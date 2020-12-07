常發脾氣因為M到、EQ低？正視5個令你情緒暴走的原因　從根本改變

「我，天生脾氣暴不好惹！」我想，就算沒看過延禧攻略，也應該聽過這句金句的台詞吧。但今天我們不聊宮廷劇，我們來聊聊，『情緒暴走』這件事。 文：Aki／滔客

身邊一定有幾個朋友，常常把「不好意思哦！我從小就脾氣不好…balabala…」這句話掛嘴邊；或，其實妳就是這個人。但妳有想過，為什麼妳會覺得脾氣不好是件『對不起別人』的事，妳，思考過嗎？這句話的本身，看似一種『我警告你哦！沒事沒惹我』；但其實是一種自我責怪，怪自己情緒智商（Emotional quotient，EQ）低，怪自己太容易把別人說的話往心裡去，導致自己忍不住猜疑、想太多，最後情緒大崩潰的懊惱。

然而身邊的人，卻不懂得妳為什麼突然情緒大暴走，反而說一些自以為幽默的話來調侃妳：「妳是怎樣啦？大姨媽來了哦？」「厚，妳又怎麼了，吃炸藥了嗎！脾氣很差欸，難相處！」「是又誰惹到妳了？妳可不可以不要毛那麼多啊？」

聽到這些話，不但讓妳的情緒沒有得到釋放，反而愈加崩潰…

而造成我們情緒暴走的原因，通常就以下幾個（按圖了解）：▼▼▼

+ 17 + 17 + 17

妳問，那要怎麼改善以上這些導致妳情緒暴走的原因？親愛的，妳必須先『正視自己的意願』。妳要先學會分辨自己「真正想做」、及「必須要做」的事。舉例來說，當妳工作忙了一天，被上司打槍、被客戶飆罵，想到回到家後還要做家事、煮飯，打掃房間，這時候妳的神經會變得非常緊繃，覺得一刻不得放鬆。因為此時妳滿腦子的念頭，只想著要『休息』。

那就好好的讓自己休息吧！肚子餓了，妳自然會去覓食、房間亂了，也不是世界末日；如果妳真的累了，就好好的讓自己做些「真正想做的事」吧！讓自己的情緒沉澱下來，不要再杞人憂天，妳會發現，懂得愛自己，是一件多美好的事。

又是歲末將至，一個很適合除舊佈新的好季節，就讓我們從自己的情緒小宇宙開始吧！

▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】心理健康｜長期防疫影響心情？心理學專家分享5招撫平情緒與壓力

+ 5 + 5 + 5

▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】【女生語錄】傷心難過、懷疑人生嗎？用這20句話幫自己療傷擦淚

+ 15 + 15 + 15

【本文獲「滔客」授權轉載。】