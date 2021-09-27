麥明詩高EQ應對「戀愛黑歷史」　無悔曾愛林作：被傷害別心有不甘

【麥明詩】「十優前港姐冠軍」麥明詩在2019年改簽「綠葉約」一年一騷，投身律師行業，擔任商業顧問。麥明詩早前在社交平台上載10年前大學時的照片，有網民指麥明詩曾跟林作扯上關係，是她的一生遺憾，但麥明詩大方回覆︰「仍然是我不後悔的事情！」



麥明詩貼出十年前大學畢業照。（Instagram/@louisa_mak）

麥明詩高「EQ」應對錯愛的人：每一次經歷和每一個人，造就了今天的我

麥明詩與林作當年的戀情受注目，二人在2016年分手，結束3年情，可到現在也不時成為話題。對比林作常常言語上「攻擊」麥明詩，如林作曾在訪問中指麥明詩外貌身材都不及裕美、曾在Instagram上傳有兩人合照的新聞剪報，但塗黑了麥明詩的樣子，更在《林作分手攻略》一書中，又力踩所有前度，寫：「記住，為了和你分手的對方而難過，不值得。去他X的所有前度。每一個前度都只是一個錯誤，沒什麼好珍惜的。」

麥明詩錯愛過後沉澱出大智慧。（Instagram/@louisa_mak）

相反，麥明詩對於林作把她與裕美作比較，她送上祝福，表示不會中林作「圈套」；是次回憶10年前的自己，她也寫：

回首往事，我珍惜一路上遇到的每一次經歷和每一個人，他們造就了今天的我。

有網民留言指林作是她一生遺憾時，麥明詩也大方回應：「仍然是我不後悔的事情！」而在2020年時，麥明詩寫了一封「給17歲麥明詩的一封信」，當中她也曾提到：「也許會經歷被人被背叛、被傷害的痛，但請不要心有不甘，也不要抱怨對方。善待別人就是善待自己。」錯愛過後沉澱出大智慧。

麥明詩被問及前度林作時總會大方回應。（Instagram/@louisa_mak）

分手不等於打破承諾 愛不一定要擁有

麥明詩曾自嘲愛情路上只有「10D」，指自己曾將愛情必須「成功」、「開花結果」，從學業套用到愛情身上，最後辛苦了自己，辛苦了愛過的人。麥明詩分享，自己也曾被傷害，但卻領悟到，不要心有不甘，也不要抱怨對方。

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麥明詩也曾在《後生仔傾吓偈》中真情剖白，指最恨男生給假希望，造一個假象令她以為可以結婚，她認為未有計劃、能力大可不提結婚。另外，她也大方指分手只是二人合不來，不等於打破承諾。她寫：

愛情的最終目標是學習去愛，不要害怕失去而不肯付出，因為愛一個人不一定要擁有，但擁有一個人就一定要好好去愛他、珍惜他！

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