《尚氣》女主角被嘲醜　金球影后不介意當小丑：我就是喜歡逗人笑

《尚氣》上映後成為話題，梁朝偉予人耳目一新感覺，33歲的中韓裔女星Awkwafina亦成為亮點。Awkwafina 是金球獎首位亞裔影后，曾因為外貌遭受批評嘲笑，但憑天生喜感，以獨特的東方面孔，闖出一片天空，參與多部電影演出，她選擇用樂觀幽默，讓自己變得強大。



Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》上映後，在世界各地好評好潮，連帶劇中女主角Awkwafina也備受網民討論。(Marve)

Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》的亞洲演員包括梁朝偉、楊紫瓊，而另一位韓裔女星Awkwafina亦是焦點所在。她曾參與《瘋狂亞洲富豪》、《瞞天過海：八面玲瓏》 ，在《尚氣》飾演主角尚氣的知心好友「Katy」，搶鏡非常。

(《別告訴她》劇照）

初次在Marvel英雄電影亮相，Awkwafina擅長以喜感搞笑演出，去年初次入圍金球獎便奪音樂喜劇類最佳女主角，成為金球獎首位亞裔影后，一鳴驚人。

饒舌說唱歌手出道獲人氣 嶄露頭角獲邀轉戰演戲

她曾因外貌及衣著打扮，面對不少負評，甚至被形容「醜女」，事實上，由成長過程中的的各種批評，她由始至終用幽默樂觀面對，深信自己有力量，讓自己變得強大。

31歲的Awkwafina在紐約出生，爸爸是華裔美國人，媽媽則是韓國人，在她4歲時離世，自小由祖母照顧。

Awkwafina年輕時是想以歌手的身份發展事業。(Awkwafina@IG)

Awkwafina 高中時期已熱愛音樂劇，初時以饒舌說唱歌手出道，2012年因為《My Vag》（我的陰）一曲而成知名。

2012年，Awkwafina在網絡上發佈一首單曲《My Vag》獲得大眾矚目(《My Vag》)

2014年推出個人專輯《Yellow Ranger》－自嘲是黃皮膚，之後是音樂紀錄片《Bad Rap》，亞裔面孔的饒舌歌手在外國鮮少出現，演出機會越來越多，之後參與多部電影，如《瞞天過海：八面玲瓏》（Ocean’s 8）、《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）與《逃出魔幻紀：霸氣升呢》（Jumanji: The Next Level）等。

【按圖看】Awkwafina曾出演不同角色，並搞笑的獨特演出令人印象難忘！▼▼▼

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Awkwafina的長相受到不少內地網民的批評(Awkwafina@IG)

黃皮膚、東方人的長相、矮小的個子，在演藝事業發展過程中，難免被標籤、被醜化。

拒絕樣貌被定型標籤 將醜化批評化作日後成長養分

Awkwafina在一次訪問中提到：「我曾在一次的電影試鏡中，被要求以帶有亞洲口音的英文來詮繹角色。」她二話不說便選擇離開是次的電影試鏡。

我一生花了不少時間拒絕被定型和標籤，我渴望可更主動告訴大家我是誰？（I've spent a lot of my life absolutely shattering them,not actively, but literally just by existing.） Awkwafina

中韓裔女星Awkwafina讓女性明白到「美」也可以讓另一種的樣式呈現 (ig@awkwafina)（IG@Awkwafina）

在她眼中，亞裔女性也可表現自己獨特一面，Awkwafina 往往能演活幽默又搞笑的角色，她曾經在訪問中說，自己是個喜歡逗別人笑的人：「我就是喜歡逗笑別人，我一直是班上的小丑，從來不覺得丟臉，我會為了逗別人笑，做出任何事。」

她接受英國《衛報》訪問時提到：「我想那是本能，我不想成為他人哭泣的原因，我寧可引他們笑。（It was a visceral response to not wanting to be the reason that made people cry; I would rather make them laugh.）」

「我想成為歡樂的象徵，而不是悲傷的象徵。（I wanted to be an emblem of joy and not an emblem of sorrow.」 Awkwafina

她想讓身邊人知道，生活當中的困難，有方法化解，她選擇以幽默詼諧的角度去面對：

要有能力環視自己四周，認清黑暗，但也有光明。（ability to look around my world and realise the darkness but also the light） Awkwafina

當憑《別告訴她》奪得得金球獎女主角殊榮時，她在領獎台上說：「我想把獎項獻給我的父親 Wally，我就跟你說過總有一天我會找到工作。」致謝詞窩心又搞笑，台下笑聲與掌聲不斷； 但其實當時其實網上有排山倒海的負評，有網友批評她，「長得醜」、「高顴骨、大餅臉、小眼睛」。

搞笑形象是防禦機制？與其成為悲傷 不如以「歡笑」找到光明

從《盜海豪情：8美千嬌》裡機智的扒手，以致《我的超豪男友》女主角身邊有點瘋瘋癲癲的好姐妹，這位有著多元面貌的演員，天生帶有喜感，從她的演出及如何以幽點面對負面批評，我們可以看見這樣一位在美國長大的亞裔女性，如何憑著相信自己，讓自己變得強壯：

外界給予你甚麼的標籤也不重要，最重要是你知道自己是誰。（You can't really label me as a musician, a comedian, or a rapper- you know, it's different） Awkwafina

條Awkwafina的受訪片段引起網民大量的攻擊性負評，說她醜、嘔心、丟臉等 (WEIBO截圖)

【按圖看】Awkwafina曾因外貌、衣著打扮屢受負評，但她卻努力活出自我精彩的一面？▼▼▼

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同場加映：【按圖看】戴安娜王妃傳記電影《Spencer》日前釋出最新預告，由《吸血新世紀》系列女主角Kristen Stewart飾演戴妃，而Kristen曾因象叛逆硬朗，與戴妃溫柔氣質相差甚遠，選角一度備受爭議，不過她竟一改改叛逆形象，劇中氣質更神似王妃？▼▼▼

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資料來源：《衛報》、《TIME》、《huffpost》