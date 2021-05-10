阿Sa母女情如姊妹單親成長沒損關係　馮盈盈因媽媽一句話重拾信心

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-05-10 20:00

岑杏賢、何猷君太太奚夢瑤分別於剛過去的母親節（9/5）宣布懷孕喜訊，黎姿、蔡卓妍（阿Sa）、鍾嘉欣、馮盈盈等女星亦在社交平台貼出與媽媽合照，甚或是童年照、畫作，祝賀媽媽母親節快樂。除了媽媽們的凍齡模樣、母女相似度成為話題，照片與文字描述更是讓人感受到當中的溫馨母女情意。

▼▼▼按圖看黎姿、鍾嘉欣、鄧麗欣等女星今年母親節分享與媽媽的照片及關係點滴，鍾嘉欣更三代同堂拍攝MV？▼▼▼

+ 14 + 14 + 14

一眾女星都藉母親節與媽媽訴心聲，表達愛意。鍾嘉欣除了在社交平台分享與媽媽合照訴說「永遠愛你」，亦將主唱歌曲《做你的晨曦》重新拍攝MV送予媽媽作母親節禮物，邀請媽媽以及一對仔女參與，歌頌母愛的偉大。

正身在內地酒店隔離的蔡卓妍（阿Sa）雖然未能與媽媽見面慶祝，但仍發布了自己小時候和媽媽的舊照，網民大讚阿Sa和媽媽像姊妹，甚至是Twins。

蔡卓妍（阿Sa）分享童年照，指自己細個很肥，有網民認為阿Sa與媽媽外貌相似。(choisaaaa@Instagram)

蔡卓妍（阿Sa）母女相處如姊妹 坦白與信任對方

阿Sa不只一次分享與媽媽合照，過往亦曾被網民大讚二人有着一張圓臉和腰果眼，連阿Sa亦曾笑言媽媽像她的妹妹，不但外貌相似，就連相處模式亦像姊妹。雖然阿Sa的父母在她小時候已分開，阿Sa自小跟隨爸爸生活，她的童年一樣快樂，且與媽媽的感情一直沒變。她曾接受媒體訪問中透露，從小父母給予很大自由度，不會強逼她讀書或學習任何東西；母女相處之道不外乎坦白與信任，阿Sa認為不能對其有所隱瞞，與媽媽無所不談之外，媽媽亦是她的學習對象與信任的人，從小教她組織自己的事情以及時間，不過理財方面阿Sa比較弱，而基於信任對方的關係，至今仍是選擇將所有的財產交給媽媽管理。

▼▼▼按圖看蔡卓妍（阿Sa）和媽媽的舊照，兩母女像餅印？▼▼▼

馮盈盈在母親節當天分享了與媽媽各自繪畫對方的畫像。(crystalfyy@Instagram)

馮盈盈與媽媽互相了解 貼心照顧

馮盈盈雖然沒分享與媽媽的合照，但卻上載了與媽媽各自繪畫對方的畫像，祝願媽媽母親節快樂。馮盈盈與媽媽的相處不分地位，像同齡朋友般相處，對對方擁有一定程度的了解；曾在節目《#後生仔傾吓偈》中，馮盈盈參與母女默契大考驗，即場致電予媽媽，看看自己對媽媽的了解程度，5題之中有一半命中媽媽即席說出的答案，證明默契十足。

馮盈盈媽媽亦會化身頭號粉絲，追蹤她的所有社交平台，了解女兒最新資訊，同時涉及她的新聞會將其剪報保存，工作期間均會準備湯水。不僅媽媽貼心照顧馮盈盈，馮盈盈亦對媽媽負上一定的責任；去年尾馮盈盈結束獨居生活，主動與家人同住照顧媽媽。

馮盈盈曾在社交平台分享與媽媽到Staycation期間，不敢素顏拍照，媽媽卻認為不太差，反問她為何害怕自己素顏；媽媽一番說話讓對素顏沒信心的馮盈盈重新欣賞自己，並指「多謝媽媽讓我重新欣賞這個沒有搽脂抹粉、最乾淨、最純粹的我。」

▼▼▼按圖看馮盈盈和媽媽的舊照，媽媽曾被指似深田恭子？▼▼▼

▼▼▼同場加映｜蔡卓妍阿Sa「6招凍齡瘦身保養技巧」，看愛情小說也是保持年輕不老秘訣？（延伸閱讀）▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

▼▼▼同場加映｜蔡卓妍阿Sa對「開工袋」要求甚高，按圖看她的Goyard「開工袋」及手袋價格。（延伸閱讀）▼▼▼

▼▼▼同場加映｜蔡卓妍阿Sa「童顔減齡妝」3大法寶及技巧公開！（延伸閱讀）▼▼▼