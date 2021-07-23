《東張西望》利穎怡身材惹負評　搏盡勇追扔屎狂徒：其實我很膽小

100種女生｜生活總要有一股衝勁，用滿腔熱忱去追夢、無所畏懼地前行。一直懷著「演員夢」的利穎怡（33歲），誤打誤撞加入《東張西望》成為主持，四處採訪追求真相，展現與甜美外表相悖的過人膽量，受到關注。「大家覺得我好大膽，但其實我很膽小，只是很多時候來不及去害怕。」比起螢幕前活潑又有朝氣的模樣，私下的利穎怡多了一份恬靜與沉穩。



33歲利穎怡是《東張西望》女神主持，因外表靚麗加上大膽形象而受到關注。（黃寶瑩攝）

無懼艱辛由低做起 曾做鍾嘉欣替身：只為等一個機會

懷著「演員夢」的利穎怡毅然辭去安穩的白領工作，從未受過專業訓練的她隻身踏入演藝圈：「我一開始做公關工作，大概做了一年多就辭職了，我知道這份工作並不適合我，我想做一名演員，趁還年輕去闖一下！」

踏上追夢的路沒有捷徑，利穎怡回想初入行猶如一張白紙，一切由低做起：「我從臨時演員開始做起，當佈景板行行企企，後來得到賞識成為特約演員，可以說幾句對白。」即使角色微不足道，她仍心感滿足，這條路走得艱辛，利穎怡毫無怨言，甚至感激這段經歷培養她堅毅的個性，珍惜每一個磨練自己的機會。

對我來說，最辛苦的是等一個機會。 利穎怡

利穎怡入行從臨時演員做起。（黃寶瑩攝）

直至2013年，利穎怡正式簽約為藝員，頭一年她仍然沒有多大曝光機會，大多做武術替身工作，為女主角們擋去種種危險動作——跳海、摔下山坡、爆破戲、吊威也、騎馬等等，她做過郭羨妮、鐘嘉欣、蘇玉華等人的替身，鏡頭背後灑下血汗，利穎怡直言不覺辛苦，擁有冒險精神的她笑著說：「這些經歷對我來說很特別」。

其實做替身好好玩，嘗試好多新事物，例如吊威也平時很難有機會去體驗。旁人看來這些動作好危險，但我從來不覺得辛苦。 利穎怡

對一名演員來說，最煎熬的過程卻是等待：「我想要一個機會，不再當替身而是走到幕前。」

利穎怡表示最煎熬的是等待的過程。（黃寶瑩攝）

成為《東張西望》「正義女神」 多次置身險境：來不及去害怕

經熟人介紹之下，利穎怡進入節目《東張西望》做主持工作，因外表出眾，加上她每每緊追社會事件、騙案時，表現出無所畏懼的膽識，為不少受害者追求真相、討回公道，獲得許多關注，同時被外界封為「正義女神」。對此稱號，她笑言：「我只是多了一份同理心」，利穎怡解釋說自己很容易受騙，所以更加了解受騙者的心情，置身處地地去為他們著想追求真相，靠著這份鍥而不捨又勇往直前的精神，她無懼危險。

利穎怡加入《東張西望》後漸漸嶄露頭角。（黃寶瑩攝）

最害怕的是未知之數 利穎怡

「誰會想到在人來人往的銅鑼灣街頭，會有人突然拿生果刀出來？」憶述採訪時的驚險瞬間，利穎怡曾到一間地產舖欲訪問一名女事主，怎料突然被一名男子以刀指嚇，可幸最後有驚無險。「面對危險我不會想太多，因為來不及去害怕。」

還有一次性命攸關的採訪經歷，是採訪「擲屎伯伯」，利穎怡表示她與工作人員苦守多日才尋獲扔屎狂徒，過程心驚膽戰：「他不是從樓上扔屎這麼簡單，而是用玻璃樽裝著糞便，隨時會擲死人。」當「目標人物」出現，她奮不顧身衝上前去採訪，追著「擲屎伯伯」足足跑了20分鐘。「觀眾見到正式播出的畫面只有數十分鐘，但背後我們要拍攝足足兩三日，背後付出好多努力和汗水。」

有時《東張西望》的外景主持會遇到危險，利穎怡稱並不害怕。（黃寶瑩攝）

做所有工作都需要拼搏 利穎怡

不過最讓她記憶深刻又驚險萬分的經歷，要屬深入玉林狗肉節，利穎怡憶述當時與工作人員走散，自己獨自一人與狗義工一起救狗，背後不停有追兵追著她們，她形容「像電影情節一樣」。如今回想起，利穎怡仍心有餘悸，不敢想像被追兵追及的後果，但是看著一個個幾經辛苦、排除萬難後被救出的無辜生命，「當你看見幾百幾千隻狗，用無辜又可憐的眼神看著你，會覺得這一切都值得、很有意義。」

