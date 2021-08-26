名媛Paris Hilton的4件事　遭前度出賣成AV主角　40歲等嫁人

全球名媛始祖，也就是最近在 Netflix 料理實境秀《Paris Hilton 私房菜》（Cooking With Paris）擔任主人公的 Paris Hilton，從小到大總是鎂光燈下的焦點，除了含著金湯匙出生，更是千禧年間眾青少女的流行 icon，但造成她一夕之間成為媒體箭靶的「外流影片事件」卻重挫她的傻白甜形象，直到最近剛過 40 歲生日的她，終於被企業家男友求婚成功，以下就跟著 Dappei 來看看 Paris 精彩的人生故事吧！



一代年輕人 Icon Paris Hilton，經多重打擊後，終憑實力打造了屬於自己的美妝品牌，一起來了解一下她背後的經歷吧！（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 16

成長背景：希爾頓飯店接班人

Paris Hilton為全球知名飯店-希爾頓飯店的老闆 Barron Hilton 的第六子 Richard Hilton之女，在她出生那年，希爾頓家族的資產可是足以買下整座巴黎城，因此才會被取名叫做Paris Hilton。但儘管在富裕的家庭下出生，Paris 卻因為爸媽嚴格的管教，被送去寄宿學校就讀，而讓 Paris 長期受到身體及精神虐待，甚至逼迫吃藥的狀態下讓她產生童年陰影。

出道歷程：千禧年偶像

Paris Hilton 自高中畢業後，就以模特兒身份出道，並被前美國總統Donald Trump的模特兒經紀公司所簽下，並與許多知名模特兒合作，當年甚至被媒體評論為「紐約女生潮流指標」的稱號，雖然現今最火紅的名媛家族已被「卡戴珊家族」給取代，但當年的金・卡戴珊（Kim Kardashian），可只是Paris身邊的助理呢，相信大家也無法否認Paris Hilton絕對是千禧年間的指標 icon 人物。

同場加映：西班牙名門聯姻驚動歐洲皇室圈 現實版童話貴族婚禮有多豪？（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 14

外流事件：被前任陷害

但正當名氣與事業如日中天時，Paris卻遭到了初戀男友 Rick Salomon 的背叛，將兩人的親密影片經過剪輯並賣給成人影片公司，甚至更與其合作，推出長達 45 分鐘的《1 Night in Paris》性愛光碟，而這件事全面重擊Paris Hilton的人生，回首過往她說到：「當時覺得我的人生都毀了，我一步都無法離開家門」，她也在接受專訪時提到，這件事雖然已經過去很多年，但對她的傷害是一輩子的，事隔多年的現在，只要一想到這件事依然會感到受傷，甚至讓她患上 PTSD（創傷後壓力症候群）。

近況：即將結婚

經歷過風風雨雨，名媛始祖Paris Hilton還是走了過來，她用實力來證明她絕對不是大眾眼中的「dumb blonde」，現在的她不只擁有自己的酒店，更開創許多自己的品牌，產品包括香水、保養品、包包、女性內衣，且她更是全球收入最高的女 DJ，光是一場秀就能讓她進帳 100 萬美金。而最近剛過完 40 歲生日的她，也終於被企業家男友求婚成功，不只如此，也在 Netflix 推出專屬於她的料理節目《Paris Hilton 私房菜》（Cooking With Paris），她曾在節目裡說到，她感覺她把自己一生都過得 20 歲一樣，但她現在準備好步入下個階段了，相信看到這裡，搭黨們應該也和搭編一樣期待日後更精彩的「Paris Hilton」。

Dappei 結語：

其實搭編小時候就是《Paris Hilton My New BFF》的忠實粉絲（笑），到現在的料理節目《Paris Hilton 私房菜》，真的看到Paris的改變（？），雖然說很多人是帶著看笑話的心情去看這部劇，但其實想想，Paris是真的很堅強，出生在一個全球知名的家庭，任何舉動都被放大檢視，這樣的她其實也有令人敬佩的地方呢。



同場加映：離婚後才學會愛自己 單身貴族小禎分享6個變漂亮、自信的關鍵（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 36

同場加映：童顏台星艾莉絲｜踏入40歲前的人生觀 早點學懂 自然能從容面對▼▼▼

+ 14

延伸閱讀：

假摔倒真炫富！俄模 IG 發起的「仆街挑戰」#FallingStarsChallenge 要不要接下戰帖？

超獵奇！Netflix 推出戀愛實境秀《獸獸相親》，戴動物面罩找真愛，網友全傻眼：這到底是什麼？

原文：千禧年流行 icon「芭莉絲・希爾頓」，含金出生、性愛影片外流事件，關於名媛始祖你必須知道的幾件事！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】