Netflix《欲罷不能2》挑戰男女禁慾極限　太早造愛注定分手收場？

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-07-06 22:00

Netflix《欲罷不能2》（Too Hot to Handle 2）推出不久，便佔據香港Netflix排行榜前3甲位置。《欲罷不能2》一如既往找來10位單身的火辣男女，要求他們挑戰1個月內禁慾守身，若完成挑戰的嘉賓便可贏得10萬美元獎金（約HK$77萬）。 一班欲火焚身的單身男女，在世外桃源的島嶼相處1個月，讓他們重新反思昔日的愛情觀，不再以「性愛」當頭，嘗試先談情後肉慾又能否成功？在一段關係中過早造愛又有何影響？

《欲罷不能2》承接上季熱潮，再次在香港Netflix甫上架便成熱話，節目吸睛在於參加者男女外貌標緻、身型性感亮眼，而眾人對性相當開放，令他們在度假村的相處非常「引人入性」。

Netflix《欲罷不能2》再次承接上季熱潮，參加者男女都是外貌標緻、身型性感亮眼，而眾人對性相當開放。（Netflix）

Netflix《欲罷不能2》沿用第1季的禁慾規則，參加者不能愛撫、接吻、自慰或發生性行為，只要成功遵守禁慾規則，就可贏得獎金十萬美元，若做出違規行為則遭到罰款。節目的獎罰制度是以整個團體為單位，有人因昔日情傷、 家庭經歷、自身性慾而犯規，連累到其他參加者的獎金被扣減。

當中有女參加者坦言前男友不斷劈腿，甚至和自己的閨蜜上床，而當時她就睡在旁邊，此後她再也不相信愛情；有男生承認曾全心全意對待婚姻，但遭遇女方出軌，婚姻破碎令他一腳踏多船，甚至揚言：「我對女性開戰，要她們和我一樣受傷」。不過曾在愛情受盡委屈，讓性慾的滿足來麻木昔日傷痕、空虛，真的是好嗎？

【按圖看】Netflix《欲罷不能2》的參賽者比起第１季還要吸睛？有性感惹火美女竟是飛機師？▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

Netflix《欲罷不能2》中的Melinda與Marvin多次在節目中離離合合，最後兩人也按捺不住在節目上犯規造愛？（Netflix）

Netflix《欲罷不能2》節目中的Emily與Cam很初期便兩情相悅，甚至多次打破規則親吻質與愛撫，不過節目中段加入的女賽者Christina，讓擁有花心個性的Cam曾想一腳踏兩船，不過最終Cam擋住誘惑，揮別以往「以性為先」作風，克服心魔外，還告白Emily，最終兩人在節目錄制之後，到現時還是維持戀人關係。不過另一對情人Melinda與Marvin多次在節目中離離合合，兩人甚至曾極速犯規發生性行為，他們更誓言旦旦會發展良好關係，可是兩人卻在節目錄製完畢後，卻變回陌路人，而他們關係較脆弱易碎，是因為過早造愛作祟？

Netflix《欲罷不能2》有不少火辣場面。（Netflix）

太快上床感情難長久 專家指愈快造愛，激情磨損得更快？

據《商業內幕》報導引述楊百翰大學家庭生活學院長Dean Busby，其2010年的研究報告指出，研究訪問1萬人對有關「何時開始與伴侶發生性關係」，並將第一次出現性行為的時間劃分出4組，分別是「未成為情侶前」、「 1-2次約會後」、「 幾周後」及「無性等」。

研究結果發現在拍拖初期，別太早發生性關係，關係便會越穩定，甚至越令人滿意。研究亦提及在第一次約會便造愛，對發展長久關係有著負面的影響，除了對於關係的滿意度和溝通度亦不高，而性激情和興奮度亦戀愛過程中隨時間下降，當熱情一冷卻便難再經營二人關係，有損戀情的長遠發展。情到濃時，想再進一步發展肉體關係也是正常不過。心理治療師Toni Coleman亦提到如情侶在拍拖後，在這「關鍵時刻」造愛更有利戀情發展，維繫長久關係？

【按圖看】太早造愛會令性激情和興奮感輕易下降？專家指出「關鍵造愛時刻」，拍拖OO月後才造愛更有利戀情發展？▼▼▼

▼▼▼同場加映：一段關係的終極目標，大概是「靈慾合一」，現實卻偏偏沒有那麼理想。有人獻殷勤只為上床?3大星座男有性無愛，12星座約炮誰人完事即抽身？▼▼▼

▼▼▼同場加映：情場玩家「無樣睇」，不一定外形出眾，但行為上的特徵或有助你投入感情之前，提高警覺。即看情場玩家的6大特徵太多女性朋友也要提防？▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

資料來源：《商業內幕》、《商業內幕》，cakehealthbestlifeonline