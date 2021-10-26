心理測驗｜生日日期測暖男程度　13日出生直腸直肚但最為人設想？

有女生拍拖前要先看星座，有些愛顧家巨蟹男，有些則愛浪漫雙魚男，或是穩重金牛男，每次約會劈頭第一句就問，「你咩星座？」擇偶除了看星座，或許還要看生日日子，日本網站公布暖男生日排行，究竟哪4個日子生日的人性格細心溫柔？



日本媒體「Lamire」最近公布排行榜，指出在以下4個日期出生的人全是「暖男」，不僅擁有好人緣，同樣是好男友，不妨看看身邊那個或心儀那個是否天生就帶「暖男」基因。

標準暖男總把伴侶照顧得妥妥當當。（《金秘書為何那樣》劇照）

暖男生日排行第4位：31日



31日出生的人通常心胸廣闊，包容力高，有同理心，看到有需要的人會毫不猶豫伸出援手，卻不會將自己一套強加在別人身上，能設身處地為別人設想，理解旁人的情緒。他們有愛心，有犧牲精神，不時會參與義工活動，對朋友而言值得信賴，同時也是個懂得照料伴侶的好男友。

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暖男生日排行第3位：22日



22日出生的人心思細膩，觀察力強，輕易就能看透別人內心及陰暗面，卻又不會隨意批判別人，是個很好的聆聽者。在朋友圈子中，不自覺就會擔當照顧別人的一方，不介意花心思時間維繫關係，戀愛時，他不會太計較伴侶的過去或背景條件，只要兩人此刻快樂就可。

22日出生的人心思細膩。（《鬼怪-孤單又燦爛的神》劇照）

暖男生日排行第2位：4日



4日出生的人天性善良，內心堅強，總是以人為先，懂得安慰別人，成為朋友間訴說心事的對象。即使面對不擅長應付或背景截然不同的約會對象，甚至感覺被冒犯時，他們仍會以禮待人，成為別人心中溫暖的存在，但他們永遠只顧別人，往往會忽略自己感受，不妨適時地「自私」一點，不用只為旁人而活。

4日出生的人天性善良，總以人為先，但往往忽略了自己。（《不懂撒嬌的女人》劇照）

暖男生日排行第1位：13日



13日出生的人說話未必懂得修飾，但真心地為身邊每個人設想。有時言辭或會比較嚴厲，但其實每句建議都是經過深思熟慮，仔細考慮對方的處境，冒着被討厭的風險也要說出口，他們的善良不只是表面，而是發自內心的善意。

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