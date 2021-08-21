體操女王Simone Biles東奧退賽的啟示 　誠實面對自己的精神健康

美國體操史上最成功的運動員 Simone Biles（西蒙．比拉絲），被喻為「體操天后」的她因心理健康因素而選擇退出東京奧運會體操女子團體和個人全能比賽。Simone Biles 在事發之後的言談中，有一些值得好好思考的問題，一起來挖掘其中可以學習的地方吧！



Simone Biles以行動勉勵同路人，承認自己的軟弱並不可怕，有需要時作出呼救亦並不可恥，照顧好自己的心理健康最重要。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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自我心理狀態察覺，必要時向外求助

我必須把驕傲放一邊，先專心照顧好自己的內心，讓身心健康，才是正確的選擇。 Simone Biles

在東京奧運女子團體賽中，美國體操天后Simone Biles在跳馬項目發生嚴重失誤，隨後便以心理健康因素而退出數項比賽。Simone Biles在社群媒體上透露自己發生了「空中失感」，導致進行空中翻滾時無法判別方向，更表示這樣完全無法控制身體是最讓人崩潰的，而且安全上也堪憂。

因為，在里約奧運斬獲四面金牌與一面銅牌的輝煌戰績，讓Simone Biles倍感壓力，她有時候覺得她「肩負著全世界的期望」，或許這就是她失常的原因之一。壓力是現代人常有的狀態，尤其在遇到突發狀況或計畫不如預期時，內心就會有不確定感或覺得焦慮不安，當這樣的情況長時間持續或愈來愈嚴重，我們要好好重視，適時的向外尋求協助。

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「放棄」不是逃避，是最勇敢的決定

我認為退出比賽並審視自己的心靈健康是比較好的選擇，我不希望因為逞強害自己受傷。 Simone Biles

很多人會覺得「放棄」是負面的名詞，而Simone Biles對退賽原因的坦誠，讓我們看到了不一樣的解讀。一個經過深思熟慮、全面評估的「放棄」是鼓起多大的勇氣才能做下的決定？過程中的掙扎與糾結不是我們所能理解的，Simone Biles誠實的面對自己，也拋出了一個常被人忽略的議題「運動員的心理健康」，她希望用她的影響為年輕運動員發聲，讓人們更重視這個必須改變的問題。

「放棄」也許是一個輕飄飄的詞，可以無所謂的隨口說出，但在說出口前，能否想想自己是真的嘗試了某件事，發現完全不適合或是經過深思後，才決定放棄呢？

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對自己負責，也對他人負責

我們不只是運動員，我們說到底是人，有些時候你就是不得不退後。 Simone Biles

Simone Biles在做出退賽的震驚決定前，一開始同隊的選手們是希望她打消退賽的念頭的，但她仍堅持「不願意因冒險出賽而使美國隊無法拿獎牌」，於是在聽完她的理由後，隊友便支持了她的決定。

在生活和職場上，每個人或多或少會有與他人合作的時候，如果在過程中發現自己無法執行某些事項，我們是否能像Simone Biles這樣坦承自身的不足，與相關人員討論，把機會留給更適合的人去執行呢？放下較勁的心態，做對自己正確的事，這都是我們必須學習的。

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他人的理解與支持，是前進的動能

我不想去做一些蠢事然後受傷害，我感覺有很多運動員發聲，真的很有幫助。 Simone Biles

Simone Biles把自己的精神健康放在一切的首位，這樣的決定不只有隊友的支持，也獲得各界人士的支持，美國體操協會、聯合國兒童基金會美國辦事處、各國許多選手，還有心理訓練專家和企業家等都在社群媒體上傳達了他們的關心。

每當我們做了一個重大決定，過程總是不容易的，除了堅信自己的選擇外，親近的人們能理解和支持也是帶來巨大安全感的重要一環，讓自己不再覺得是孤獨的前行。

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】