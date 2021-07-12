韓國OliveYoung 2021年10大暢銷美妝　第1位美白去印精華$200有找

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-07-12 13:00

【韓國／OliveYoung／藥妝／化妝品】繼日本、香港Cosme釋出2021年上半年美容大賞後，香港女生到韓國必逛的大型藥妝店Olive Young，也釋出「2021年10大暢銷美妝」，名單除了有日常護膚保養必用的精華、面膜之外，亦包括眼妝與底妝產品，而上榜的產品都是韓國用家信心推薦的美妝好物。

有「韓國屈臣氏」之稱的Olive Young作為韓國最大的藥妝店，其銷量排行榜亦相當有參考價值，皆因榜上有名不只是專櫃品牌，更多的是小眾開架品牌，都是有口皆碑，絕對是不容錯過的美妝好物入手清單。雖然受限疫情難飛到韓國當地的Olive Young，但幸好其網站已提供全球網購服務，不用一週便可收到產品，非常方便。

Olive Young是韓國知名的大型藥妝連鎖店，因為產品比較多元化，因此深受韓妹和遊客的歡迎。(Olive Young)

早前Olive Young公佈的「2021年10大最暢銷美妝」列出了今年最熱賣的美妝產品，其中獲得第8位的醫學品牌Dr.G修護面霜，除了是敏感肌救星，更能有效預防暗瘡，晚上搽厚一點更可作睡眠面膜使用，性價比相當高。

CLIO的化妝品深受韓妹歡迎，就連「美妝達人」Pony亦大力推薦。(clio_official@IG)

而獲得第5位暢銷的CLIO氣墊粉底，更是韓妹打造精緻偽素顏妝的神器，就連韓國「美妝達人」Pony亦曾拍片大力推薦，只薄塗幾層便遮瑕度高，貼服得來亦不厚粉。值得一提的是Olive Young的「2021年10大暢銷美妝」名單中大多產品亦不過HK$300，相信定能滿足愛選用平價、高性價美妝好物的大家。

【按圖看】Olive Young「2021年10大最暢銷美妝」：第3位眼影適合新手使用，粉質與亮片細膩；第1位美白去印最強夏日必備！即看不容錯過的美妝好物入手清單▼▼▼

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同場加映：【按圖看】韓國美容網站Glowpick也公布了2021年上半年「Glowpick Awards」，排行榜除了有彩妝、護膚品，更細分至身體護理、衛生棉、隱形眼鏡等排行也有。

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同場加映：【按圖看】台灣@Cosme亦公布「2021年上半年新秀賞」和美妝護膚等產品3甲名單。評選準則包括用家的評鑑，反映上榜產品好用度，愛發掘不同類型美妝護膚好物的你，不容錯過！

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