利穎怡表示自己有窮追不捨、追求真相的特質。（黃寶瑩攝）

「不是所有東西都要看外表、衣著和身材」

對於自己身材多次引起外界討論，利穎怡深感無奈，她指自己身材豐腴，有時普通一件衣服會讓身體曲線畢露，被指「緊身」；她也嘗試穿鬆身衫，卻有人留言：「像肥婆一樣」。面對源源不絕的評論，利穎怡坦言曾經不開心：「我很努力地工作，做好每一個訪問，卻好像沒有人留意到。」既然無法討好所有人，如今的她學會用順其自然的態度去看待負面評論，做好自己。努力的價值，不應該用在證明給別人看。

利穎怡曾對外界過度關注她的身材而感到不開心。（黃寶瑩攝）

▼▼▼【按圖看】利穎怡長期患皮膚病要著絲襪？ 曾生風赧需停工▼▼▼

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「女神」戀愛經驗少 曾受情困圖輕生：我愛得太任性

看似堅強的利穎怡，卻也受過嚴重情傷。身為「女神」，她只有2次戀愛經驗，傷得最重的一次是初戀，仍是青蔥少女的利穎怡與初戀男友是「異地戀」，「頭半年真的很甜蜜浪漫，但後來他開始變得愈來愈恐怖」，對方限制她外出社交，甚至有暴力傾向，視訊過程中發生爭吵，便會隨手拿起物品扔向鏡頭，甚至試過扔椅子。

戀情僅維持1年半，男方提出分手後突然消失不知所蹤，沒多久便發現對方已有新歡。對於深陷愛情的少女來說，這一打擊是重之又重。利穎怡憶及「被分手」後仍放不下這段感情，情緒不穩的她不吃不喝，皮膚出現異常開始出水，甚至萌生輕生念頭。這種狀況維持了半年之久，直至後來做心理輔導以及朋友開解下，才慢慢走出情傷，釋懷了不少。

年輕的時候愛得太任性，愛情應該理性些，不該死纏爛打，這個世界不是只有一個男人。 利穎怡

利穎怡曾失戀難以走出情傷圖輕生，她坦言年輕時愛得太任性。（黃寶瑩攝）

與圈外老公相愛10年 真愛命中註定 低調才長久？

有時緣分來了，擋也擋不住。利穎怡遇見「現任」相識沒多久感情便迅速升溫，一拍拖便是7年。談及另一半，她嘴角不自覺地上揚：「他是一個很值得信賴的人。」經過上段刻骨銘心又跌跌撞撞的感情，她體悟信任是愛情的基礎。利穎怡分享，對方給予自己足夠的安全感，兩人互相信任、深愛著對方，她很喜歡這樣自然的相處模式。最後兩人結束7年愛情長跑，踏入婚姻殿堂。對於利穎怡圈外丈夫，外界充斥著各種各樣的傳聞，例如謠傳他「住公屋」、被質疑經濟能力等，利穎怡豁達地表示對方有一定經濟能力，她信誓旦旦：

我不需要他養，但需要他養的時候他也養得起我。

利穎怡認為平淡的愛情才是最甜蜜浪漫的。（黃寶瑩攝）

愛情最重要的是合適 利穎怡

外表看來強勢的利穎怡，面對另一半卻是個愛撒嬌的溫柔「小女人」，毫無保留地展現孩子的一面。「有些人感情濃烈，未必是最適合你的那個人。」他們的愛情趨於平淡，但懂得在平淡中尋找甜蜜。面對另一半，利穎怡總是抱著感恩心態，互相包容遷就、接受對方，建立牢固的感情紐帶。對於感情利穎怡一直作風低調，她表示自己不喜歡「放閃」，愛情已漸漸化成日常，無需浪漫或新鮮感。愛情始於濃情，再趨於平淡，經得起風雨，也要經得起平凡。走得細水長流，並肩感受微風細雨，或許就是愛情最終的面貌。

不是每段感情都要轟轟烈烈、很浪漫，細水長流也是愛情的一種。 利穎怡

利穎怡希望一邊繼續主持工作，一邊追尋自己的「演員夢」。（黃寶瑩攝）

攝影：黃寶瑩



服裝： Chloé、Palladium、APM Monaco



髮型： Perry Law @ WP Salon



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