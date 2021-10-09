私處護理｜3步正確清潔妹妹　分泌物多可這樣做　哪位置最易忽略?

私處護理｜私處分泌物多、有異味是女生惡夢，讓人不適又尷尬。其實女生除了要護膚，私處也要好好「保養」，使用正確方式清潔便是第一步。女生私處其實有不少皺褶，若沒有仔細清潔，便有機會積藏污垢，散發異味之餘也會導致感染，台灣性治療師日前便拍攝影片分享如何清洗私處。



台灣性治療師黃靖芝、田雅筑分享不時都會收到受私處異味困擾的網友來訊，她們指出私處有異味，主要因為清潔習慣、分泌物及體質成因。她們建議要改善私處異味，先要從生活作息着手，確保睡眠充足，提高抵抗力，自然可預防私密處感染問題。

陰道有異味由清潔習慣、分泌物及體質3大原因導致。（YouTube@嵩馥性健康）

雖然我們每天都會沖涼清潔身體，但清潔私處的正確方式卻不是人人都知。不少女生會用灌洗的方式清潔私處，覺得這樣可以保持下體「乾爽」，自然可去除異味。然而，陰道其實不宜過度清潔，此舉或會沖走陰道內的有益菌種，導致陰道內的微生態環境失衡，反而更容易誘發陰道炎等問題。女生想學會正確清潔「妹妹」，分泌物太多時又應如何處理？不妨參考性治療師在影片中分享如何用3步清洗私處，原來很多女生都會忽略了清潔這些位置？

▼▼▼【按圖看】性治療師示範如何用3步清潔私處▼▼▼

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私處也要保養，陰道緊緻度之外，氣味也是陰道保養重點。「妹妹」散發異味，對性生活質素有很大影響，若陰道反覆感染要盡快求醫，對症下藥，若因為體質問題而發出異味，則大可從中醫角度，以中藥茶紓緩私處異味情況。

▼▼▼中藥茶飲消除私處異味1星期見效？多吃「這些」食物有助減低陰道感染？（點擊看）紓緩私處異味的3大方法▼▼▼

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