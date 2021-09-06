朱玲玲63歲生日郭晶晶曬合照　最美港姐豪門離婚低調再嫁收獲幸福

有「香港最美港姐」之稱的朱玲玲於9月7日迎來63歲生日，早前兒子霍啟剛與媳婦郭晶晶提早為她慶生，罕有曬出幸福家庭照，場面溫馨。曾經嫁給霍震霆成為「霍家長媳」的朱玲玲風光無限，更開創港姐嫁入豪門先河。經歷失敗婚姻，朱玲玲又是如何遵從本心，最後活出自我更再次結婚收獲幸福呢？



郭晶晶與朱玲玲罕見同框 慶祝63歲生日曬溫馨家庭照

有「最美香港小姐」之稱的朱玲玲迎來63歲生日，兒子與媳婦，霍啟剛與郭晶晶提早為朱玲玲慶生。郭晶晶在微博曬出與朱玲玲慶生相片，一張是霍啟剛與弟弟霍啟山和霍啟人與朱玲玲的溫馨合照，另一張則是郭晶晶與朱玲玲的單獨合照，獲網民讚賞似兩姊妹，稱讚朱玲玲保養得宜。

郭晶晶為奶奶朱玲玲慶祝生日，感性配文：「養兒方知父母恩…Happy Birthday，Mum！ 感謝你把霍啟剛養育得如此優秀！ 感恩今生有緣讓我們成為一家人！」展現婆媳二人的深厚感情。

郭晶晶與朱玲玲罕見合照，獲網民讚似兩姊妹。（郭晶晶@微博）

▼▼▼【按圖看】霍啟剛、郭晶晶等人為朱玲玲慶生 曬出溫馨家庭合照 朱玲玲罕見復出任《2021香港小姐競選》評判▼▼▼

+ 3

「最美港姐」朱玲玲童話式豪門婚姻轟動一時



1977年，年僅19歲的朱玲玲參加香港小姐選舉，憑藉出色外表與優雅舉止，一舉拿下「香港小姐冠軍」以及「最上鏡小姐」兩項殊榮，成為香港小姐選舉歷史上第一位「雙料港姐」，更獲得「最美港姐」之稱。

氣質高雅的朱玲玲吸引了香港富商霍震霆視線，對她展開猛烈追求，有指當年霍震霆在朱玲玲拍劇時經常探班，朱玲玲的化妝枱上每天都會收到一束玫瑰花。對於猛烈的浪漫攻勢，據悉年輕的朱玲玲大受感動，據悉兩人僅交往九個月便閃婚，被視為「郎才女貌」，朱玲玲亦開創了「港姐嫁豪門」的先河。

號稱香港「二十世紀最隆重婚宴」



1978年霍震霆與朱玲玲舉辦了號稱七十年代最隆重盛大的婚宴，有指婚宴一共開了350圍，出席婚姻的賓客超過4000多人，包括各政商界名流及演藝界名人，連當時的港督麥理浩及澳督李安度也到場祝賀，場面空前盛大。而舉辦婚宴的金額在當時來說可謂是天文數字。朱玲玲年僅20歲就成功嫁入豪門，無疑是「幸運的灰姑娘」，她與霍震霆這對「才子佳人」童話式愛情，讓城中少女都艷羨不已。

年僅19歲的朱玲玲參加香港小姐選舉一舉拿下香港小姐冠軍以及「最上鏡小姐」兩項殊榮。（ TVB @YouTube）

豪門媳婦不易做 20多年婚姻觸礁



朱玲玲先後誕下三子為霍家開枝散葉，有傳霍氏家族較為傳統，規矩要求嚴格，更不接受女眷輕易拋頭露面，因此朱玲玲一直以來專心主內。有指霍震霆因工作繁忙，對家庭的照顧逐漸減少，兩人聚少離多。

有傳朱玲玲與霍震霆兩人婚變的「導火線」，是源於2000年霍震霆與內地女主播傳出緋聞，有指朱玲玲因此一氣之下搬離霍家大宅，婚變傳聞一時之間甚囂塵上。據悉朱玲玲為顧及夫家顏面，仍盡「霍家長媳」責任，陪伴丈夫霍震霆出席大大小小的場合，但兩人早已經貌合神離。直至霍英東2006年去世，朱玲玲透過好友葉倩文向外宣佈與霍震霆早已經於1997年分居，數年後亦正式簽紙離婚，為20多年的豪門婚姻正式畫上句號。

朱玲玲與霍震霆結婚20多年感情早已生變。（jushuo.com）

朱玲玲再嫁豪門 失婚後重遇愛情



離婚摘下「霍家媳婦」的光環，朱玲玲雲淡風輕地離開，投入自己喜愛的事業，過著想過的生活。性格活潑的她興趣廣泛，喜歡旅遊、跳舞、攝影等。直至2007年朱玲玲被揭新戀情，對方是大她10歲的瑞安集團老闆——羅康瑞。失婚後再遇見豪門愛情，這次不再轟轟烈烈，而是細水長流的陪伴。

2008年朱玲玲與羅康瑞低調完婚，兩人同樣經歷過一段失敗婚姻，相知相惜，至今恩愛依舊。如今63歲的朱玲玲仍難掩高雅氣質，舉手投足間溫婉爾雅，重新找到情感歸宿的她印證了新時代獨立女性勇敢的一面，幸福婚姻需要磨合，若無法繼續相愛，不執著、不糾纏、不強求，學會放手也是一種自愛。

朱玲玲與霍震霆離婚後重拾愛情，再嫁給富商羅康瑞。（VCG）

▼▼▼【按圖看】朱玲玲與羅康瑞於2008年低調完婚▼▼▼

+ 7

▼▼▼同場加映：今年39歳的郭晶晶，於2012年嫁給名聲顯赫的豪門霍啟剛。霍啟剛自小就愛上了游泳，當他從電視上看到郭晶晶，便已一見鍾情。霍啟剛和郭晶晶從2004年開始戀愛，當郭晶晶退役後，二人就宣佈結婚，結束了8年的愛情長跑，世界奧運冠軍成為了豪門媳婦。【按圖看】▼▼▼

+ 3

▼▼▼【同場加映】黎芷珊在《單對單》中訪問黎瑞恩，問及嫁入豪門有否似「囚鳥」，要守規矩，但黎瑞恩就回答其實生活很自由，與普通人沒太大分別，指當年於2014年離婚，非因豪門，而是前夫時時在內地，一家人相處時間甚少|點擊看黎瑞恩如何走過失婚抑鬱、生腫瘤悟做人要放得開：樂觀真可以醫病▼▼▼

+ 2

▼▼▼同場加映：51歲李嘉欣嫁給香港船王之孫許晉亨，後誕下一子，組成幸福的三口之家。素來有「最美港姐」之稱的李嘉欣，傾國傾城的混血美貌讓城中一眾才子與富商都為她傾倒【按圖看】▼▼▼