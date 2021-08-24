東奧羽球女單銅牌仙杜為女權而戰　望除月經污名打破印度性別歧視

在結束東奧羽毛球女單金牌戰後，除了戴資穎之外，討論度最高的，莫過於本屆獲得銅牌的印度羽毛球代表選手仙杜（Pusarla Venkata Sindhu）了吧！在戴資穎結束比賽後，仙杜上前擁抱的小舉動，更是一秒讓小戴在她懷裡大哭，仙杜那令人印象深刻的微笑、精湛的球技，還有著溫暖的個性，真的會讓人一秒愛上這個印度女生。



印度女球手仙杜除憑一暖心舉動令人印象深刻，擁有179cm高的她在球場上的英姿也非常吸睛。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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一句話暖哭小戴

在戴資穎的發文中提到，「比完賽下來之後，我本來對自己的表現還算滿意，後來仙杜跑過來抱著我，捧著我的臉，告訴我：我知道妳很難受，妳已經表現的很好，只是今天不是妳的局。然後把我擁在懷裡說：她都知道。那種真誠的鼓勵，害我直接爆哭…。真的太難過了，因為真的很努力了。」

仙杜的擁抱，讓所有人看見了人性最溫暖的一面，輸球的心情，對於同是羽毛球選手的她來說，肯定是最了解小戴自責與不甘的人，她的安慰與鼓勵，無疑是給了小戴一個可以暫時卸下壓力的避風港，後來仙杜也回應：「需要時互相支持很重要。」

又暖又甜的仙杜

也因為小戴的分享，讓不少台灣粉絲開始注意到「仙杜」，還紛紛到她的IG致謝與鼓勵，而這也就讓大家發現，其實，外型亮眼的仙杜不只被封為「羽毛球女神」，私下個性也是很暖、很甜，不僅如此，更是非常有想法且致力於印度女性平權運動的堅強女生！

同場加映：東京奧運｜戴資穎落敗獲「印度暖女」仙杜安慰 舊照揭更暖心真相（點擊放大欣賞）▼▼▼

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羽毛球實力列排世界第二

出身於體育世家的仙杜，不同於父母都是排球運動員，她從小卻只喜歡羽毛球，與生俱來的天份加上179公分的身高優勢，仙杜在14歲的時候代表印度出賽世界青少年與羽毛球錦標賽、15歲成為「最年輕」的國家隊成員，更成為印度史上第一位奪得亞青賽的選手、 2016年拿下裡約奧運銀牌、2019年成為世錦賽女子單打冠軍，亮眼的成績單，還讓她登上世界排名第二。

耀眼的戰績，背後全是歸功於家人的支持和她強大的意志力，父親與她每天在凌晨3點起床，到距離家裡56公里的地方接受專業的羽毛球訓練、為了里約奧運，更被禁用手機3個月，讓她能全力專注在比賽上，好在之後比完，她「還我手機」的願望也如願實現。

致力於印度女性平權

在IG上擁有高達逾260萬粉絲追蹤的仙杜，更多次運用自身的影響力，發文希望印度社會能注重女性權益，希望能改變充滿嚴重性別歧視的社會風氣，對於印度仍有部分地區，視月經為不潔象徵，讓無數女性受迫於這種無形壓力。

她選擇主動投書《印度時報》去除月經污名化，讓全國的女性了解，月經是正常的，「你的夢想決定了你的個性，它們會賦予你翅膀，讓你飛得更高。每當你因為經期退縮時，就讓這些話在你心裡迴盪。」

俗話說心善則美。剛在東京奧運取銅牌的仙杜 Sindhu除運動表現出色，在為印度女性爭取平權上亦不遺餘力，一起來看她更多的美照。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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