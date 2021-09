《尚氣》女主角被嘲醜　金球影后不介意當小丑：我就是喜歡逗人笑

《尚氣》上映後成為話題,梁朝偉予人耳目一新感覺,33歲的中韓裔女星Awkwafina亦成為亮點。Awkwafina 是金球獎首位亞裔影后,曾因為外貌遭受批評嘲笑,但憑天生喜感,以獨特的東方面孔,闖出一片天空,參與多部電影演出,她選擇用樂觀幽默,讓自己變得強大。



Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》上映後,在世界各地好評好潮,連帶劇中女主角Awkwafina也備受網民討論。(Marve)

Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》的亞洲演員包括梁朝偉、楊紫瓊,而另一位韓裔女星Awkwafina亦是焦點所在。她曾參與《瘋狂亞洲富豪》、《瞞天過海:八面玲瓏》 ,在《尚氣》飾演主角尚氣的知心好友「Katy」,搶鏡非常。

(《別告訴她》劇照)

初次在Marvel英雄電影亮相,Awkwafina擅長以喜感搞笑演出,去年初次入圍金球獎便奪音樂喜劇類最佳女主角,成為金球獎首位亞裔影后,一鳴驚人。

饒舌說唱歌手出道獲人氣 嶄露頭角獲邀轉戰演戲

她曾因外貌及衣著打扮,面對不少負評,甚至被形容「醜女」,事實上,由成長過程中的的各種批評,她由始至終用幽默樂觀面對,深信自己有力量,讓自己變得強大。

31歲的Awkwafina在紐約出生,爸爸是華裔美國人,媽媽則是韓國人,在她4歲時離世,自小由祖母照顧。

Awkwafina年輕時是想以歌手的身份發展事業。(Awkwafina@IG)

Awkwafina 高中時期已熱愛音樂劇,初時以饒舌說唱歌手出道,2012年因為《My Vag》(我的陰)一曲而成知名。

2012年,Awkwafina在網絡上發佈一首單曲《My Vag》獲得大眾矚目(《My Vag》)

2014年推出個人專輯《Yellow Ranger》-自嘲是黃皮膚,之後是音樂紀錄片《Bad Rap》,亞裔面孔的饒舌歌手在外國鮮少出現,演出機會越來越多,之後參與多部電影,如《瞞天過海:八面玲瓏》(Ocean’s 8)、《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)與《逃出魔幻紀:霸氣升呢》(Jumanji: The Next Level)等。

Awkwafina的長相受到不少內地網民的批評(Awkwafina@IG)

黃皮膚、東方人的長相、矮小的個子,在演藝事業發展過程中,難免被標籤、被醜化。

拒絕樣貌被定型標籤 將醜化批評化作日後成長養分

Awkwafina在一次訪問中提到:「我曾在一次的電影試鏡中,被要求以帶有亞洲口音的英文來詮繹角色。」她二話不說便選擇離開是次的電影試鏡。

我一生花了不少時間拒絕被定型和標籤,我渴望可更主動告訴大家我是誰?(I've spent a lot of my life absolutely shattering them,not actively, but literally just by existing.) Awkwafina

中韓裔女星Awkwafina讓女性明白到「美」也可以讓另一種的樣式呈現 (ig@awkwafina)(IG@Awkwafina)

在她眼中,亞裔女性也可表現自己獨特一面,Awkwafina 往往能演活幽默又搞笑的角色,她曾經在訪問中說,自己是個喜歡逗別人笑的人:「我就是喜歡逗笑別人,我一直是班上的小丑,從來不覺得丟臉,我會為了逗別人笑,做出任何事。」

她接受英國《衛報》訪問時提到:「我想那是本能,我不想成為他人哭泣的原因,我寧可引他們笑。(It was a visceral response to not wanting to be the reason that made people cry; I would rather make them laugh.)」

「我想成為歡樂的象徵,而不是悲傷的象徵。(I wanted to be an emblem of joy and not an emblem of sorrow.」 Awkwafina

她想讓身邊人知道,生活當中的困難,有方法化解,她選擇以幽默詼諧的角度去面對:

要有能力環視自己四周,認清黑暗,但也有光明。(ability to look around my world and realise the darkness but also the light) Awkwafina

當憑《別告訴她》奪得得金球獎女主角殊榮時,她在領獎台上說:「我想把獎項獻給我的父親 Wally,我就跟你說過總有一天我會找到工作。」致謝詞窩心又搞笑,台下笑聲與掌聲不斷; 但其實當時其實網上有排山倒海的負評,有網友批評她,「長得醜」、「高顴骨、大餅臉、小眼睛」。

搞笑形象是防禦機制?與其成為悲傷 不如以「歡笑」找到光明

從《盜海豪情:8美千嬌》裡機智的扒手,以致《我的超豪男友》女主角身邊有點瘋瘋癲癲的好姐妹,這位有著多元面貌的演員,天生帶有喜感,從她的演出及如何以幽點面對負面批評,我們可以看見這樣一位在美國長大的亞裔女性,如何憑著相信自己,讓自己變得強壯:

外界給予你甚麼的標籤也不重要,最重要是你知道自己是誰。(You can't really label me as a musician, a comedian, or a rapper- you know, it's different) Awkwafina

條Awkwafina的受訪片段引起網民大量的攻擊性負評,說她醜、嘔心、丟臉等 (WEIBO截圖)

【按圖看】Awkwafina曾因外貌、衣著打扮屢受負評,但她卻努力活出自我精彩的一面?▼▼▼

+ 8

