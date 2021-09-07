2022澳洲消防員月曆｜盤點4大封面男神　新增水上照10月全球發售

妞妞們有沒有覺得今年過得特別快呀～眼看2021年已經過了一大半，是時候物色一下明年的房間擺設了（笑）！大家期待的《澳洲消防員月曆》終於回歸啦，炎炎夏日就讓清涼的肌肉男為各位消消暑、養養眼，而且今年又多了許多新鮮肉，還到了海邊拍攝性感的水上主題照片，真的讓人越看越心動呀～



《澳洲消防員月曆》每年都會邀請猛男消防員拍攝月曆，出售月曆所得的收入部分會捐助慈善團體，這次一共推出7款不同主題，抱著樹熊、貓咪和狗狗等等的動物系列一樣沒有少，而且還多了夏日水上風格的清涼月曆（嗯！妞編輯最愛的就是這本），各位少女們快擦亮眼睛，跟著妞編輯一起來看看今年有什麼好料的吧。

今年的月曆同樣沒令人失望，當中更有4大封面猛男作顏值擔當！月曆將於10月全球發售，姐妹們記得去訂購喇～（點擊搶先預覽）▼▼▼

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1. 封面男主角 - Mathew Ross

首先當然要來為各位貓奴謀福利～而且這一位封面男主角，更是澳洲猛男消防員的新面孔，有著一雙漂亮藍眼睛的 Mathew Ross，站在可愛的貓貓旁邊一點也不遜色，那萌翻天的笑容，瞬間讓人不知道該先看貓還是先看他（甚至那隻奶貓還沒有他胸肌大）。

各種不同的男人貓咪都像花名冊一樣擺在這了～軟綿綿又毛茸茸的小可愛與那結實的肌肉，都讓人忍不住想抱緊，每一張照片都超可愛啦，歡迎一起加入妞編輯剛剛創立的肌肉男貓貓教，入坑不虧！

這一次最讓妞編輯愛不釋手的一本，就是這款「水上活動」的清涼照組合啦！今年夏天因為疫情警戒升溫，讓許多人都無法去海邊玩，想要抓住夏天的尾巴嗎？那就快來讓自己的眼睛大飽眼福吧♡

2. 封面男主角 - Nathan Jenkins

被許多網友們稱為「消防員界的 Hugh Jackman」的 Nathan Jenkins，這次擔任的是我們動物篇的封面男神！不管是可愛的小黃鴨，還是兇猛的老鷹，和帥哥擺在一起就是無違和～身材超好又有動物愛，完美的男人就應該是這副模樣呀。

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3. 封面男主角 - Brenden Purvis

妞編輯一定要跟大家推薦一位 Brenden Purvis，深邃的大眼睛、有稜有角的下巴線條，帥氣的臉龐搭配上精壯的肌肉，讓人心都瞬間從香港飛到澳洲啦～

當然，消防員月曆不能少的主題，當然是與火共舞的火焰照（更是唯一一組什麼阻礙都沒有的性感照）！炙熱的火焰與濃煙圍繞在消防員的身邊，跟他們性感的胴體搭配在一起，這就是我要的血流成河啊～看那火點下去，妞編輯心中的熱情也被點燃了。

4. 封面男主角 - Ricky Smith

BTW～封面人物叫 Ricky Smith，更是一位喜歡戶外活動、愛衝浪的大男孩！就連簡單滑著滑板、遛著狗的模樣，都很像特地出門拍的時尚街拍，那明顯的巧克力腹肌，真的讓人愛不釋手，到底為什麼街邊不會有這等好貨呢？

每本月曆售價是22.00澳元，加4.55澳元還可以拿到一張專屬於你的署名小卡！不過目前只能寄到紐西蘭和澳洲，全球版本的大概10月才會發行。

妞妞們想要看更多的拍攝花絮和照片，都可以上澳洲消防員的粉絲專頁或YouTube，他們都會定期更新近況以及幕後影片，讓我們一起投入肌肉猛男的懷抱吧（誤），是好好做善事啦～

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