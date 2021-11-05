《天能》女主Elizabeth Debicki完美還原戴妃　演活多變角色0負評

隨著《王冠The Crown》即將迎來最後兩季，全新演員陣容的劇照陸陸續續出爐，備受矚目由Elizabeth Debicki 伊莉莎白戴比基所飾演的戴安娜王妃，其造型正式曝光，這神韻和髮型簡直完美複製當年在世的戴安娜王妃，實在太讓人期待！



熟悉Christopher Nolan（基斯杜化路蘭）的都知道，他的電影一直堅持在實景中拍攝，個個都是真實大製作。當年電影《天能》不例外，據說整個電影花了2.05億美元，爲了拍攝效果直接炸了一架真的波音747飛機。不過今天不是來給大家講Christopher Nolan 有多能花錢，而是來說這部2.05億美元電影的女主角 - 190cm 高妹 Elizabeth Debicki 伊莉莎白戴比基。

要知道，她不僅是大導演這部大製作的女主角，也是在英劇《王冠》（The Crown）第5季中即將扮演戴安娜王妃的重要角色。

不同於之前戴安娜王妃的扮演者總是有各種反對的聲音，當時官方宣佈 Elizabeth Debicki 出演戴安娜王妃時，卻神奇地引起大家的一陣好評。

她到底憑什麽？

美國版 VOGUE 一篇關於 Elizabeth Debicki 的文章中是這麽寫的：

很少有演員能夠擁有一張穿越年代審美的面孔，一張彷佛說著「我的美麗不僅代表了18世紀的理想美，也代表了前後100年的理想美」的臉。



而比擁有這樣的形象更難得的是，演員有能力駕馭電影服裝部門為她設計的任何時裝。Elizabeth Debicki 顯然就是這樣一個演員。

回顧 Elizabeth Debicki 的工作經歷，你會發現她是個「百萬級人生體驗家」，完美演繹了許多社會地位高的美豔女性。在導演 Baz Luhrmann（巴茲·魯曼）的《大亨小傳 》（The Great Gatsby）中，她是上世紀 20 年代遊走於上流社會、行爲不羈、姿態高冷的著名高爾夫球手Jordan Baker。與1974年 Robert Redford 主演的《大亨小傳 》版本中的 Jordan Baker（由Lois Chiles演出）相比，Elizabeth Debicki 的版本，光是身高就多了更多傲氣，神韻上也更符合原著小說所要傳達的風格。

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巴茲·魯曼的《大亨小傳 》這部電影的戲服設計師、奧斯卡獎得主 Catherine Martin 曾經在澳洲版 VOGUE 的採訪中說道，不同於依然困在社會期望中的女主角 Daisy，Jordan 這個角色是掌握着自己命運的女性形象，所以她的服裝風格也更加大膽，設計風格遠超於她所處的時代。

幾年後，Elizabeth Debicki 出演了電影《紳士密令》，在其中飾演了一名時髦的英國社交名媛 Victoria 。在這部以上世紀60年代爲背景的電影裡，Elizabeth Debicki 依然是最時髦高貴的那一個，穿著 Roger Vivier 高跟鞋和大印花的華麗長裙搭配浮誇的珠寶首飾。

在2016年與 Tom Hiddleston合作的《夜班經理》中，190公分的她爲大家展示了一次如何把度假裝穿出美得驚天動地的效果。

而接下來，在第五季和第六季的《王冠》中，我們也將有幸見到她扮演的全世界最優雅時髦的王妃 - 戴安娜。190公分的高挑身材，搭配上常年練習芭蕾舞的良好體態和美豔面孔，讓她成為戴安娜王妃的不二人選。一直以來，《王冠》劇組始終竭盡所能地確保劇中服裝符合歷史和皇室禮儀。僅管戴安娜王妃在人們的心目中有著極高的地位，但可以肯定的是，搭配上《王冠》高水準的戲服設計團隊，Elizabeth Debicki 能夠很好地消化這一角色。

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能夠完美消化以上所有角色的 Elizabeth Debicki 實際上並非出身豪門。

