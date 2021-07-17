心理測驗｜洗澡時最先清潔身體哪部位？　先洗OO揭示你內心性慾大

心理測驗｜洗澡是可令放鬆的私密時間，有人習慣先洗頭，有人則私處最先； 原來洗澡時先洗哪個部分，也可反映一個人潛在個性，以及窺探內心深處隱藏的慾望？究竟你是否內心對性有強大慾望？



原來從洗澡習慣，也可以看得到一個人的隱藏慾望與潛在個性？(jessica.syj@IG)

從洗澡習慣看隱藏慾望與潛在個性 洗澡愛洗OO先 最看重性事？

日本心理輔導師浅野寿和在日本網站hitome指出，洗澡關乎個人洗淨衛生之外，從洗澡時先洗哪位置，也可以揭露一個人不為人知的內心一面，例如：習慣先洗頭與臉，外表個性獨立剛強，實際不懂表達感情，內心非常渴望被呵護；習慣先洗私處的人，外表可能乖巧純情，實際隱藏自己對性的強大慾望。而以下哪個部位，是你洗澡時最先清洗？

▼▼▼【按圖看】洗澡先洗不同位置揭示你深處隱藏的慾望與內在個性，外表單純實際愛肉體？先洗手是潛在的「黏人情人」？▼▼▼

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