姐2》，她表示也是「志在參與」。在節目中為求被選中成為女團成員之一，要與眾女星大鬥歌技、舞技，張柏芝表示，自己完全沒有那種害怕被淘汰的感覺，由始始終都抱著「不管你多好都有輸的機會，都有贏不了的一天」的心態，她坦言自己從來沒有在乎過輸贏，因為哪怕再優秀厲害的人，也要給自己輸的機會，這樣人生的道路會好走很多。

不管你多好，都有輸的機會． 張柏芝

【按圖看】張柏芝參與《乘風破浪的姐姐2》成顏值擔當，逆天凍齡美貌猶如吃了防腐劑！▼▼▼

享受單身樂趣 鼓勵女生認可自身的美 才有愛自己的價值

張栢芝與謝霆鋒於2006年結婚，2011年離婚。（視覺中國）

眾所周知，張柏芝的每段情路都走得都不太順遂，她曾說過：「我對每一段感情都太投入了，所以戀愛對我來說很沉重。和我戀愛的男人，一定有壓力。其實我的愛是太堅持，一愛就愛到盡頭，一點保留都沒有。」

已年屆41歲的柏芝，現在非常享受單身與照顧三子的生活，接受內地傳媒訪問時也坦言「我覺得自己離婚了，單身也可以很陽光，很彩色。」

張柏芝好媽媽形象深入民心，經常大晒母子三人溫馨家庭照。（微博@張栢芝工作室）

柏芝由當年紅極一時的「玉女派掌門人」，蛻變成盡責的母親，努力撫養三個兒子。

被問到如何鼓勵年輕女孩突破自己、愛自己，柏芝語重心長指出：「要先接受昨天的自己，當自己有了安全感，很多沒有必要的恐懼、害怕、缺乏自信都會消失。更要學懂不再追求得到別人的認同和評價，認可自身的美，這樣才有愛自己的價值。」

其實女人可以有很多不一樣的出路，不一樣的方法，去尋找自己。 張柏芝

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