1990年8月24日，Elizabeth 出生於巴黎，之後隨家人移民到了澳洲墨爾本。擁有著獨特氣質的Elizabeth Debicki 從小在一個芭蕾舞家庭中長大，爸爸媽媽都是芭蕾舞演員。而Elizabeth Debicki 也在很小的時候就表現出了對芭蕾舞的極大興趣，並接受了舞蹈訓練。

直到後來，她發現了自己對於戲劇的極大興趣，於是轉身投入到了戲劇表演學習中。

大學時，她在墨爾本大學維多利亞藝術學院學習戲劇。外型美豔的Elizabeth Debicki 可並不是花瓶，上學期間就是個各科中成績名列前茅的優等生，高中時以全校最優成績畢業，在墨爾本大學就讀期間還拿到了獎學金。

2011年，她首次亮相螢幕，在澳洲喜劇《好男人不多》（A Few Best Men）中擔任配角，Elizabeth Debicki 就這樣踏入了演藝圈。

進入演藝圈後的Elizabeth Debicki 伊莉莎白戴比基也相當努力。她在最近一次的採訪中說道：「我對舒適不感興趣。」所以儘管身高和外型一定程度上局限了她的角色選擇，她也始終在努力突破自我。幸運如她，從剛進入這個行業開始就有著和多位大牌明星合作的機會；勤奮如她，也每一次都抓住了這些機會通過觀察前輩來提升自己。

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在拍攝《大亨小傳》的時候，她還是個剛剛從戲劇學院畢業的新人，對一切都是陌生的，但她就通過觀察 Leonardo DiCaprio 來進行學習。她發現當 Leonardo DiCaprio 不在鏡頭前的時候，反而對拍攝的影響更大，因爲他會掌控著每一個人的心理狀態。做為一名演員，他非常慷慨，Elizabeth Debicki 對此非常着迷，她說那是她上過最好的大師課。

在個人時尚方面，她也同樣具有前瞻性和直率性。在紅毯上，憑藉著先天身材優勢和對個人風格的準確把握，Elizabeth Debicki 幾乎沒有出過錯。她也總是願意嘗試多變的服裝造型。可能這一刻還在展示著經典女性化的造型，下一刻她就又換上大膽、中性的造型了。

比如在去年的巴黎高訂時裝週上，參加Armani高級訂製時裝秀時，Elizabeth Debicki 所穿的西褲套裝就體現了她對男裝剪裁的偏愛。真空西服套裝搭配着經典黑色高跟鞋和誇張、引人注目的大耳環，讓兩件套的西裝在她身上變得一點也不單調。

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私底下的她，非常低調，是個「貼地」的高妹。

一襲印花長裙、搭配一雙恰到好處的紅褐色高筒靴，再搭配一件看起來最柔軟的駝色大衣，沒有電影中的她那般不可接近的美豔，是她日常生活中恰到好處的時髦。

而工作之外，她其實是個遠離世界的「異類」。

作爲一個90後，Elizabeth Debicki 甚至沒有 IG 帳號，她說自己曾經下載了IG一周，但就有種給祖母傳送郵件的感覺，她會說：「啊，天啊，這是什麽？」但這並不代表，Elizabeth Debicki 不會憑藉自己的影響力發出聲音。她是 #MeToo 運動的支持者，並利用她的個人影響力開啓了關於荷里活性别不平等和包容度問題的討論。

在 Elizabeth Debicki 早前一次關於新電影《天能》的採訪中，她提到自己的新角色的時候說道：

我最喜歡這個角色的部分在於她堅持自我，看到她成長、變得更有力量，女性觀眾也應該會被她激勵；那個大家在電影開頭看到的女人，從未想過自己有可能參與到這一切當中。 Elizabeth Debicki

其實這也正是一路關注Elizabeth Debicki 的觀眾們最真切的感受，看着她始終堅持自我、一路成長，被她所激勵。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：Elizabeth Debicki 伊莉莎白戴比基：這個身高190的高妹，憑什麼成為《王冠The Crown》最新第五季的戴安娜王妃？】